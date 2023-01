Vorstoss «Der Stadtrat meint es beim Klimaschutz nicht ernst»: St.Gallen erteilt der Idee von vier autofreien Sonntagen eine Abfuhr Eine SP- und eine PFG-Frau haben vier autofreie Sonntage gefordert. Der Stadtrat winkt ab, ihm fehle die rechtliche Grundlage. Aber er will Initiativen aus den Quartieren nicht im Weg stehen. VCS und TCS beurteilen die Idee diametral unterschiedlich. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 13.01.2023, 19.00 Uhr

Auf dem Höhepunkt der Erdölkrise setzte der Bundesrat im November 1973 vier autofreie Sonntage durch. Schweizweit waren die Autobahnen an den Tagen leer. Bild: Keystone

«Die autofreien Sonntage 1973 waren ein wahnsinniges Erlebnis.» Andrea Hornstein ist damals sieben Jahre alt. Heute sitzt die 56-Jährige für die Politische Frauengruppe (PFG) im St.Galler Stadtparlament. Wegen der Ölkrise rief der Bundesrat damals zum Benzinsparen auf und ordnet im November und Dezember 1973 vier autofreie Sonntage an. Mit Velo, Rollschuhen und zu Fuss nimmt die Bevölkerung die leergefegten Autobahnen und Hauptstrassen in Beschlag.

Die Idee von damals will Hornstein zusammen mit SP-Kollegin Angelica Schmid reaktivieren. Auslöserin ist nicht nur die Energiekrise, sondern auch das Ziel einer klimafreundlichen Stadt. Deshalb haben die beiden Frauen eine Einfache Anfrage an den St.Galler Stadtrat gestellt. Das Ziel: An vier Sonntagen soll in St.Gallen der motorisierte Verkehr ruhen.

Der Stadt sind die Hände gebunden

In seiner Antwort erteilt der Stadtrat der Idee eine Abfuhr. Er habe zwar durchaus Verständnis für das Anliegen. Aber: «Ein stadtweiter autofreier Sonntag kann aus rechtlicher Sicht nicht umgesetzt werden.» Denn weder die Stadt noch der Kanton St.Gallen seien befugt, eine entsprechende gesetzliche Grundlage zu schaffen – das könne einzig der Bund. Die Stadt könne lediglich für bestimmte Strassen Fahrverbote oder Zufahrtsbeschränkungen erlassen.

Ein Bub mit Wollmütze und Handschuhen fährt am 25. November 1973 mit einem Tret-Gokart auf der Autobahn bei Winkeln. Gemächlich geht es am 25. November 1973 auch in Gossau zu und her. Postauto, Kutschen und Fussgänger statt Autos sind unterwegs. Bilder: Arthur Gamsa

Auch auf die Frage der zwei Stadtparlamentarierinnen, ob die Stadt den öffentlichen Verkehr an autofreien Tagen gratis verfügbar machen könne, gibt es ein Nein aus dem Rathaus. Ein eigenmächtiges Vorgehen sei nicht möglich und müsste erst mit dem Tarifverbund Ostwind abgesprochen werden.

Immerhin will der Stadtrat Initiativen aus den Quartieren ermöglichen und unterstützen – wenn diese ein gewisses Gebiet tageweise für den Verkehr sperren wollen. Aktiv werden müssten aber die Quartiere.

«Diese selbst zu initiieren, erachtet der Stadtrat nicht als Aufgabe der Verwaltung.»

In der Antwort auf den Vorstoss rechnet die Stadt mit Kosten von rund 10'000 Franken für ein autofreies Quartier. Inwiefern sich die Stadt dabei an den Kosten beteiligen würde, bleibt offen. «Ein Teil könnte durch den Energiefonds gedeckt werden.»

«Stadt hat eine Chance verpasst»

Angelica Schmid, SP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD

Hornstein und Schmid sind enttäuscht. «Die Stadt hat eine Chance verpasst, neue Möglichkeiten in der Verkehrspolitik proaktiv und mutig auszuprobieren und zu fördern. Eine Überprüfung der Optionen unter den gegebenen gesetzlichen Grundlagen wäre wünschenswert gewesen», sagt SP-Stadtparlamentarierin Angelica Schmid.

