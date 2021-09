Finnische Verstärkung für den Unihockeyklub Waldkirch-St.Gallen

Unihockey Von Finnland nach St.Georgen: Der UHC Waldkirch-St.Gallen setzt in dieser NLA-Saison auf finnische Verstärkung Die finnischen Neuzugänge Tuukka Kivioja und Asla Veteläinen wollen ihr Können am Samstag um 18 Uhr in der Sporthalle Tal der Demut im ersten Heimspiel der Saison unter Beweis stellen. Malin Altherr Jetzt kommentieren 16.09.2021, 17.00 Uhr

Die zwei neuen finnischen Spieler von Waldkirch-St.Gallen Asla Veteläinen (links) und Tuuka Kivioja. Bild: Tobias Garcia

Ein neues Leben, ein neuer Verein, ein neues Umfeld. Die zwei Finnen Tuukka Kivioja und Asla Veteläinen mussten sich innerhalb der vergangenen eineinhalb Monate an den Alltag in der Schweiz gewöhnen. Die zwei Neuverpflichtungen des Unihockeyklubs Waldkirch-St.Gallen waren bis vor kurzem Teil des finnischen Vereins Oulun Luistinseura. Kivioja spielte drei Jahre in diesem Klub, Veteläinen zwei. Oulun spielt in der höchsten finnischen Liga mit, die zu den zwei besten der Welt gehört. Obwohl der Verein nicht zu den Topklubs Finnlands zählt, feierten sie schon einige Erfolge.

Ein unvergesslicher Tag für Kivioja und Veteläinen war, als sie mit ihrer Mannschaft gegen den finnischen Serienmeister und mehrfachen Champions-League-Sieger Tampere Classics gewannen. Veteläinen gelang sogar ein Hattrick in diesem Spiel. Veteläinen sagt:

«Das war ein Highlight in meiner bisherigen Karriere. Jetzt wollen wir Meister werden.»

In der Euphorie des Sieges liess er sich zur Aussage hinreissen. Doch dafür habe es dann leider doch nicht gereicht, lacht er. Dennoch profitierten sie von diesen Partien unglaublich viel, schliesslich spielten sie über mehrere Jahre gegen die weltbesten Spieler und Mannschaften. Diese Erfahrungen wollen die zwei Spieler mit ihren neuen Teamkollegen bei Waldkirch-St.Gallen teilen. «Mein Hauptziel ist es, der Mannschaft zu helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und in die Playoffs zu kommen», sagt Kivioja.

Sie sind froh, dass sie zu zweit hier sind

Obwohl sich Kivioja und Veteläinen in der neuen Umgebung sehr wohlfühlen, sind sie glücklich darüber, nicht alleine in einem noch fremden Land zu sein. Deutsch zu lernen ist für sie sehr schwer. Einmal pro Woche gehen die Finnen in die Schule, um mit ihren Teamkollegen in Zukunft auch auf Deutsch zu kommunizieren. Im Moment geschieht dies noch auf Englisch, doch die beiden wissen, dass es einfacher wäre, wenn man zumindest schnelle Anweisungen auf dem Spielfeld auf Deutsch geben könnte.

Die zwei Finnen Asla Vetelainen und Tuuka Kivioja vor der Sporthalle Tal der Demut, in der sie am Samstag ihr erstes Heimspiel bestreiten. Bild: Tobias Garcia

Dass beide Spieler aus Finnland in den gleichen Verein wechseln, war anfangs nicht so geplant. Waldkirch-St.Gallen hat zu Beginn in der Person von Sportchef Roman Brülisauer nur mit Kivioja Kontakt aufgenommen und wollte ihn in die Schweiz holen. Doch im Kader der Ostschweizer hatte es zu diesem Zeitpunkt immer noch Lücken und darum haben sie Kivioja angefragt, ob er nicht noch einen guten Spieler kenne. Da kam Veteläinen ins Spiel. Nachdem die Verantwortlichen ein Spiel des linken Flügels gesehen hatten, war es klar, dass auch er in die Schweiz wechseln soll. Veteläinen musste nicht lange überredet werden, nach nicht einmal einer Woche war der Vertrag unterschrieben.

Die Finnen wohnen zusammen in St.Georgen. Organisieren mussten sie nichts, Waldkirch-St.Gallen hat die Wohnungssuche für sie übernommen. Als die beiden Anfang August in der Schweiz ankamen, war schon alles vorbereitet und sie konnten direkt einziehen. Kochen und Einkaufen gehört auch zu den Aktivitäten, welche die beiden neben dem Unihockey erledigen müssen. Reis, Pasta und Poulet kommt öfters auf den Tisch, aufwendige Gerichte gibt es eher weniger. «Wir wollen es einfach halten», lacht Veteläinen.

Gleiche Arbeit, anderes Land

Kivioja und Veteläinen sind beide berufstätig. In Finnland arbeiteten sie im Verkauf, trotz des Umzugs in die Schweiz behielten sie ihre Jobs und führen sie von hier aus. Etwa fünf Stunden pro Tag sind sie beschäftigt, denn neben den Trainings am Abend kommen auch noch zwei Techniktrainings pro Woche, jeweils am Morgen, dazu, welche den Spielern von Waldkirch-St.Gallen angeboten werden. Durch diese Trainings wird es den Spielern ermöglicht, sich auch einzeln weiterzuentwickeln.

Wenn Kivioja und Veteläinen neben Arbeit und Training etwas Zeit für sich finden, reisen sie gerne in der Schweiz herum. Bis jetzt waren sie in Luzern, Schaffhausen und Zürich. Auch die deutsche Seite des Bodensees haben die Finnen schon erkundet. Vor allem Kivioja interessiert sich für die Kultur und die Natur in anderen Ländern. Er sagt:

«Der grösste Unterschied in der Natur sind die Berge, denn in Finnland haben wir um uns herum nur kleine Hügel.»

Eine kleine Kostprobe seines Könnens gab Kivioja bereits in der vergangenen Woche ab, als er im ersten Saisonspiel zwei Tore erzielt.

Das erste Heimspiel von Waldkirch-St.Gallen findet am Samstag um 18.00 Uhr in der Sporthalle Tal der Demut gegen Chur statt.