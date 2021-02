Politische Motive? Von höchster Stelle weggewünscht: Konsul bittet Polizei, St.Galler Erdogan-Wandbild entfernen zu lassen Das türkische Konsulat stört sich an einer Erdogan-Karikatur in der Engelgasse und interveniert bei der Polizei. Nun ist das Bild übermalt. Matthias Fässler 15.02.2021, 05.00 Uhr

Die Karikatur ist übermalt, das Transparent bleibt: Die Fassade der Genossenschaftsbeiz Schwarzer Engel. Bild: Michel Canonica

Gleich fünf Mal habe sein Telefon geklingelt, erzählt ein Mitglied des Kollektivs der Genossenschaftsbeiz Schwarzer Engel. «Die Stadtpolizei informierte uns darüber, dass an unserer Fassade eine Karikatur des türkischen Präsidenten Erdogans hänge. Und die müsse nun entfernt werden. Die Weisung sei von höchster Stelle gekommen. Mehrere Personen hätten sich daran gestört.»

Das war vor rund zwei Wochen. Heute, ein paar Telefonate später, ist die ganze Fassade frisch gestrichen. Verschwunden ist damit auch das gekleisterte Poster, das für politischen Zündstoff hätte sorgen können. Es zeigte den türkischen Staatspräsidenten mit nacktem Gesäss, in dem eine Banane steckt, in A2-Format. Dazu der Schriftzug: «Art is free – as our minds.»

Politische Motive?

Auslöser der Malaktion war ein Anruf des türkischen Generalkonsuls Hasan Emre Uygun bei der Kantonspolizei St.Gallen. Wie Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei bestätigt, habe der Konsul gegenüber dem Polizeikommandanten Bruno Zanga «die höfliche Bitte» ausgesprochen, sich dem Wandbild anzunehmen. Weil die Engelgasse aber zum Kompetenzgebiet der Stadtpolizei gehört, wurde diese aktiv und kontaktierte sowohl das Kollektiv der Genossenschaftsbeiz wie auch die Genossenschaft und Hausbesitzerin – mit dem Hinweis, das Bild sei widerrechtlich angebracht worden.

Nachfrage bei der Stadtpolizei: Hat man hier auf Druck des Konsulats politische Kunst auf privatem Grund entfernen lassen? Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei, widerspricht. Man interveniere grundsätzlich bei rechtswidrig angebrachten Plakaten oder wenn die Bewilligungspflicht missachtet werde.

«Und wie Abklärungen zeigten, handelte es sich hier um ein gespraytes Motiv. Dieses ist bewilligungspflichtig.»

Der politische Charakter des Bildes habe für die Stadtpolizei keine Rolle gespielt, betont Kohler.

Grundsätzlich sei jedes Wandbild in der Altstadt bewilligungspflichtig, sagt Ivan Furlan vom Amt für Baubewilligungen, das für die Prüfung einer solchen Bewilligung zuständig wäre. Geprüft würde etwa die Grösse des Bildes oder inwiefern es störend für das Gesamtbild der Strasse sei, erklärt Furlan.

«Aufgrund der hohen Schutzwürdigkeit der Altstadt sind die Hürden für eine allfällige Bewilligung sehr hoch.»

Von besagtem Bild habe man bislang gar keine Kenntnis gehabt und eine Prüfung habe nicht stattgefunden. «Normalerweise liegt es ohnehin im Interesse der Liegenschaftsbesitzer selbst, die Bilder jeweils zeitnah zu entfernen. Wir mussten deshalb noch nie intervenieren.»

Hanspeter Krüsi von der Kantonspolizei betont zwar ebenfalls, dass keine politischen Motive ausschlaggebend waren, sagt jedoch auch: Es könne durchaus vorkommen, dass die Polizei um die Entfernung provozierender Darstellungen bitte. Schliesslich bestehe der Grundauftrag der Polizei darin, «Ruhe und Ordnung zu erhalten oder wiederherzustellen.»

Der Konsul in der Seitengasse

Im Falle der Erdogan-Karikatur fand die Stadtpolizei eine solche einvernehmliche Lösung mit dem Hausbesitzer, der Genossenschaft «Wohnen und Arbeiten im Engel» – noch bevor eine Baubewilligung oder Abklärung des politischen Gehalts des Bildes zur Debatte stand. Die Besitzerin liess die Fassade von sich aus neu streichen. Hugo Wehrli, Vorstandsmitglied der Genossenschaft, erklärt, man habe ohnehin im Vorstand beschlossen, die mittlerweile doch ziemlich vermalte Wand aus ästhetischen Gründen frisch streichen zu lassen.

«Den Auftrag ans Malunternehmen hatten wir bereits erteilt, bevor uns die Stadtpolizei kontaktierte.»

Wenn die Genossenschaft den Auftrag nicht ohnehin schon erteilt hätte, hätte der Vorstand darüber diskutiert. «Wir wären aber bestimmt nicht gerade losgerannt und hätten Folge geleistet», betont Wehrli aber. Es sei für ihn nicht nachvollziehbar ein Graffiti oder Wandbild zu entfernen, nur weil es «politisch heikel oder kompromittierend» sei, wie es im Gespräch mit der Polizei geheissen habe.

Ähnlich grundsätzlich argumentiert das Kollektiv des Schwarzen Engels, das sich immer wieder kritisch mit der türkischen Politik auseinandersetzt und Position für die kurdische Minderheit bezieht. Man wisse zwar nicht, wer das Bild dort angebracht habe. Es müsse aber grundsätzlich möglich sein, solche Bilder aufzuhängen.

«Erdogan überzieht seit Jahren das ganze Land mit Repression und duldet keinerlei Kritik. Und jetzt will er über sein Konsulat auch noch entscheiden, was an einer kaum beachteten Hausfassade in einer kleinen Seitengasse hängt?»

Man hätte diesbezüglich gerne persönlich beim Generalkonsul nachgefragt, heisst es weiter. Das Konsulat liess jedoch mehrere telefonische und schriftliche Anfragen unbeantwortet.

Nachfrage auch beim Eidgenössischen Aussendepartement wie das Vorgehen des türkischen Konsulats zu beurteilen sei. Dort antwortet man allgemein: Eine solche Intervention sei im Rahmen der Vorgaben des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen erfolgt.

Ein Transparent weist nun auf Debatte hin

Es sind indes alles keine neuen Kontroversen. Auch das Sujet des Bildes ist schon länger bekannt. Es stammt ursprünglich vom deutschen Künstler und «Bananensprayer» Thomas Baumgärtel, für den die Frucht ein Freiheitssymbol darstellt. Er hatte es 2016 entworfen, um den Satiriker Jan Böhmermann zu unterstützen, der wegen eines Schmähgedichtes gegen den türkischen Präsidenten strafrechtlich verfolgt wurde. Baumgärtel präsentierte das Bild auf verschiedenen Ausstellungen und löste damit immer wieder Kritik und Protest aus. Bekannt ist auch, dass türkische Behörden sehr genau hinschauen, wenn es um die Kritik an Präsident Erdogan geht. Wie die NZZ kürzlich berichtete, hat der türkische Staat seit 2014 mehr als 63000 Strafverfahren wegen Präsidentenbeleidigung eingeleitet – im In- und Ausland.

So weit ist es in der Engelgasse nicht gekommen. Bevor das Wandbild und die Frage, ob es weg soll oder nicht, grössere politische Wellen schlagen konnte, wurde es bereits übermalt. Darüber scheinen die meisten beteiligten Akteure nicht unglücklich zu sein. Dass aber die Debatte um die türkische Politik nicht verstummt, dafür sorgt ein Transparent, das gleich über dem entfernten Wandbild hängt. Darauf zu sehen: ein Aufruf zur Solidarität mit der autonomen kurdischen Region Rojava in Nordsyrien, wo es immer wieder zu völkerrechtlich umstrittenen Angriffen der türkischen Armee kam.