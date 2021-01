Porträt Ein Urgossauer als höchster Gossauer: Der nächste Präsident des Stadtparlaments heisst Matthias Ebneter Er sitzt seit 2015 im Gossauer Stadtparlament und übernimmt nun das Präsidium: Matthias Ebneter von der Flig. In seinem Präsidialjahr will er ein positives Bild der Institution in die Bevölkerung zu tragen. Michel Burtscher 11.01.2021, 05.00 Uhr

Matthias Ebneter in seinem Haus im Gossauer Niederdorf. Bild: Tobias Garcia

Er sei kein Selbstdarsteller, betont Matthias Ebneter, und er feiere sich nicht gerne selber. «Darum habe ich auch nicht gerne Geburtstag», sagt der 36-Jährige und lacht. Und doch übernimmt der Flig-Politiker bald ein Amt, bei dem er zwangsläufig im Mittelpunkt stehen und bei dem er wohl auch ab und zu eine Veranstaltung besuchen wird.

An der nächsten Sitzung vom Dienstag wählt das Stadtparlament Ebneter voraussichtlich zum höchsten Gossauer. Während eines Jahres leitet er dann die Sitzungen, wacht über die Rechte und Pflichten des Parlaments und vertritt es nach aussen. Er freue sich auf das Amt, so Ebneter, sei gleichzeitig auch ein bisschen angespannt. «Es ist eine schöne Herausforderung», sagt er im Wohnzimmer seines Hauses, vor ihm eine Tasse Kaffee.

Er lebt wieder dort, wo er aufgewachsen ist

Während er politisch also vor einem grossen Schritt steht, hat er privat – zumindest geografisch – keine weiten Sprünge gemacht. Ebneter ist im Niederdorf aufgewachsen und lebt heute wieder dort, mit seiner Partnerin und seinem Sohn, der vor einem halben Jahr auf die Welt kam. Seither arbeitet Ebneter noch 60 Prozent, genauso wie seine Partnerin. Er hat eine Elektrikerlehre bei Huber und Monsch absolviert, war später Projektleiter bei einer Firma in Oberbüren und ist heute im Qualitätsmanagement bei der Büchi Labortechnik AG in Flawil tätig. Er sagt:

«Mir gefällt es in Gossau, alle meine Freunde und die Familie sind hier.»

Im Haus gleich nebenan, wo er Kindheit und Jugend verbracht hat, wohnen noch immer seine Eltern, ein Haus weiter seine Schwester. Wenn Ebneter in der Stube aus dem Fenster schaut, sieht er das Büel-Schulhaus, wo er in die Primarschule ging.

Sein ehemaliger Lehrer Alfred Zahner holte ihn in die Politik

Alfred Zahner, ehemaliger Flig-Parlamentarier. Bild: Benjamin Manser

In der Sekundarschule war einer seiner Lehrer Alfred Zahner. Das Flig-Urgestein war es, das Ebneter später in die Partei und damit in die Politik holt. «Vielleicht habe ich mich im Unterricht mit politischen Meinungen hervorgetan, ich weiss es nicht mehr», sagt Ebneter und lacht. Die Flig passe zu ihm. Er betont:

«Da kann ich unabhängig politisieren.»

Gleichzeitig müsse die Flig als Lokalpartei immer kommunizieren, den Leuten zeigen, wofür sie stehe. «Da haben es andere Parteien, die auch kantonal oder national präsent sind, natürlich einfacher», sagt Ebneter.

Nachdem er 2012 in die Partei eintritt, lässt er sich noch im gleichen Jahr für die Wahlen aufstellen. «Ich wollte etwas machen, mitwirken, aber auch etwas zurückgeben», sagt Ebneter. Mit dem Einzug ins Parlament klappt es nicht auf Anhieb. Erst nach dem Rücktritt von Damian Bühler rückt Ebneter Ende 2015 schliesslich nach. Für ihn ist die Zeit im Parlament eine positive Erfahrung. «Mir gefällt es», sagt er.

Vorstösse zu Minicomputern, Deponieplanung und Verkehr

Er sehe sich nicht als Politiker, der angreife, sagte Ebneter 2015 gegenüber dem «St.Galler Tagblatt». Diesem Grundsatz ist er bis heute treu geblieben. «Ich verstehe Politik als Wettbewerb der Ideen.» Politisch interessieren ihn technische Themen, die Digitalisierung und der Verkehr.

Das merkt man auch bei einem Blick auf seine Vorstösse, die er im Parlament eingereicht hat. Im ersten ging es um das «Internet der Dinge», dem Vernetzen von Geräten aller Art, und um die Frage, wie Gossau davon profitieren könnte. Später fragte er den Stadtrat, ob dieser bereit sei, die Einführung von Minicomputern in der Oberstufe zu prüfen. In weiteren Vorstössen ging es um die Deponieplanung oder einen Grosskreisel im Gossauer Zentrum.

Schlechte Note für die städtische Kommunikation

In der letzten Legislatur sass Ebneter zudem in der Geschäftsprüfungskommission. Dort hat er einen tiefen Einblick erhalten in die Arbeit des Stadtrates und der Verwaltung. Welche Note würde er ihnen geben? Ebneter überlegt kurz und sagt dann: «Eine 4,5.» Nachholbedarf sieht Ebneter insbesondere bei der Kommunikation. Er sagt:

«Die Stadt muss die Themen noch besser erklären und das auch auf modernen Kanälen wie den sozialen Medien.»

Da seien andere Gemeinden schon deutlich weiter. Für Gossau wünscht er sich in Zukunft auch mehr Lebensqualität im Zentrum. Velo und ÖV müssten gestärkt werden, findet er. Und er hofft, dass neuer Schwung kommt in blockierte Projekte wie den Bushof und den Neubau des Alterszentrums.

Der Bushof sollte eigentlich schon stehen. Visualisierung: PD

Sein oberstes Ziel als Parlamentspräsident ist es, ein positives Bild der Institution in die Bevölkerung zu tragen. Eine grosse Kiste erwartet die Legislative dieses Jahr: Das Modul 1 des Masterplans Sportanlagen dürfte im Parlament beraten werden. Zudem will Ebneter prüfen, ob es Revisionsbedarf im Geschäftsreglement gibt. Es seien von Parlamentariern verschiedene Themen an ihn herangetragen worden, welche man eventuell anpassen könnte, sagt er.

Ebneter übernimmt sein neues Amt zu einer speziellen Zeit. Corona wütet noch immer. Er findet:

«Wir müssen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt achten.»

Man könne bei gewissen Themen anderer Meinung sein und trotzdem miteinander zusammenarbeiten. Ein Motto, das er auch im Parlament leben will.