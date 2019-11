Grünes Licht für den neuen Autobahnanschluss: Rorschach und Goldach sagen Ja zum Millionenprojekt

Sie diskutieren im Stadthofsaal (v.l.): Moderator Marcel Elsener, Rorschachs Stadtpräsident Thomas Müller, IG-Mobil-Vertreter Raphael Frei sowie Felix Gemperle und Lukas Reichle vom Gegnerkomitee. Ganz rechts im Bild: Moderator Daniel Wirth. (Bild: Urs Bucher)

Braucht es den A1-Zubringer in der Region Rorschach? Am Tagblatt-Podium gehen die Emotionen hoch

Kein Vorhaben wird in der Region Rorschach derzeit so heiss diskutiert wir der geplante A1-Zubringer mit der neuen Kantonsstrasse zum See. Am Tagblatt-Podium in Rorschach debattieren am Montagabend Befürworter und Gegner des Millionenprojekts.