Der Abenteurer Christian Bock war anderthalb Jahre in Kirgistan

Vortrag Er bringt Kirgistan nach Rorschach: Der Abenteurer Christian Bock erzählt von eineinhalb Jahren in der Wildnis Der Kärntner Christian Bock reiste insgesamt über anderthalb Jahre in den Kirgischen Bergen herum. Dabei konnte nur auf die Gesellschaft seiner Pferde zählen. Nun tourt er mit seinem Vortrag durch die Schweiz. Am Sonntag ist er in Rorschach im Haus Würth zu Gast. Joshua Lindenmann Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian Bock war über Wochen nur mit dem Zelt und zwei Pferden unterwegs. Bild: Christian Bock

Kirgistan ist ein Land, dass nicht bei jedem auf der Reisezielliste steht. Einer davon ist Christian Bock. Auf die Frage, warum denn ausgerechnet Kirgistan antwortet er: «Hohe Berge und so abgelegen wie möglich.» Der gebürtige Österreicher besuchte das Land seit 2012 regelmässig in Kirgistan. Jeweils drei Monate im Sommer und drei Monate im Winter, solange es das Visum zuliess.

Der 36-Jährige ist in Kärnten auf einem Bauernhof aufgewachsen. Er absolvierte die Matura und liess sich zum Softwareentwickler ausbilden. Dann hängte er seinen Job als Programmierer an den Nagel, um ein halbes Jahr in Australien zu trekken. Mit 21 Jahren begann er, an der Universität Wien Physik und Astronomie zu studieren.

Alternativen zum wandern

Er war in Teilen von Nordamerika und Zentralasien während des Studiums unterwegs. Immer den 35 Kilo Rucksack auf dem Rücken hat Folgen. «Ich hatte länger mit einer Arthrose am Knie zu kämpfen, deshalb suchte ich nach alternativen Transportmöglichkeiten», sagt Bock. Zunächst habe er es mit dem Mountainbike probiert. Das habe ihm dann aber aufgrund der Abhängigkeit von Ersatzteilen nicht gepasst.

Mitten in einem Schneesturm in den Bergen von Kirgistan trifft er eine Frau. Die Russin wird später seine Freundin. «Wir haben nur fünf Minuten gesprochen und E-Mails ausgetauscht. Nach einem halben Jahr hat sie mir geschrieben, ob ich wieder mal nach Kirgistan gehe», sagt Bock. Die Frau ist Tierärztin mit Spezialisierung auf Pferde. Sie hatte ihn auf die Idee gebracht, mit den Pferden als Lasttier weiterzureisen.

Oftmals alleine unterwegs

Gelegentlich begleitete sie Bock, oftmals war er aber alleine unterwegs. Er habe einmal sechs Wochen lang keinen Menschen getroffen. Das er solche Reisen geniesse, habe mit seiner Vergangenheit zu tun. Während seiner Anstellung als Softwareentwickler erlitt Bock ein Burn-out.

Er habe schon immer Mühe gehabt, nach einem kopflastigen Arbeitstag abzuschalten. Einen anderen Grund für das exzessive Reisen sieht er in der Familiensituation. Er wuchs als Drilling auf und wollte sich schon früh von seinen Geschwistern abgrenzen.

Schwierigkeiten mit den Pferden

Richtig gefährlich sei es auf seinen Reisen nie geworden. Für den Notfall habe er stets ein Satelliten-Telefon dabei gehabt. Besonders emotional sei der Verlust seiner Pferde gewesen, erzählt er. Die Pferde habe er jeweils mit einem etwa zehn Meter langen Seil an einen Eisenpfahl gebunden. Als er von einer Wanderung zurückgekommen sei, seien die Pferde verschwunden.

Er habe danach über zwei Wochen lang nach den Pferden gesucht. «Ich war emotional am Boden. Die Pferde waren meine besten Freunde.» Als er die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte, sie noch lebend zu finden, begegnete er einem Jäger. «Er machte sich auf die Suche und fand die Pferde halb verhungert wieder. Ich war sehr erleichtert», sagt Bock.

Kirgische Gastfreundlichkeit

Die Menschen in Kirgistan habe er als sehr gastfreundlich empfunden. «Man muss natürlich auch sehen, dass sie oft abgeschieden leben und sich sehr freuen, wenn endlich einmal Leute vorbeikommen», sagt Bock. Einmal habe er in einem Schneesturm eine Kirgisin getroffen.

Der Abenteurer Christian Bock ist 36 Jahre alt. Bild:PD

«Sie hat ein paar Witze gemacht, mir ein Stück Yakfleisch gegeben und ist wieder im Schneesturm verschwunden.»

Bock ist beeindruckt von den Menschen, die da tief in den Bergen in den Tag hineinleben. «Einmal war ich mit jemanden dort verabredet, um Material abzuholen und er kam zwei Tage zu spät. Das kann man sich als Europäer gar nicht vorstellen.»

Sportfotografie als Nebenverdienst

Um seine Reisen zu finanzieren, nahm Bock immer wieder kurze Jobs in Europa an. Es habe ihm kein Spass gemacht, aber er habe so das nötige Geld verdienen können. Auch als Sportfotograf besserte Bock seine Reisekasse auf – an Mountainbike- und Trailrunning-Events. Bock sagt:

«Ich brauche den Berg einfach.»

Sein Buch, das er an seinen Vorträgen verkauft, ist auf Reisen in Kirgistan von 2013 bis 2017 entstanden. «Ich verlege es selber und verkaufe es nur an meinen Vorträgen», sagt Bock. Es bestehe etwa zu 80 Prozent aus Bild und 20 Prozent aus Text.

«Discovery Days» von «Explora»

Durch Zufall habe er dann die sogenannten «Discovery Days» von «Explora», einem Schweizer Veranstaltungsplaner, entdeckt. Er habe sich angemeldet und in der Kategorie «Beste Fotografie» gewonnen. Auf einem anderen Abenteuer-Festival in Österreich siegte er in der Kategorie «Bester Vortrag».

Er habe es sehr geschätzt, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Aufgrund der Preise sei er von «Explora» ausgewählt worden, um mit auf Vortragstour zu gehen. Im Moment ist er in der Schweiz auf Tournee. «Ich hatte kürzlich meinen ersten Vortrag und bei jedem Vortrag gehe ich wieder gedanklich auf Reisen.»

www.explora.ch/programm/kirgistan

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen