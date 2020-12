Von Portugal in die karibik «Ich habe keine Angst, aber gesunden Respekt schon»: 24-Jähriger will mit selbstgebautem Segelboot Atlantik überqueren Der Steinacher Severin Hummer ist begeisterter Segler. Nun baut er an einem eigenen Boot, um nächstes Jahr an einer Regatta über den Atlantik teilzunehmen. Mirjam Bächtold 27.12.2020, 18.00 Uhr

Severin Hummer aus Steinach baut an einem Segelboot, mit dem er den Atlantik überqueren will. Bild: Ralph Ribi (Roggwil, 17.12.2020)

Mit diesem kleinen Holzbötchen will er den Atlantik überqueren? Diese Frage schiesst einem als Erstes durch den Kopf, wenn man das Gerüst des Bootes erblickt. Es könnte einem mulmig zumute werden, wenn man sich vorstellt, wie das Boot von den grossen Ozeanwellen hin und her geschleudert wird. Angst hat Severin Hummer aber keine. Der Steinacher baut seit Oktober an seinem Segelboot, im Frühling soll es fertig werden.

Das Segeln war nicht immer Severin Hummers Leidenschaft, und das, obwohl sein Vater die Segelschule Crazy Lobster in Horn führt und er mit der Familie viel Zeit auf dem Segelboot verbracht hat. Am Bodensee aufgewachsen, war er seit seiner Kindheit ein begeisterter und erfolgreicher Schwimmer. Er verbrachte sogar ein Jahr in Deutschland, um dort professionell weiter zu trainieren. Doch mit der Zeit verlor er das Interesse am Schwimmsport. Der 24-Jährige sagt:

«Ich habe täglich zweimal trainiert, seit ich klein war und irgendwann merkte ich, dass es mir keine Freude mehr bereitet.»

Also kehrte er in die Schweiz zurück und begann mit 20 Jahren eine Schreinerlehre, die er im Sommer abgeschlossen hat. Nachdem er das Schwimmen aufgegeben hatte, begann er, ebenso intensiv zu rudern. Erst in einem dritten Anlauf entschied er sich dafür, den Segelschein zu machen.

Reichtum ist in diesem Rennen kein Vorteil

Mit dem Segelschein in der Tasche hat Severin Hummer begonnen, an Regatten auf dem Bodensee teilzunehmen. Die Segelrennen haben es ihm angetan. Mit der Familie ist er oft in Dänemark, wo sie ein Boot hat, und er Segelerfahrung auf dem Meer sammelt. Seinen Hochseeschein hat Severin Hummer im Sommer 2019 in England absolviert.

Beim Bau des Segelboots erhält Severin Hummer Unterstützung von Freunden. Bild: Ralph Ribi (Roggwil, 17.12.2020)

Sein nächstes Ziel ist die Teilnahme an der Regatta über den Atlantik von Portugal in die Karibik. Sie soll nächsten November starten, wenn die Passatwinde günstig sind für die Ost-West-Überfahrt. Das Boot, an dem er nun dafür baut, gehört zur Class Globe 5.80. Es ist 5,8 Meter lang und wird aus Bootsbausperrholz und Epoxidharz gebaut.

Es ist die kleinste Kategorie, die in einer Regatta den Atlantik überqueren wird, und sie ist noch neu: Im November 2021 startet die erste Regatta dieser Klasse überhaupt. «Die Erfinder dieses Bootes möchten es jedem ermöglichen, ein erschwingliches Boot selbst zu bauen», sagt Hummer. Und weiter:

«An dieser Regatta werden alle Boote nach denselben Kriterien gebaut. Es kann also nicht sein, dass jemand mit viel Geld ein besseres Boot kaufen kann als andere. Es zählt also nur die Segelkünste.»

Die Pläne hat Severin Hummer beim Bootsbauer gekauft, der die Class Globe 5.80 erfunden hat. Allein für das Holzgerüst und die Holzverkleidung hat er 10'000 Franken investiert. Das Epoxidharz sponsert die Werft in Romanshorn, bei der er arbeitet. Für den Mast und die Segel hofft er, noch weitere Sponsoren zu finden.

Das Boot ist nach der Freundin benannt

Rund 500 Stunden Arbeit wird Severin Hummer investieren müssen, bis das Boot seetüchtig ist – und das alles in der Freizeit. Er hat Unterstützung von Freunden. «Ohne sie würde ich es nicht bis im Frühling schaffen.»

Auch seine Freundin unterstützt ihn mit administrativen Arbeiten und schreibt für ihn den obligatorischen Blog, der den Bauerfolg festhält. «Ich bin ihr sehr dankbar, deshalb wird das Boot Laura heissen wie sie.» In einer Scheune eines bekannten Bauern hat Severin Hummer ein Zelt aufgebaut, das er beheizen kann. «Der Epoxidharz benötigt zum Trocknen und Härten Temperaturen über fünf Grad. Sonst würde das Boot instabil.»

Bis zur Regatta steht intensives Training an

In das kleine Boot wird ein Kocher, ein WC und ein Bett eingebaut. Rund einen Monat wird Severin Hummer unterwegs sein. Allein auf dem grossen Ozean. Er sagt:

«Ich habe keine Angst, aber gesunden Respekt schon.»

«Nach der Fertigstellung muss ich noch viel trainieren, damit ich bis zur Regatta im November fit bin.» Das Boot wird mit Sicherheitsinstrumenten ausgerüstet. Nebst einem Funkgerät und einer Rettungsinsel, wird das sogenannte Automatic Identification System installiert, mit dem seine Position nachverfolgt werden kann. Zudem ertönt ein Warnton, wenn er in die Nähe eines Containerschiffs gerät.

Viel Schlaf wird er wahrscheinlich nicht bekommen, alleine verantwortlich auf dem Boot. Das Alleinsein macht ihm nichts aus. «Ich liebe diese Ruhe, die Aussenwelt verschwindet und ich konzentriere mich auf die Kraft des Windes und des Wassers. Das ist absolute Freiheit für mich.»