Andrea Hornstein von der PFG doppelt nach. Sie sagt, der Stadtrat habe sich hehre Ziel gesteckt: Klimaneutralität bis 2050, Biodiversitätskonzept, Baumschutz, Veloförderung. Jetzt hätte die Stadt die Chance gehabt, den Worten Taten folgen zu lassen. Stattdessen verstecke sich der Stadtrat hinter Paragrafen. Hornstein sagt:

«Die Antwort ist wenig innovativ. Und wir werden den Verdacht nicht los, dass es dem Stadtrat beim Klimaschutz nicht ernst ist.»

Andrea Hornstein, Stadtparlamentarierin der Politischen Frauengruppe (PFG). Bild: Tobias Garcia (19.05.2021)

Bei den Ladenöffnungszeiten habe der Stadtrat mit der Schaffung eines Tourismusperimeters einen Winkelzug vollzogen, um das kantonale Recht auszuhebeln. «Setzt sich der Stadtrat für etwas ein, nutzt er solche Graubereiche voll aus», so Hornstein.

Andere Schweizer Städte wie etwa Winterthur, Murten oder Laufen, wo die Idee autofreier Sonntage ebenfalls aufs politische Parkett gekommen ist, seien da weitaus progressiver als St.Gallen. In der Stadt Bern gab es bis 2019 jährlich einen autofreien Sonntag in wechselnden Quartieren. «Auf Initiative der Stadt hin, notabene», sagt Hornstein. In Bern sind jedoch «aufgrund der Sparbemühungen der Stadt zurzeit keine weiteren Erlebnistage geplant», schreibt die Verwaltung auf ihrer Website.

VCS: «Die Klimakrise ist Grund genug für autofreie Sonntage»

«Dafür fehlt der Spielraum», sagt Ruedi Blumer, SP-Kantonsrat und Präsident des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS). «In der stark regulierten Schweiz kann nur der Bund autofreie Sonntage verfügen.» In anderen Ländern könnten die Gemeinden autonomer handeln. Blumer zählt auf: So kennen Brüssel und weitere belgische Städte seit 2002 einen autofreien Sonntag jeweils im September. In Italien seien seit 2000 an vier Sonntagen im Jahr die Zentren von 150 Städten tagsüber vom Autoverkehr befreit.

Ruedi Blumer, SP-Kantonsrat, Präsident Verkehrs-Club Schweiz (VCS) und Präsident der VCS-Sektion St.Gallen Appenzell. Bild: PD

Dass der St.Galler Stadtrat Unterstützung für autofreie Quartiertage anbiete, wertet Blumer als zuvorkommend. «Es zeugt von Empathie für das Anliegen.» Er ortet den Handlungsbedarf aber auf nationaler Ebene.

Erneute Vorstösse oder Initiativen für autofreie Sonntage würde der VCS unterstützen. Blumer sagt, dass vor 50 Jahren die Ölkrise zu den autofreien Sonntagen in der Schweiz geführt habe.

«Die heutige Klimakrise wäre mehr als Grund genug, um national autofreie Sonntage anzuordnen.»

Zwar sei die unmittelbare Wirkung auf die Umwelt bescheiden. «Aber sie würden den dringend nötigen Wandel zu umweltfreundlichem Mobilitätsverhalten bestimmt positiv beeinflussen und beschleunigen.»

TCS: «Autofreie Sonntage sind unnötig»

Marcel Aebischer, Präsident TCS-Sektion St.Gallen-Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

Ganz anders sieht das Marcel Aebischer, Präsident der Touring-Club-Schweiz-Sektion St.Gallen-Appenzell Innerrhoden. Der TCS erachte autofreie Sonntage weder für nötig noch für sinnvoll. «Strassen sind keine Lebens- oder Aufenthaltsräume, sondern dienen ausschliesslich verkehrlichen Zwecken», sagt Aebischer. In seinen Augen ist die Antwort des Stadtrats auf die Einfache Anfrage deshalb «im Ergebnis absolut richtig» und es gebe keine Gründe, dass sich der Stadtrat weiter für dieses Anliegen einsetze.

«Die Auswirkungen von autofreien Sonntagen auf die Umwelt und die Gesellschaft sind derart gering, dass auch aus diesem Grund darauf zu verzichten ist», sagt Aebischer weiter. Es sei insbesondere auch nicht davon auszugehen, dass sich das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung dadurch ändern würde.

