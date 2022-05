Rorschacher Bestatter rückt nun mit elektrischen Leichenwägen aus

Vorreiter Rorschacher Bestattungsinstitut rückt seit kurzem mit elektrischen Leichenwägen aus: «Werden zu jeder Tages- und Nachtzeit aufgeboten» Die Keller Bestattungen GmbH gehört mit ihren E-Leichenwägen schweizweit zu den Vorreitern. Inhaber Michele Bagorda erzählt, dass sie nicht selten mitten in der Nacht ausrücken. Und im Verdachtsfall die Leiche an die Rechtsmedizin überführen müssen. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Keller Bestattungen GmbH setzt nun auf Strom: Inhaber Michele Bagorda in einem der beiden elektrischen Leichenwägen. Bild: Michel Canonica (28. April 2022)

Die letzte Ruhe ist nun noch ruhiger geworden: Das Keller Bestattungsinstitut in Rorschach hat seit drei Wochen zwei leise, elektrische Leichenwägen in Betrieb. «Unser Dienstauto musste bald ersetzt werden. Da kam uns die Idee, auf Elektroautos umzusatteln. Wir sind damit schweizweit ein Vorreiter», sagt Michele Bagorda, Inhaber der Keller Bestattungen GmbH. Nur in Bern habe ein weiterer Bestatter einen Tesla zum Leichenwagen umbauen lassen. «Im Hinblick auf die derzeitigen Benzinpreise sind Elektroautos natürlich klar im Vorteil. So können wir die neuen Fahrzeuge schneller amortisieren», sagt Bagorda.

E-Fahrzeug hat Platz für bis zu vier Särge

Die Fahrzeuge sind normale E-Modelle von Mercedes, deren Innenbereiche für knapp 40'000 Franken zum Leichenwagen ausgebaut wurden. Für den Innenausbau habe man sich an den Vorgängerfahrzeugen orientiert: Die neuen Bestattungsfahrzeuge bieten Platz für Urnen und können bis zu vier Särge transportieren. Zusätzlich wurde ein Lift eingebaut, um sie anzuheben. Bagorda fügt an:

«Für das Einladen der Särge wurden Bahren eingebaut, wie man sie aus Krankenautos kennt. So können wir während der Arbeit unseren Rücken schonen.»

Jährlich werden die zehn Mitarbeiter der Keller Bestattungen für 700 bis 800 Todesfälle aufgeboten. Das Einzugsgebiet der Firma ist gross: Sie ist Vertragsbestatter für insgesamt 19 Gemeinden, zwischen Steinach am Bodensee bis nach Rüthi im Rheintal. «Das neue Fahrzeug ermöglicht es uns, auch bei hohen Todesfallraten oder Grossereignissen einsatzfähig zu sein und effizient arbeiten zu können», sagt Bagorda. Trotzdem müsse der Zeitplan aufgrund der vielen Todesfälle gut durchorganisiert sein.

Bagorda hat Tragbahren einbauen lassen, um die Särge einfach und rückenschonend in den Wagen zu befördern. Eine Schublade bietet ausserdem Platz für bis zu drei Urnen. Bilder: Michel Canonica Bilder: Michel Canonica

Auch Überführungen quer durch Europa

Neben Überführungen der Leichen und Urnenrückstellungen gehören die Beratung und Betreuung der Angehörigen sowie das Versorgen, Waschen, Einkleiden und Einbetten von Verstorbenen zu den Hauptaufgaben eines Bestatters. «Zudem kommt es monatlich ein bis zwei Mal vor, dass wir eine verstorbene Person ins Ausland überführen müssen», sagt Bagorda. In der Vergangenheit rückten die Mitarbeitenden der Keller Bestattungen GmbH nach Italien, Österreich, Georgien, Spanien, Holland, Portugal, Deutschland, Serbien, Griechenland und den Kosovo aus.

«Oft werden wir bei Todesfällen von der Polizei aufgeboten – und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das gehört zu unserem Job», sagt Bagorda. Dazu könne man auf Aushilfsmitarbeitende zurückgreifen, welche die Festangestellten in der Nacht und an Wochenenden begleiten. Pro Monat komme es etwa zu fünf Nachteinsätzen. Die Mitarbeitenden haben bei solchen Schichten die Möglichkeit, das Einsatzfahrzeug mit nach Hause zu nehmen, um bei einem Aufgebot direkt ausrücken zu können. An einen Einsatz rücken immer zwei Mitarbeitende aus.

Auch seine Tochter Tanja Bagorda arbeitet in im Unternehmen und ist eine der jüngsten Bestatterinnen schweizweit. Bild: Michel Canonica

Im Verdachtsfall geht die Leiche an die Rechtsmedizin

Wenn die verstorbene Person vor Ort freigegeben werde, dann werde sie an den Friedhof und anschliessend, falls so gewünscht, ins Krematorium überführt. Bagorda sagt:

«Wenn die Staatsanwaltschaft im Falle einer ungeklärten Todesursache eine Untersuchung anordnet, dann wird die Person ans Institut für Rechtsmedizin am Kantonsspital überführt.»

Es handle sich jedoch nicht immer um eine Straftat oder einen Unfall. Oftmals würden Personen auch leblos in ihrem Zuhause aufgefunden, sagt Bagorda. Auch dann erfolge das Aufgebot durch die Polizei.

Bagorda liebt seinen Beruf als Bestatter, denn jeder Sterbefall sei anders und jeder Angehörige trauere anders. So habe es schon unzählige eindrückliche Einsätze in seiner Laufbahn gegeben:

«Von sanft eingeschlafenen Personen zu tragischen Unfällen, Suiziden oder Tötungsdelikten. Am Schluss einer Karriere könnte man bestimmt ein Buch schreiben.»

Der Innenraum des Wagens bietet Platz für bis zu vier Särge. Der Lift an den Seiten kann die Särge falls nötig anheben. Bild: Michel Canonica

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen