Vor einer Mega-Debatte im St.Galler Stadtparlament: Das Budget 2021 wird durcheinander gewirbelt

Das St.Galler Stadtparlament tagt am Dienstag wegen des Coronavirus wieder in der Olma-Halle 2.1. Bild: Ralph Ribi

(25.8.2020)

Am Dienstag im Stadtparlament

(vre) Traktandiert sind für die Budgetsitzung des Stadtparlaments von morgen Dienstag nur zwei Geschäfte, nämlich die Totalrevision des Feuerschutzreglements und die Verabschiedung des Budgets 2021.

Die Sitzung startet um 16 Uhr. Diskutiert wird, bis die Geschäfte erledigt sind. Auch wenn es wieder gegen Mitternacht gehen sollte wie beim letzten Mal. Das Parlament tagt wieder in der Olma-Halle 2.1. Die Sitzung ist öffentlich, es gilt aber für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Maskenpflicht. Davon ausgenommen sind nur Votantinnen und Votanten.

Die Budgetsitzung ist traditionellerweise die letzte Sitzung des Stadtparlaments in einem Amtsjahr. Danach macht die Stadtpolitik in der Regel Pause bis nach Weihnachten und Neujahr. Die erste Sitzung im neuen Jahr findet am 12. Januar 2021 statt, dannzumal mit dem im Herbst neu bestellten Parlament.