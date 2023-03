Wahl- und Abstimmungssonntag Baumschutz, Wiesli-Initiative, Hafenplatz und neue Gesichter: Darüber entscheiden die Stimmberechtigten in der Region St.Gallen-Rorschach am 12. März Am Sonntag stehen mehrere kommunale Wahlen und Abstimmungen an. St. Gallen stimmt über die Wiesli-Initiative und die Erweiterung des Baumschutzes ab, Rorschach über einen neuen Hafenplatz. Mehrere Gemeinden wählen zudem neue Behördenmitglieder. Perrine Woodtli 07.03.2023, 17.00 Uhr

Stillwasserflächen und ein neues Hafengebäude sollen den Hafenplatz in Rorschach aufwerten. Visualisierung: PD

Sie sind kaum zu übersehen, die zahlreichen Werbeplakate am Strassenrand, in den Gärten und an Hausfassaden: Am kommenden Sonntag wählt der Kanton St. Gallen die Nachfolgerin von SP-Ständerat Paul Rechsteiner. Mit Barbara Gysi (SP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP), Franziska Ryser (Grüne) und Esther Friedli (SVP) buhlen vier Frauen um den freien Sitz. Gewählt wird aber nicht nur auf kantonaler Ebene. Am 12. März stehen gleich auch mehrere kommunale Abstimmungen und Wahlen in den Regionen St. Gallen und Rorschach an.

In der Stadt St. Gallen wird am 12. März über die Wiesli-Initiative abgestimmt. Dann entscheidet sich, ob die 1400 Quadratmeter grosse Wiese im Museumsquartier erhalten bleibt oder ob die St. Galler Pensionskasse einen Teil davon (500 Quadratmeter) überbauen kann. Geplant sind 13 Mietwohnungen für selbstbestimmtes Wohnen im Alter.

Während die Initiantinnen und Initianten der Initiative das Wiesli als wertvollen Begegnungsort und Grünraum im Quartier erhalten wollen, lehnen Stadtrat und Stadtparlament die Initiative ab. Würde die Wiesli-Initiative angenommen, müsste die Stadt die Pensionskasse mit rund 1,5 Millionen Franken entschädigen, weil durch die Umzonung Eigentumsbeschränkungen eintreten würden.

Das Wiesli im Museumsquartier. Mit einer Initiative soll das Areal vor einer Überbauung gerettet werden. Tobias Garcia (4. 8. 2022)

Die Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller stimmen zudem über die Erweiterung der Baumschutzgebiete ab. Es geht um eine Zonenplanänderung, konkret darum, ob die Baumschutzgebiete auf das ganze Stadtgebiet ausgedehnt werden sollen. Im Baumschutzgebiet gilt: Wer einen Baum mit einem Stammumfang von mehr als 80 Zentimetern fällen will, braucht eine Bewilligung der Stadt. Heute ist der Baumschutz auf einzelne Gebiete beschränkt.

Stadt, SP, Juso, GLP, Grüne sowie die Politische Frauengruppe und Umweltverbände weibeln für ein Ja. SVP, Mitte und FDP sowie das städtische Gewerbe, der städtische Hauseigentümerverband und Wirtschaft Region St. Gallen sind dagegen.

St. Gallen entscheidet am 12. März darüber ab, ob die Baumschutzgebiete ausgeweitet werden sollen. Bild: Marlen Hämmerli

In Rorschach kommt der Baukredit für den Neubau des Hafengebäudes und die Neugestaltung des Hafenplatzes an die Urne. Es geht um 5,9 Millionen Franken. Damit will der Stadtrat den Hafenplatz aufwerten. Das Projekt beinhaltet unter anderem ein Gebäude für ein Restaurant im Saisonbetrieb, das Hafenmeister-Büro, eine WC-Anlage sowie Lagerraum für Mobiliar. Stillwasserflächen statt eines Wasserspiels sollen den Hafenplatz zudem aufwerten. Diese verbauen gemäss Stadtrat den Platz nicht, sodass weiterhin grössere Veranstaltungen möglich sind.

Es ist nicht der erste Versuch, das Hafenareal neuzugestalten. 2013 sprachen sich die Rorschacherinnen und Rorschacher gegen den Kredit für ein neues Hafengebäude aus. Und auch im Vorfeld der kommenden Abstimmung gab’s Kritik, und zwar von den Veranstaltern. Durch die Grösse des neuen Hafengebäudes gingen 20 bis 30 Prozent der bisherigen Nutzfläche verloren. SP, Mitte und FDP sprechen sich für das Projekt aus.

