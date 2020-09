Von «Ich könnte tanzen vor Freude» bis

«Die Partei hat ein Marketingproblem»:

Die Reaktionen der Parteipräsidenten auf die St.Galler Stadtparlamentswahlen Mit einer im Vergleich zu den Stadtratswahlen niedrigen Stimmbeteiligung von 37,4 Prozent wählte St.Gallen ein neues Parlament. Die Grünen und Grünliberalen konnten zulegen. Wenig überraschend verloren SP und Bürgerliche. Serafin Reiber und David Grob 27.09.2020, 19.11 Uhr

Stadtpräsidiums-Kandidat Mathias Gabathuler erwartet die Ergebnisse der Stadtparlamentswahl: Seine Partei, die FDP, gehört mit zwei Sitzverlusten zu den Verliererinnen. Bild: Michel Canonica

Die Gewinner: GLP (+3) und Grüne (+1)

Die grüne Welle rollt auch knapp ein Jahr nach den nationalen Wahlen ungebremst weiter und spült neue Vertreter ins St.Galler Stadtparlament: Die Stadtsanktgaller Grünliberalen gewinnen drei Sitze hinzu, die Grünen in der Summe einen.

GLP-Präsident Marcel Baur. Bild: Nik Roth

Entsprechend zufrieden ist GLP-Parteipräsident Marcel Baur nach der Bekanntgabe der Ergebnisse:

«Ich könnte tanzen vor Freude.»

Das Ergebnis sei ein «Toperfolg», meint Baur. «Wir haben auf einen Sitzgewinn von 2 plus 1 gehofft.» 2 plus 1 – der Wunsch ist eingetreten: Zwei neue Sitze haben die Grünliberalen mit der Mutterpartei dazugewonnen, einen mit der Wahl von Yves Betschart von der jungen GLP. Insbesondere über seine Wahl freut sich Baur: «Es ist eine Freude, dass ein Jüngerer die Wahl geschafft hat.»

Baur sieht das Ergebnis auch als Fortsetzung der nationalen Wahlen – aber nicht nur: «Wir haben in den vergangenen vier Jahren gute politische Arbeit geleistet. Jetzt wollen wir nicht mehr nur das Zünglein an der Waage sein.» Man sei nun angekommen im Parlament, stärker, einflussreicher. An der Politik soll dies nichts ändern. «Wir haben unsere Prinzipien und stehen für eine glaubwürdige, wirtschaftsfreundliche Umweltpolitik», sagt Baur.

Grünen-Präsident Markus Mauchle. Bild: ZVG

«Sehr zufrieden» ist auch Markus Mauchle, Parteipräsident der Stadtsanktgaller Grünen. In der Summe haben die Grünen einen Sitz gewonnen: Zwar gewinnt die grüne Mutterpartei drei Sitze hinzu. Mit dem Verlust von zwei Sitzen der Jungen Grünen gegenüber den Wahlen von 2016 (damals drei, jetzt noch ein Sitz), bleibt es aber summa summarum bei einem Sitzgewinn. Die zwei Sitzverluste bei den Jungen Grünen, so Mauchle, liegen daran, dass zwei der junggrünen Stadtparlamentarier jetzt auf der Hauptliste angetreten seien.

«Wir haben ungefähr drei Prozent mehr Stimmen gewonnen. Insofern sind wir sehr zufrieden.»

Ist das gute Abschneiden der Grünen auch ein Resultat der nationalen Wahlen vom vergangenen Herbst? Klar, sagt Mauchle und verweist auf das gute Ergebnis der Grünliberalen. Es ist eine Verschiebung zu Links-Grün, doch an der politischen Arbeit im Parlament werde dies nur wenig ändern. Mauchle sagt:

«Es bleibt vergleichbar. Wir werden weiterhin mit der SP zusammenspannen. Und in Umweltthemen mit den Grünliberalen.»

Die Verlierer: SP (-1), FDP (-1), CVP (-1) und SVP (-1)

SP-Präsident Peter Olibet Bild: Ralph Ribi

Ähnlich wie sein Grüner Amtskollege schätzt SP-Parteipräsident Peter Olibet das Ergebnis der Wahl ein. Nein, eine Veränderung der Verhältnisse im Parlament seien die dazugewonnen Sitze von Links-Grün nicht. Olibet sagt:

«Wir bleiben in der Minderheit.»

Trotzdem seien die Sitzgewinne Anzeichen für eine langsame Veränderung in Richtung Links-Grün. Aber: «Es braucht weiterhin viel linkes Engagement im Parlament.»

Olibet betrachtet das Ergebnis mit gemischten Gefühlen. Er freut sich über den Gewinn der Grünen. Und beklagt, einen Sitz zu verloren haben. Neu zählt die SP 17 Sitze. Die Juso besetzt weiterhin einen Sitz. Klar ist für Olibet aber auch: «Wir sind weiterhin die stärkste Partei im Parlament – mit den zwei verlorenen Sitzen der FDP noch eindeutiger.»

«Leicht enttäuschend»: So kommentiert FDP-Präsident Oskar Seger das Wahlergebnis seiner Partei.. Trotzdem sei es ein erfolgreicher Tag gewesen, auch wegen des überraschenden Ergebnisses von Kandidat Mathias Gabathuler für den Stadtrat, respektive das Stadtpräsidium.

FDP-Präsident Oskar Seger. Bild: ZVG

Auch freue er sich mit den Jungfreisinnigen. Sie gewannen einen Sitz und vermochten so den Sitzverlust ihrer Mutterpartei (-2) abzuschwächen:

«Ich gönne es ihnen. Sie haben wirklich viel dafür gearbeitet.»

SVP-Parteipräsident Donald Kuratli relativiert den Sitzverlust seiner Partei: «Auch die SP hat verloren». Der Grünrutsch sei eine Tatsache, mit der man sich abfinden müsse.

SVP-Präsident Donat Kuratli. Bild: Nik Roth

«Ob und was sich in der Stadtpolitik deswegen bewegt, werden wir sehen.»

Das Scheitern der gemässigten Kandidatin für die Exekutive, Karin Winter-Dubs, werde man analysieren. Noch unklar ist, ob sich die SVP mit den anderen bürgerlichen Parteien auf einen gemeinsamen Stadtratskandidaten oder eine Stadtratskandidatin für den zweiten Wahlgang einigen wird. «Das werden wir morgen an der Sitzung besprechen.»

Selbstkritisch gibt sich CVP-Präsident Raphael Widmer. Seine Partei verlor einen Sitz im Stadtparlament.

CVP-Präsident Raphael Widmer

Bild: Nik Roth

«Die Partei hat ein Marketingproblem. Daran müssen wir arbeiten.»

Das Ergebnis überrasche ihn nicht. «Es deckt sich mit jenem der Kantonsratswahlen. Nicht nur St.Gallen, auch andere Städte sind für die CVP ein hartes Pflaster.»

Die Positionen seien gut, es fehle an Kommunikation. Deshalb brauche es die aktuellen Debatte um einen neuen Parteinamen – «auch wenn

‹die Mitte› als Name nicht nach etwas Griffigem klingt.»