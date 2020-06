Reportage «Die Dinger bringen doch nichts»: Fliegen mit Maske zu Coronazeiten – so absurd verlief eine Reise von Wien nach Zürich Nach zwei Wochen zu Hause bei der Familie in Österreich flog ich mit einem Nasen-Mundschutz in die Schweiz zurück. Und staunte über die Reaktionen von Mitreisenden. Speziell: Während über der Hälfte des Fluges trugen die meisten Passagiere die Maske gar nicht. Rosa Schmitz 17.06.2020, 20.00 Uhr

Der Flug von Wien nach Zürich ist gerade einmal 50 Minuten lang. Davon sassen die Passagiere 30 ohne Maske da. Bilder: Rosa Schmitz

Vor Corona herrschte hier stets hektisches Treiben. Der Flughafen Wien war ein Dreh- und Angelpunkt des internationalen Luftverkehrs. Brummend vor Vitalität. Mit Ankünften und Abflügen im Minutentakt. Mit Menschenmassen. Heute Abend starten gerade einmal fünf Flüge. Darunter eine Swiss-Maschine nach Zürich. Sie soll mich, nach zwei Wochen zu Hause bei meiner Familie, zurück in die Schweiz bringen.

Der Flughafen Wien ist normalerweise ein Dreh- und Angelpunkt für den internationalen Luftverkehr.

Ich nehme einen letzten tiefen Atemzug in frischer Luft und gehe in das Gebäude. Mit Maske über Mund und Nase. Wie es in Österreich gesetzlich vorgeschrieben ist.

Als stehe die Apokalypse an

Drinnen befällt mich ein unangenehmes Gefühl. Die Haupthalle ist mäuschenstill. Alle Läden haben zu. Viele Gänge sind abgeschlossen. Die meisten Lichter sind ausgeschaltet. Und Menschen sind so gut wie keine zu sehen. Es ist fast so, als stehe die Apokalypse an.

Von den üblichen 100 Check-in-Schaltern sind zwei geöffnet. Die Stewardessen sehen gelangweilt aus. Viel zu tun haben sie nicht. Sie checken die wenigen wartenden Passagiere in Sekunden ein, lassen sie ihr Gepäck auf das Förderband werfen und schicken alle schnurstracks zur Sicherheitskontrolle. Hier – wo sich sonst schier endlose Warteschlangen winden – geht es genauso schnell. Aufs Abtasten von Personen und Gepäckstücken verzichtet die Security. Trotzdem tragen alle Mitarbeiter Masken und Handschuhe, zum zusätzlichen Schutz. Das Virus gilt ihnen offenbar akut als einzige Gefahr.

Sobald der Kontrollpunkt passiert ist, herrscht wieder völlige Stille.

Alle ohne Maske

Am Sonntag, 7. Juni, war der Flughafen Wien sehr leer.

Nur der Terminal 2 war geöffnet.

Der Grossteil der wenigen Passagiere, die auf die Bekanntgabe ihres Gates warten, verteilt sich grossräumig über das gesamte Areal des Terminals. Als gelte es einen 100-Meter-Abstand zu beachten. Social Distancing scheint den Leuten eingeimpft. Allerdings gibt es Ausnahmen: Eine Gruppe Schweizer, welche die angedockte Swiss-Maschine bereits vom Fenster aus gesehen hat, versammelt sich vor dem Abflug-Gate F8. Die Schweizer stehen eng beieinander. Alle ohne Maske. Unbekümmert.

«Die Dinger bringen doch nichts», sagt eine Zürcherin und verdreht die Augen. «Ich verstehe nicht, warum die österreichischen Behörden darauf bestehen.» «Und ich verstehe wiederum nicht, warum die Österreicher darauf hören», sagt ein weiterer aus der Runde. Warum nicht, frage ich mich. Ist den Schweizern ihre Sicherheit nicht wichtig? Es ist schon richtig: Masken bieten keine Sicherheit, aber doch einen gewissen Schutz. Mediziner weltweit sind sich in der Einschätzung einig. Auch die WHO hat sie übernommen. Sind die Maskenträger Hysteriker oder doch eher achtsame und rücksichtsvolle Mitbürger?

Österreicher sind strenger

Die meisten Menschen hielten Abstand und hatten einen Nasen-Mundschutz auf. Allerdings gab es Ausnahmen.

In Österreich sind Masken am Tag meines Abflugs noch überall im öffentlichen Raum Pflicht. Die meisten halten sich dran. Manche raunzen dabei. Das gehört zum Österreichersein dazu. Aber sie halten sich an die Regel. Vor allem im öffentlichen Verkehr achten sie darauf. Und dort gilt die Masken-Regel nach wie vor, auch nach dem 15. Juni, dem Tag, an dem die Maskenpflicht in Geschäften wieder aufgehoben worden ist. Zu bedenken ist dabei: Nachdem die Infektionsrate drastisch zurückgegangen ist und in einer gross angelegten Stichprobe keine neuen Infektionen entdeckt wurden. In Apotheken, U-Bahn-Bereichen, dort, wo es schwierig ist, Abstand zu halten, ziehen Österreicher nach wie vor Nasen-Mundschutz auf. Im Bus und in der Strassenbahn setzen sie sich möglichst zwei Meter auseinander.