Thierry Kurtzemann und Vera Tettamanti buhlen um das Horner Gemeindepräsidium. Bild: Reto Martin

Thierry Kurtzemann oder Vera Tettamanti? Am Sonntag entscheiden die Hornerinnen und Horner über die Nachfolge von Gemeindepräsident Thomas Fehr (FDP). Er tritt nach 16 Jahren zurück. Mit Thierry Kurtzemann (FDP) und Vera Tettamanti (parteilos) kandidieren gleich zwei Gemeinderatsmitglieder für das Amt. Kurtzemann ist seit 2019 im Gemeinderat, Tettamanti seit 2017.

Kurtzemann ist 57 Jahre alt und arbeitet als Schulleiter an der Akademie St. Gallen. Tettamanti ist studierte Bauingenieurin. Die 43-Jährige arbeitet bei den St. Galler Stadtwerken.

Während in Horn eine Parteilose und ein FDP-Mann um das Gemeindepräsidium buhlen, ist in Goldach bereits klar, wer das Schulpräsidium erobern wird: Andreas Weh (FDP) ist der einzige Kandidat. Der 51-Jährige ist ausgebildeter Primar- und Berufsschullehrer, hat einen Master of Arts in Schulentwicklung und war während 25 Jahren am Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen tätig, zuletzt als Rektor.

Andreas Weh (FDP). Bild: PD

Seit 2021 arbeitet der Arboner im Bereich der digitalen Transformation und entwickelt im Auftrag des Kantons St. Gallen für die IT-Bildungsoffensive die digitale Lernplattform Aprendo mit. Die Ersatzwahl ist nötig, weil Rolf Deubelbeiss (FDP) Ende Mai nach zweieinhalb Jahren zurücktritt.

Die Goldacher Stimmberechtigten wählen zudem zwei neue Mitglieder für die Geschäftsprüfungskommission (GPK). Andreas Breu (parteilos) und Daniel Rüegg (SVP) sind Ende 2022 aus der GPK zurückgetreten. Für die zwei freien Sitze kandidieren drei Männer und eine Frau: Damian Keel (parteilos), Miodrag Mirkovic (SVP), Marc Ronner (FDP) und Carole Steinemann Schwager (SVP).

Brigitte Sommer (Mitte). Bild: Melissa Müller

Mit Brigitte Sommer (Mitte), Beat Bachmann (parteilos) und Nicolas Weyermann (FDP) kandidierten am 27. November gleich zwei Männer und eine Frau um den freien Gemeinderatssitz in Waldkirch. Da alle Kandidierenden das absolute Mehr von 465 Stimmen verpassten, ist am 12. März nun ein zweiter Wahlgang nötig.

Beat Bachmann (parteilos). Bild: Melissa Müller

Zu diesem treten nur noch Finanzfachfrau Brigitte Sommer und Beat Bachmann an, Leiter kantonales Arbeitsinspektorat. Sommer erhielt im ersten Wahlgang 414 Stimmen, Bachmann 326 und Weyermann 175.

Seraina Buob (Mitte). Bild: PD

Wie in Waldkirch gilt es auch in Gaiserwald, einen freien Gemeinderatssitz zu besetzen. Es kommt zum Duell zwischen Seraina Buob (Mitte) und Philipp Köppel (SVP). Im ersten Wahlgang traten mit Luca Frei (GLP) und Sandro Geiger (Jungfreisinnige) zwei weitere Kandidaten an. Frei und Geiger zogen sich nach diesem aber zurück.

Philipp Köppel (SVP). Bild: Perrine Woodtli

Buob ist Geschäftsführerin der Fakultät für Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften an der HSG und erhielt am 27. November 846 Stimmen. Die Engelburgerin erzielte damit das beste Resultat. Unternehmer und Pilot Philipp Köppel konnte 726 Stimmen auf sich vereinen. Frei erhielt 594 Stimmen, Geiger 203.

Infolge des vorzeitigen Rücktritts von Sven Kellenberger aus dem Andwiler Schulrat ist am 12. März ein neues Schulratsmitglied für die restliche Amtsdauer bis Ende 2024 zu wählen. Baumeister Kuno Huber ist der einzige Kandidat.