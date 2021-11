Vorarlberg ist der Europameister der Radwege

Vorzeigemodell Der neidvolle Blick nach Vorarlberg: Für eine velofreundliche Region Rorschach müssen die Anstrengungen verstärkt werden Die neu gegründete VCS-Regionalgruppe Rorschach hat sich auch die Förderung einer velofreundlichen Region zum Ziel gesetzt. Bei seinem Inputreferat im BZR Rorschach zeigt Gastredner Martin Reis auf, wie Vorarlberg vom radfreundlichsten österreichischen Bundesland zum europäischen Vorzeigebeispiel wurde. In der Region Rorschach stecken im Vergleich dazu zahlreiche Projekte beim «Papiertiger» Aggloprogramm fest. Rudolf Hirtl 19.11.2021, 18.21 Uhr

Keine Utopie, sondern bereits umgesetzte Realität - die Radbrücke, die Bregenz und Hard miteinander verbindet. Bild: Land Vorarlberg

Über 30 Personen folgen am Donnerstagabend im Berufsschulzentrum Rorschach der Einladung der neu gegründeten VCS-Regionalgruppe Rorschach zur Informationsveranstaltung «Auf zu einer velofreundlichen Region Rorschach». Richard Faust, Vorstandsmitglied des VCS St. Gallen / Appenzell und Koordinator der Rorschach Gruppe, erwähnt zu Beginn, dass die Probleme bezüglich Langsamverkehr (Fussgänger/Radfahrer) mit der Abstimmung zum Autobahnanschluss Witen nicht gelöst seien, trotz aller geplanten flankierenden Massnahmen. Nach der Auflösung des Vereins «Kein dritter Autobahnanschluss» sei daher das Bedürfnis entstanden, sich weiterhin für Fussgänger und Velofahrende einzusetzen. Was mit zur Gründung der Regionalgruppe geführt habe.

Nicht verhindern, sondern unterstützend agieren

Nicht nur Richard Faust, auch Ruedi Blumer, VCS-Präsident Schweiz, betont im Laufe des Abends, als Regionalgruppe nicht etwa verhindernd, sondern unterstützend mitwirken zu wollen. Die Bereitschaft von Stadtpräsident Röbi Raths, sich verstärkt für die Förderung des Langsamverkehrs in der Region einzusetzen, wird mit Zwischenapplaus goutiert. Er sagt:

«Das Auto darf künftig nicht mehr den heutigen Stellenwert haben.»

Raths betont dabei, dass er dies bereits während seiner zwanzigjährigen Tätigkeit in Thal gemacht habe. Trotz leerer Gemeindekasse und gegen den Widerstand von vielen Seiten habe er die erste Etappe des Seeuferweges durchgedrückt. Es sei dadurch eine positive Dynamik entstanden, welche die Realisierung der restlichen Etappen erleichtert habe. Es habe sich gelohnt, wie heute zu sehen sei.

Hohe Kostenübernahme durch Bund und Land

Im Vergleich zur Region Rorschach ist das Bundesland Vorarlberg in Sachen Veloverkehr um einiges weiter. Martin Reis, Fachbereichsleiter Mobilität Vorarlberg, zeigt dies in seinem Inputreferat eindrücklich auf, bei dem er das erfolgreiche und grösstenteils bereits umgesetzte Radverkehrs-Konzept präsentiert. Was die Besucherinnen und Besucher dabei zu sehen bekommen, löst anerkennendes Raunen und das eine oder andere Mal gar ungläubiges Kopfschütteln aus. Etwa der Umstand, dass sich Bund und Land mit bis zu 90 Prozent bei den Projektkosten für den Radverkehr beteiligen. Reis sagt:

«So können Schlüsselprojekte von überregionaler Bedeutung realisiert werden, die eine kleine Landgemeinde allein finanziell nicht stemmen könnte.»

Dank der Radbrücke Wolfurt können Autobahnzu- und abfahrten gefahrlos gekreuzt werden. Bild: PD

Anteil des Radverkehrs markant steigern

Der Masterplan der Vorarlberger Landesregierung sieht laut Reis vor, den Anteil des Radverkehrs bis ins Jahr 2030 um fünf auf 21 Prozent zu steigern. Gleichzeitig soll sich der motorisierte Verkehr um sieben auf 41 Prozent reduzieren. Möglich machen soll dies die Vorarlberger Radverkehrsstrategie «Ketten-Reaktion». Mit praktischen und emotionalen Massnahmen wird der Bevölkerung damit der positive Nutzen dieses Fortbewegungsmittels, vor allem im Vergleich zum Auto, nähergebracht. Dies nach dem Motto:

«Oft ist das Rad die beste/bessere/klügere Alternative im Strassenverkehr.»

Voraussetzung für eine optimale Verbindung zwischen Öffentlichem Verkehr und Velo ist laut Reis der Ausbau der Rad-Infrastruktur. So seien in den vergangenen Jahren unter anderem moderne Radabstellanlagen (öffentliche und private), eine frühzeitige und professionelle Schneeräumung der Radwege, eine flächendeckende, alltagstaugliche Beschilderung, Radzählstellen und Radreparaturstationen realisiert worden. Wesentlichen Anteil am Erfolgsmodell Rad hätten auch die Radschnellverbindungen, die eine Mindestbreite von vier Metern aufweisen müssen.

Vorrang vor Bus und Auto

Eines der eindruckvollsten Projekte von «Ketten-Reaktion» ist die im Frühjahr 2011 eröffnete Fussgänger- und Fahrradbrücke über die Bregenzerache. Die Route führt vom Zentrum in Hard über die Radbrücke bis in die Bregenzer Innenstadt. «Wichtig ist auch», so Reis, «dass Radschnellverbindungen in Siedlungsgebieten Vorrang haben. Auch wenn es nicht einfach ist, seit 100 Jahren geltende Vortrittsregeln in den Köpfen der Leute zu ändern.»

Martin Reis, Röbi Raths und Ruedi Blumer diskutieren am VCS-Anlass in Rorschach zum Thema velofreundliches Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Vorarlberg baut weiter an seiner Vorreiterrolle im Radverkehr. Der Bund und das Land wollen in den nächsten fünf Jahren gemeinsam 62 Millionen Euro in den Ausbau von Radwegen investieren. In Götzis etwa, wird zum ersten Mal in Österreich ein Tunnel gebaut, um Radfahrenden eine direkte Route zu ermöglichen, ohne einen Berg überwinden zu müssen.

Privatpersonen und Firmen für das Rad begeistern

Nicht nur die verbesserte Infrastruktur, sondern auch emotionale Argumente sollen die Radfreundlichkeit als «Teil der Vorarlberger Identität» weiter vertiefen. So können beispielsweise abschliessbare Veloboxen gemietet werden, um die Reise mit dem ÖV sorglos weiterführen zu können. Zudem wurden die Mitnahmegelegenheiten für Velos in Zügen markant verbessert. Im Gegensatz zur Ostschweiz, wo Velofahrende ohne Reservation auf dem Perron stehen gelassen werden. Auch die Förderung von Last- und Kinderanhängern wird forciert. Originell ist die eigene Spur für Velofahrende bei der Entsorgungsstelle Hofsteig und der Erlass der Entsorgungsgebühren für Radfahrende.

Und, die Vorarlberger lassen sich fürs Radeln durchaus begeistern. Etwa durch Anlässe wie den «Rad-Ried-Tag» oder mit dem sogenannten «Jobrad». Dabei verpflichten sich Frauen und Männer, mit dem Velo zur Arbeit zu kommen und erhalten ihr Zweirad erst noch um bis zu 50 Prozent günstiger. Zudem gibt es Betriebe, die eigens Tiefgaragen für Fahrräder geschaffen haben, ergänzt mit Umkleidekabinen und Duschen.

Im Kantonsrat lassen sich kaum Mehrheiten finden

Nach den spannenden Ausführungen von Martin Reis könne man nur verlieren, sagt VCS- Präsident Ruedi Blumer zu Beginn des abschliessenden Podiums unter dem Gelächter des Publikums. Das von Reis präsentierte Traumpaar «ÖV und Rad» sei ein schönes Bild und auch das Projekt «Velos für die Mitarbeiter» fände er toll. Fragen aus dem Publikum etwa zur Veloschnellverbindung Buriet – St. Gallen oder grundsätzlich zur Förderung des Langsamverkehrs in Region und Stadt steht Raths wohlwollend gegenüber. Er verweist dabei auf den Bodenseeradweg, der auch in Rorschach ausgebaut worden sei, aber auch noch Lücken aufweise.

Projekte für den Langsamverkehr im Kantonsrat durchzuboxen, sei langwierig, wenn nicht gar aussichtslos. «Wir müssen gemeinde- und städteübergreifend zusammenarbeiten, um Projekte für den Langsamverkehr realisieren zu können.» Nur auf dieser direkten Ebene sei Sachpolitik möglich, während im Kantonsrat Parteipolitik dominiere. Raths verweist auf das Aggloprogramms, bei dem der Fuss- und Veloverkehr eine wichtige Rolle spiele. Es daure zu lange, bis diese Projekte endlich realisiert würden, entgegnet ein Votant. Was denn Rorschach machen könne? «Sobald sich eine bauliche Möglichkeit ergibt, bringt sich der Stadtrat aktiv in die Planung ein. Oft sind uns aber wegen zahlreicher Einsprachen die Hände gebunden», so Raths.

Die Radschnellverbindung zwischen Bregenz und Lindau gilt als vorbildlich: Fussgänger und Velos haben separate Wege. Bild: Land Vorarlberg

Klar ist, so das Fazit nach dem Anlass, man blickt neidlos, oder eben auch ein wenig neidvoll, über die Grenze. Was Vorarlberg für Radfahrende geschafft hat, kann in der Region Rorschach/St. Gallen nur als nachahmenswert und vorbildlich betrachtet werden. Ausserdem: Die Corona-Pandemie hat dem Velofahren zu ungeahnter Popularität verholfen. Umso wichtiger, den Ausbau von Radwegen auch in der Region Rorschach zu forcieren.