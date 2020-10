Vor zwanzig Jahren brannte die Olma-Halle 7: Nie mehr am föfi im Siebni Wenige Stunden nach Ende der Olma ist in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 2000 die legendäre Halle 7 niedergebrannt. Warum das Feuer vor 20 Jahren ausbrach, konnte nie ermittelt werden. Der Hallenbrand beschäftigt viele Stadtsanktgaller bis heute. Reto Voneschen 22.10.2020, 22.47 Uhr

Flammendes Inferno: Trotz des Grosseinsatzes der Feuerwehr war vor zwanzig Jahren die legendäre Olma-Halle 7 nicht mehr zu retten. Bild: Michel Canonica (22.10.2020)

Montag, 23. Oktober 2000, war der Tag danach. Nicht nur der Tag nach dem Ende der 58. Olma, sondern auch «der Tag nach dem heissesten Abend in der Halle 7», wie Beda Hanimann im Nachruf auf die Degustationshalle im «St.Galler Tagblatt» schrieb.

St.Gallen hatte in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 2000 in erster Linie viel Glück: Die Stadt ging haarscharf an einer Riesenkata­strophe vorbei. Der Brand in der Holzhalle war Stunden nach dem letzten Prost ausgebrochen, also nachdem die Publikumsmassen sie verlassen hatten.

Am Tag danach: Ein Feuerwehrmann in den Trümmern der ausgebrannten Halle 7. Bild: Trix Niederau (23.10.2020)

Gedichte und Leserbriefe zum Ende der Degustationshalle

Der endgültige Abschied von «ihrer» Halle 7 ging vielen Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgallern sehr nahe. Ein Stück Heimat hatte sich innert Stunden in einen ausgebrannten Trümmerhaufen verwandelt. Und plötzlich wurde der emotionale Wert sichtbar, den die alte Halle für die Stadtgemeinschaft hatte.

Der Brand der Olma-Halle 7 in St.Gallen löste schweizweit Schlagzeilen aus. Im Bild die Berichterstattung im «Blick» vom 24. Oktober 2000. Bild: Archiv Olma

Gedichte auf die Halle 7 wurden verfasst. Leserbriefe mit Forderungen nach einem raschen Ersatz in gleichem Stil wurden geschrieben; über einen solchen Ersatzbau wurde sogar noch 2006 im St.Galler Stadtparlament ernsthaft diskutiert.

Souvenirjäger waren hinter Teilen der Brandruine her. Eine Gruppe sicherte sich beispielsweise den angesengten Windfang des Haupteingangs der Halle 7 und schmiedete den Plan, daraus eine Olma-Bar zu bauen (woraus letztlich nichts wurde).

Souvenirjäger waren scharf auf Stücke der abgebrannten Halle 7. Aus der Idee, aus dem Windfang des Haupteingangs eine Olma-Bar zu machen, wurde allerdings nichts. Bild: Philip Baer (23.10.2020)

Vom ungeliebten Provisorium zur Herzensangelegenheit

Dass sich die Halle 7 für St.Gallerinnen und St.Galler dermassen zu einer Herzensangelegenheit entwickeln würde, war am Anfang alles andere als klar. Die Halle 7 und die Stadt – das war keine Liebe auf den ersten Blick. Als sie 1953 an der Ecke Jäger- und Sonnenstrasse aufgestellt wurde, war sie als Provisorium gedacht und befand sich am Rand der Olma.

An der Olma 1950 stand am späteren Standort der Halle 7 eine Zelthalle. Rechts ist noch die 1958 abgebrochene Strafanstalt St.Jakob zu erkennen. Bild: Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen

Die Veranstaltung fand damals zur Hauptsache in den Parkanlagen zwischen Kanti am Burggraben, Tonhalle und Spelterinplatz statt. Auf dem heutigen Messeareal stand bis 1958 die kantonale Strafanstalt St.Jakob. Mit der Verschiebung der Olma hierhin stand die Degustationshalle dann aber plötzlich im Zentrum zwischen dem neuen Messegelände und der Tonhalle.

Menschenmassen in der Halle 7 an der Olma 1965. Bild: Archiv Olma

Irgendwann wurde der Holzbau vom Provisorium zum Providurium, vom hässlichen Entlein zum Publikumsliebling. «Am föfi im Sibni» wurde zum geflügelten Wort. Der Apéro (und mehr) mit Freunden und Bekannten ab 17 Uhr in der Halle 7 war für viele während der Olma ein unverzichtbares Ritual.

Der Haupteingang der Olma-Halle 7 im Jahr 1966. Bild: Archiv Olma

Halle 7 trotz Grosseinsatz nicht zu retten

Das alles fand in einer Oktobernacht im Jahr 2000 ein jähes Ende: Um 22.47 Uhr ging der Brandalarm bei der Berufsfeuerwehr im Depot nur wenige Meter neben der Halle 7 ein. Zwei Minuten später waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort und trafen auf ein flammendes Inferno:

Die Halle stand bereits im Vollbrand. Trotz Grossaufgebot war nichts mehr zu retten.

Die Feuerwehr evakuierte 29 Personen aus umliegenden Gebäuden. Dann musste sie sich darauf beschränken, die Nachbarhäuser vor den Flammen zu schützen. Insgesamt standen 250 Feuerwehrleute und 100 Angehörige von Kantons- und Stadtpolizei im Einsatz. Sie wurden von Hunderten Schaulustigen beobachtet.

Der Trümmerhaufen der ausgebrannten Olma-Halle 7 ist weggeräumt. Jetzt wird hier der Parkplatz P6 (heute F6) eingerichtet. Bild: Trix Niederau (15.12.2000)

Heute wird während der Olma in den Hallen 4/5 degustiert. Der alte Halle-7-Standort heisst F6 und ist ein Parkplatz, was nicht untypisch für St.Gallen ist. Und Parkplatz wird die Baulücke wohl noch länger sein: Das hier geplante Tagungszentrum mit Hotel für die Olma-Messen ist nämlich 2013 gescheitert. Nach einem für St.Gallen ebenfalls nicht ganz untypischen ellenlangen Rechtsstreit.

Das Modell des geplanten Kongresszentrumsmit Hotel am ehemaligen Standort der Olma-Halle 7. Das Projekt wurde 2013 nach einem Rechtsstreit beerdigt. Bild: Hanspeter Schiess (19.6.2007)