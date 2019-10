Vortragsreihe im Lyceumclub St.Gallen widmet sich China mit all seinen Facetten Morgen startet die neue Vortragsreihe des Lyceumclubs St.Gallen. Thema ist das Land China.

Den Anfang macht Elisabet Tester. Sie gibt in ihrem Vortrag einen Einblick auf den chinesischen Alltag. (AP Photo/Andy Wong)

Auf Einladung des Lyceumclubs St.Gallen referieren China­kennerinnen bis Ende November an fünf Anlässen über die Wirtschaftsmacht. Die Vortragsreihe solle das Wissen über China vertiefen, schreibt die Frauenvereinigung in einer Medienmitteilung.

Den Anfang macht morgen Dienstag, 15 Uhr, Elisabeth Tester. Die Wirtschaftsautorin, Beraterin und Journalistin lebt in Schanghai und Zürich. Sie gibt einen Einblick in den chinesischen Alltag, schildert, wie sich das Land rasant verändert, welche Herausforderungen das mit sich bringt und was die Einheimischen beschäftigt. Der Fokus liege dabei speziell auf der Rolle der Frau in dem Land.

Einblick in Alltag, Musik und Architektur

Die Dolmetscherin Lina Jin, aufgewachsen in China, heute in Berlin in einer Übersetzungs­firma tätig, thematisiert eine Woche darauf, am Dienstag, 29. Oktober, «Die neue Normalität in China». Jin wird dabei folgende Fragen beantworten: Wie gefährlich ist die neue Seidenstrasse? Was steckt hinter Chinas Social Credit System? Was bedeutet der 5G-Netzausbau? Und: Wie kommt es, dass Entwicklungs- und Schwellenländer die Wirtschaftsmacht loben, Industrieländer sie aber hart kritisieren?

Am Dienstag, 12. November, führt Lina Jin, die auch Pianistin mit Auszeichnung ist, das Publikum ein in die Musikwelt Chinas. Sie legt dar, welche Bedeutung westeuropäische Musik im Reich der Mitte hat.

Mulan Sun hat ihre Kindheit ebenfalls in China verbracht, lebt seit 2005 aber in der Schweiz. Die freischaffende Architektin hat die Swiss Chinese Chamber of Architects and Artists gegründet und ist seit 2018 Gastprofessorin an der Universität Tianjin. In ihrem Vortrag geht es am Dienstag, 19. November, um die traditionelle und zeitgenössische Architektur in der goldenen Mitte.

Sun spricht von einer «dramatischen Transformation», die Retortenstädte, Bauten wie das Vogelnest in Beijing und die Wolkenkratzer in Schanghai hervorbringe. Die heutige Architektur reagiere auf gesellschaftliche, ökonomische, ökologische Aspekte in den Megastädten. Doch wäre nebst dem Blick in die Zukunft nicht auch der Blick zurück hilfreich?, will Sun wissen.

Der weibliche Einfluss auf die chinesische Kultur

Daria Berg promovierte in chinesischer Kultur- und Literaturwissenschaft an der Universität Oxford und leitet Forschungsprojekte im Bereich Medienkultur, Literatur, Kunst und Aktivismus Chinas. Am Dienstag, 26. November, stellt sie die berühmteste Bestseller-Autorin Chinas vor sowie die innovativste Avantgarde-Künstlerin und erklärt, wie sie sich im Spannungsfeld von Staat und Konsumkultur bewegen. Auch spürt sie den jungen Frauen in China nach.

Die Anlässe finden jeweils dienstags, 15 Uhr, im Historischen und Völkerkundemuseum statt. (pd/dbu)