Steinach: Chromhaltiges Wasser in Kanalisation gelangt

Vorfall 100 Liter chromhaltiges Spülabwasser in Steinacher Kanalisation gelangt Am vergangenen Freitagnachmittag sind bei einem Industriebetrieb an der Schulstrasse in Steinach schätzungsweise 100 Liter chromhaltiges Spülabwasser ohne Vorreinigung in die Kanalisation eingeleitet worden. Die St.Galler Kantonspolizei prüft in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt. 04.04.2022, 17.27 Uhr

Das chromhaltige Spülwasser gelangte in die ARA und schliesslich in den Bodensee. Symbolbild: Andri Vöhringer

Aufgrund eines mutmasslich technischen Defekts an der Überlaufsicherung eines Auffangbeckens der Firma mussten rund 1100 Liter Spülwasser in einen Zwischenbehälter umgepumpt werden, wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt. Der Schieber des Zwischenbehälters war offen. Dadurch gelangten schätzungsweise 100 Liter chromhaltiges Wasser in die Kanalisation und in die örtliche Abwasserreinigungsanlage (ARA).

Dort konnte das chromhaltige Abwasser aufgrund des Regenwetters nicht zurückgehalten werden. Es wurde via Seeleitung der ARA Steinach-Morgental in den Bodensee geleitet. Nach dem Vorfall leitete der Umweltschadendienst des Kantons St.Gallen in Zusammenarbeit mit der Kläranlage Steinach-Morgental und dem Fachspezialisten des Amtes für Umwelt die nötigen Massnahmen ein.

Aufgrund der starken Verdünnung im Kanalnetz, im Regenbecken der ARA sowie in der Seeleitung könne nach den heutigen Erkenntnissen davon ausgegangen werden, dass die Einleitungsbedingungen eingehalten werden konnten, sprich dass die Industrie-Grenzwerte für Chrom im Abwasser eingehalten wurden.

Erst vor Kurzem deckte diese Zeitung einen ähnlichen Vorfall auf. Dort ging es um die Firma Amcor in Goldach, von der aus drei Tonnen giftigen Löschschaums in den Bodensee gelangt sind. (kapo/red.)