Vorstoss Braucht die Stadt St.Gallen ein neues Sparpaket? Der FDP-Parlamentarier Andreas Dudli meint Ja und warnt vor einem «finanziellen Debakel» In einer Einfachen Anfrage will der St.Galler FDP-Stadtparlamentarier Andreas Dudli vom Stadtrat wissen, ob er bereit ist, ein Entlastungsprogramm auszuarbeiten. Denn die finanziellen Aussichten für die Stadt St.Gallen seien alles andere als rosig. Michel Burtscher 18.03.2021, 18.00 Uhr

Andreas Dudli (links) macht sich Sorgen um den St.Galler Finanzhaushalt. Bild: Urs Bucher (12. Februar 2018)

Andreas Dudli macht sich grosse Sorgen, wenn er die Finanzplanung der Stadt St.Gallen für die nächsten Jahre anschaut. Und der FDP-Stadtparlamentarier findet, dass diese Situation jetzt thematisiert werden muss. Er hat darum diese Woche eine Einfache Anfrage eingereicht mit dem Titel «Abwendung eines Finanzdebakels – Wann reagiert der Stadtrat mit einem Entlastungsprogramm?».

Dudli beruft sich auf die Finanzplanung im Budgetbericht 2021. Für das laufende Jahr rechnet die Stadt von einem Defizit von 30 Millionen Franken. Doch damit nicht genug: Der Blick in den Finanzplan zeige, schreibt Dudli in seinem Vorstoss, dass der Stadtrat im Jahr 2022 von einem weiteren Defizit von knapp 70 Millionen und in den Folgejahren von rund 60 bis 65 Millionen Franken ausgehe.

Den finanziellen Spielraum erhalten

«Diese Zahlen dürften so von Gesetzes wegen nicht budgetiert werden, da wir gemäss diesem Finanzplan bereits im Jahr 2022 das Eigenkapital der Stadt aufgebraucht haben werden», schreibt Dudli. Dieses betrage derzeit noch rund 90 Millionen Franken. «Es brennt. Eigentlich ist es schon zu spät», sagt Dudli auf Anfrage.

«Wenn wir weiterhin finanzpolitischen Spielraum haben wollen, müssen wir jetzt handeln.»

Und damit meint er: den Finanzhaushalt der Stadt entlasten. Das kann man auf verschiedene Arten machen. Entweder man erhöht die Einnahmen, etwa durch eine Anpassung des Steuerfusses. Oder man schraubt bei den Ausgaben und spart. Für Dudli ist klar: «Wir müssen sparen.» St.Gallen gehöre beim Steuerfuss schon heute zu den Schlusslichtern im Kanton. Der Stadtparlamentarier sieht dort darum keinen Spielraum.

Dudli fordert ein konkretes Sparziel

Der Kanton sei finanziell in einer ähnlich schwierigen Situation, schreibt Dudli weiter. Die Kantonsregierung habe daher im Februar 2021 ein Entlastungsprogramm von 60 Millionen Franken vorgeschlagen, welches das Kantonsparlament auf 120 Millionen erhöht habe. Auch die Stadt müsse nun handeln, findet der FDP-Politiker. Konkret will er vom Stadtrat wissen, ob er bereit sei, wie der Kanton ein Entlastungsprogramm auszuarbeiten, das «konkrete einzusparende Summen» beinhaltet.

Zudem fragt er, ob sich der Stadtrat – allenfalls im Projekt «Fokus25» – ein konkretes Ziel vorgibt, wie viel er einsparen will und wie hoch dieses Ziel ist. «Es braucht ein Sparziel, eine konkrete Zahl, damit man dann Massnahmen ergreifen kann», sagt Dudli. Unter dem Namen «Fokus25» führt die Stadt seit Juni 2019 eine Aufgaben- und Leistungsüberprüfung durch, um das strukturelle Defizit zu beseitigen. Dudli betont:

«Davon ist nun aber nichts zu merken, wenn man sich das Budget 2021 vor Augen führt.»

Vor diesem Hintergrund möchte er wissen, wie der Stadtrat auf dieses «bevorstehende finanzielle Debakel» zu reagieren gedenkt. Es brauche jetzt Antworten, findet Dudli. Im Herbst, wenn die nächste Budgetsitzung des Stadtparlaments nahe, sei es zu spät dafür. «Stadtpräsidentin Maria Pappa muss nun öffentlich sagen, was sie tun will.»