«Die Velostadt St. Gallen liesse sich schneller realisieren»: Pro Velo St. Gallen-Appenzell treibt Projekte voran Mitglieder von Pro Velo St. Gallen-Appenzell treffen sich am Donnerstagabend zur 15. Mitgliederversammlung. Diskutiert wird unter anderem über den Pumptrack auf dem Areal Bach und über illegale Bikertrails. Theepan Ratneswaran 06.11.2020, 18.15 Uhr

Ein Mountainbiker fährt «Downhill» auf dem legalen Waldegg-Trail. Bild: Beni Manser

Wo ein politischer Wille ist, ist auch ein Veloweg. So lässt sich die 15. Mitgliederversammlung von Pro Velo St. Gallen-Appenzell in einem Satz zusammenfassen. Veloprojekte werden lebhaft präsentiert und diskutiert. Coronabedingt wird die Versammlung via Zoom in die Wohnstuben übertragen. Der Vorstand und maximal 30 Mitglieder des Veloverbandes sind live vor Ort in der Aula des Schulhauses Schönenwegen.