Die Schweizer sehen das Ganze sorgloser. Die Gruppe vor F8 wächst und wächst. Erst als es Zeit ist zu boarden, ziehen sich alle eine Maske auf. Weil es die Stewardessen verlangen. Sie lassen uns nur in Zehnergruppen einsteigen. Sobald ich im Flugzeug sitze, frage ich mich jedoch auch, wie effektiv die Schutzmassnahmen wirklich sind. Denn jeder Platz ist besetzt. Sogar der Mittelsitz. Mir atmet von allen Seiten jemand in den Nacken. Und ich anderen. Abstand halten? Geht nicht. Ist hier gar nicht vorgesehen. Als gäbe es überhaupt keine Gefährdung.

Solange kann keiner die Luft anhalten

Sobald wir in der Luft sind, wird’s dann richtig absurd: Die Stewardessen verteilen Getränke und Snacks. Um diese zu konsumieren, ziehen alle ihre Masken ab. 30 Minuten lang. Sie kauen, schmatzen, schwätzen, prusten. Die Klimaanlage sorgt dafür, dass alle Luft im Flugzeug verteilt wird. 30 Minuten. Solange kann keiner die Luft anhalten. Will hier auch keiner. Jedenfalls kein Schweizer. Zieht hier der Corona-Nationalismus auf? Wird er gar zum Corona-Chauvinismus? Oder ist noch Raum für eine nüchterne Überlegung? Nämlich: Die Hälfte dieser Expositionszeit würde ausreichen, um sich mit dem Virus zu infizieren. Alle Passagiere haben ein (tatsächlich: ein!) Desinfektionstüchlein bekommen. Ist das Sarkasmus oder Realsatire?

Passagiere der Swiss-Maschine nach Zürich erhielten alle ein einzelnes Desinfektionstüchlein.

Nach dreiviertel Stunden beginnt der Sinkflug. Die Passagiere tragen wieder Masken. Bis zur Landung. Sobald in Zürich die Flugzeugtüre aufgeht, ziehen sich die ersten bereits die Maske wieder vom Gesicht. «Endlich. Wie soll man das denn auf die Länge aushalten?», sagt ein Ostschweizer. «Zum Glück ist das hierzulande kein Thema», stimmt seine Ehefrau zu. Zum Glück? Wann eine Verordnung dem Schutz dient und wann sie grotesk ist, darüber gibt es in Europa offenbar sehr unterschiedliche Meinungen.

Schnüffeln und schnaufen

Die Passagiere laufen zum Ausgang. Sie eilen, sie drängeln, sie quetschen sich am Laufband aneinander vorbei. Schnüffeln und schnaufen, aus tiefster Lunge. Sie quasseln und lachen und jubeln, dass ihnen keiner mehr sagt, was sie zu tun haben. Wie viel Spuckpartikel sie dabei freisetzen, möchte ich gar nicht wissen.

Ich trage meine Maske weiterhin. Die Kontrolleure an der Grenze nicht. Handschuhe auch nicht. Sie fassen hemmungslos alles an. Pässe. Dokumente. Koffer. Utensilien. Von völlig Fremden. Reihenweise. Vor allem die Zollbeamten, die mein Gepäck kontrollieren, weil ihnen mein grosser Koffer irgendwie verdächtig ist. Abstand oder Hygienemassnahmen spielen in ihrem Dienstskript offenbar keine Rolle. Stört das wirklich keinen, frage ich mich. Oder habe ich ein verdrehtes Austria-Bewusstsein?

Schweizer erscheinen sorglos

Einige Minuten später sitze ich im Zug nach St.Gallen. Die letzte Etappe meiner Reise. Er ist relativ leer. Und trotzdem: Eine ältere Frau setzt sich neben mich. Ich stehe auf, ohne irgendetwas zu sagen, und setze mich zwei Reihen weiter wieder hin. Zwei Stationen weiter setzt sich eine Mutter mit ihrem Kind neben mich. «Entschuldigung, aber der Zug ist halb leer, können Sie sich vielleicht woanders hinsetzen? », sage ich diesmal. «Wieso?», fragt sie genervt. Seufzer.

Kennen die Leute Corona nur als Bier aus Mexiko? Ich stehe wieder auf und setze mich ein zweites Mal woanders hin. Mir haben heute schon genug Leute in den Nacken geatmet. Und führe mir die Unterschiede bei den Coronazahlen in der Schweiz und Österreich vor Auge:

