«Von Gossauern für Gossauer»: Lions Club und Ortsbürgergemeinde überreichen 20'000 Franken aus dem Fonduestadel Das Brot für einen guten Zweck in den Käse tunken, genau das machen die Gossauerinnen und Gossauer jeden Januar. Die Einnahmen aus diesem Fondueplausch kommen zwei Hilfswerken der Stadt zugute, welche Bedürftige aus der Region unterstützen. Basil Schnellmann 10.09.2020, 10.52 Uhr

Matthias Berger, Activity-Präsident des Lions Club Gossau-Fürstenland und Präsident der Ortsbürgergemeinde Gossau (rechts), übergibt den Check Vreni Ehrat von der Solidarität Gossau und Guido Rutz von der Christlichen Sozialbewegung Gossau. Bild: Basil Schnellmann

In den letzten fünf Jahren ist es schon fast zur Tradition geworden: Während dreier Wochen im Januar veranstaltet der Lions Club Gossau gemeinsam mit der Ortsbürgergemeinde ein Fonduelokal für die Bevölkerung. Die Einnahmen daraus werden dann jeweils Mitte Jahr feierlich an zwei Gossauer Institutionen, der Solidarität Gossau und der Christlichen Sozialbewegung Gossau, in Form eines Checks überreicht.