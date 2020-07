Schaukelnd an der Cocktailbar - das gibt es jetzt mitten in Rorschach Mit Totenköpfen, Cocktails und Kaffee nimmt das Rockstarcafé Kurs auf Rorschach. Und womöglich bald auch internationales Gewässer. Viola Priss 13.07.2020, 17.48 Uhr

Kein Fluch, nur Segen: Der Film «Fluch der Karibik» inspirierte den Stil des Rockstarcafés. Bild: Viola Priss

Was er als Jugendlicher in seiner Geburtsstadt vermisst hat, holt der junge Unternehmer Salvatore Zarafana kurzerhand selbst nach Rorschach:

«Das Zentrum im neuen Zentrum sein.»

Nicht weniger hat der ehrgeizige Gastronom und Geschäftsführer mit dem Rockstarcafé im Rorschacher Löwenquartier im Sinne. Einerseits will der Rorschacher mit italienischen Wurzeln mehr Leben mit der unkonventionellen Bar in seine Heimatstadt holen.

Papa Giacomo wäre begeistert gewesen

Andererseits setzt er aber hier auch ein ganz persönliches Denkmal: «Meine Mutter wohnt gerade da drüben», erzählt er und zeigt auf die andere Strassenseite. «Besonders, seit mein Vater letztes Jahr verstorben ist, bin ich ständig hier.» Dem Papa, der sich so gefreut hatte, als die neue Löwengartenüberbauung startete. Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten und Kontakte in Fussnähe erreichbar, das begeisterte ihn.

«Per Papa Giacomino», so steht es nun dezent an der Eingangstüre des Rockstarcafés und seine Begeisterung lebt hier weiter.

Die Liebe zum Detail – und zu den Totenköpfen

«Ein Treffpunkt für alle» soll das Café im Quartier sein. Inzwischen, mit Caféfiliale und Standort Nummer 4, ist die exklusive Mischung zum Markenzeichen des 32-Jährigen geworden: edle Cocktail-Lounge, gemütliches Café und stylische Rockerbar.

Die Totenköpfe, die hat es in seinen Bars zwar immer. Dem jeweiligen Standort angepasst, sind sie hier in Rorschach aber eher versteckt. Der aufmerksame Gast entdeckt sie als Seifenspender, an der sechs Meter hohen Wandfassade zwischen den Blüten oder als Löffel zum Pink Latte. Da sei, gesteht er, seine Freundin ihm beratend zur Seite gestanden. «Sie bringt in Rorschach den weiblichen Touch rein.»

In den ersten zwei Wochen seit der Eröffnung habe sich das Rockstarcafé schon zum beliebten Instagramspot entwickelt, so Zafarana. Doch das Zielpublikum? «Eher um die 30, gediegener.»

Von A wie Aperol bis Z wie Zmorge-Gipfeli

So verzichtete er diesmal bewusst auf Shisha-Pfeifen, stattdessen hat es in der oberen Etage das Fumoir samt Zigarrensortiment und Whiskeybar. Im Parterre laden ein florales Interieur, die Bar mit Schaukeln und gemütliche Sessel zum Verweilen ein. Gleichzeitig gibt es explizite «Businesstische», an denen von 7 bis 22 Uhr unter der Woche das Homeoffice ausgelagert werden kann. «Hier geht alles», sagt der 32-Jährige.

Und auch der Blick in die Getränkekarte bietet von allem Etwas: Proteinshakes für Fitnessfans, Kaffeevariationen für den Klatsch, Gin Tonic für Kenner, in Originalbouteille an zweierlei Obst serviert. Ein erster Sonntagsbrunch sei bereits geplant. Noch dieses Jahr soll ausserdem ein Restaurant gegenüber eröffnen, damit wäre auch der kulinarische Bedarf auf dem Areal gedeckt. Zafarana freut sich: «Das Löwenquartier wächst und wächst.»

Das Manöver des Gastronomen mit Faible zum Piratenstyle hat Rückenwind. Da sprächen die Zahlen für sich: An den Wochenenden sind alle Tische belegt, es kommen Einheimische wie Gäste aus Bern und Zürich: «Weil das hier eben was Besonderes ist und die Leute sich hier wohlfühlen.», so Zafarana. Da brauche es inzwischen schon mal doppelte Belegschaft, doch die Stimmung im Team leide darunter nicht. So verbunden er mit der Ostschweiz sei, so ziehe es den Junggastronomen hinaus in die weite Welt. «Was hier geht, geht auch andernorts, da bin ich sicher.» Gemeinsam mit Teilhaber Ernest Ukaj soll das Café bald auch Gäste in ganz Europa sowie darüber hinaus begrüssen.

Man wird noch viel von ihm hören

Auch Cafés in Basel und Zürich seien geplant. Noch schaue er aber täglich in seinen vier regionalen Cafés persönlich nach dem Rechten. Und, als sei das nicht genug, bereitet er sich nebenher auf den Wettbewerb des «Best of Swiss Gastro» vor. Schon jetzt sei das Café in Rorschach dafür nominiert, erzählt er. Gefragt, wie er das alles schaffe, sagt er: «Ach, wir haben noch viel vor. Wir haben ja gerade erst angefangen.»