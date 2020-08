Von Gallus bis Corona: Das Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen macht Stadtgeschichte online zugänglich Das Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen hat eine neue Website. Darauf können sich Interessierte von Meilenstein zu Meilenstein durch die Stadtgeschichte klicken. Oder mit Bildern von früher und heute erfahren, wie sich St.Gallen baulich verändert hat. Christina Weder 05.08.2020, 05.00 Uhr

Oliver Ittensohn vom Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen präsentiert die neue Homepage. Nik Roth

Das Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen an der Notkerstrasse 22 will kein Bunker sein. Man wolle die Urkunden, Akten, Bücher und Fotografien nicht einfach horten, sagt Stadtarchivar Stefan Sonderegger: «Wir wollen die Bevölkerung dazu animieren, die Bestände zu nutzen. Und ihr einen Einblick in unsere Forschungstätigkeit ermöglichen.» Nicht zuletzt deshalb hat das achtköpfige Team des Stadtarchivs die eigene Website überarbeitet und neu gestaltet.