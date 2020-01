Von Thal nach Eggersriet: St.Galler Zentrum für unbegleitete minderjährige Asylbewerber und Flüchtlinge zieht um Das Zentrum für unbegleitete minderjährige Asylbewerber und Flüchtlinge zieht im Sommer 2021 von Thal ins Zentrum Landegg in Eggersriet. 07.01.2020, 16.40 Uhr

Das Zentrum für unbegleitete minderjährige Asylsuchende und Flüchtlinge zieht ins Asylzentrum Landegg in Eggersriet. Archivbild: Ralph Ribi

(red.) Der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) führt seit Januar 2017 im ehemaligen Gymnasium Marienburg in Thal ein Zentrum für unbegleitete minderjährige Asylsuchende und Flüchtlinge. Da die Investorengruppe, welcher die Marienburg gehört, den Mietvertrag nicht verlängerte, suchte der TISG eine neue Gruppenunterkunft in der näheren Umgebung, welche die Voraussetzungen für den Betrieb eines Integrationszentrums erfüllt. Als bekannt wurde, dass der Kanton St.Gallen die Landegg als Integrationszentrum für Asylbewerber aufgibt, wurden Verhandlungen für eine Nachfolgelösung aufgenommen, teilt der TISG mit.

Die Landegg in Eggersriet erfülle alle Anforderungen an ein Integrationszentrum für junge Flüchtlinge und biete eine langfristige, stabile Lösung für das Team, heisst es in der Mitteilung weiter. Neben Häusern für die verschiedenen Wohngruppen gebe es Räume für Schulzimmer und grosszügige Aufenthaltsbereiche. In der Küche und in verschiedenen Werkräumen könnten auch praktische und handwerkliche Fähigkeiten geschult und gefördert werden. Nach einer kurzen Umbauphase, in der vor allem die Schulzimmer eingerichtet würden, erfolge im Sommer 2021 der Umzug.