Von «Despot» bis «Glücksfall», von «untragbar» bis «kompetent»: Das sagen Freunde und Feinde zum angekündigten Rücktritt vom Eggersrieter Gemeindepräsident Roger Hochreutener Vor wenigen Tagen liess Roger Hochreutener (CVP) die Bombe platzen: Kommt es zum zweiten Wahlgang um das Eggersrieter Gemeindepräsidium, ist er nicht mehr dabei. Und schon vor der erwarteten Wiederwahl hat er seinen Rücktritt angekündigt. Reaktionen aus der Gemeinde reichen von Freude über Unglauben bis Kritik. Johannes Wey-Eberle 15.09.2020, 05.00 Uhr

Roger Hochreutener hat schon vor dem Wahltag seinen Rücktritt angekündigt. Hanspeter Schiess (21. Februar 2017)

Seit 2013 ist Roger Hochreutener (CVP) Gemeindepräsident in Eggersriet

Für die Wiederwahl ist Ende August mit Lynn Blattmann (GLP) eine wilde Kandidatin ins Rennen gestiegen. Sie sei von unzufriedenen Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigt worden.

Vergangene Woche stellte Hochreutener dann seinen Abgang als Gemeindepräsident in Aussicht: Komme es zum zweiten Wahlgang, werde er nicht mehr antreten. Im Falle einer Wiederwahl werde er sich mit dem Gemeinderat auf einen Rücktrittstermin einigen. Eigentlich würde er das Amt am liebsten gar nicht antreten, dazu habe er sich mit dem Wahlvorschlag aber verpflichtet.

In nicht wenigen Haushalten in Eggersriet und Grub war die Nachricht Grund zur Freude: Roger Hochreutener hat genug vom Gemeindepräsidium und wird im Fall seiner Wiederwahl schon in absehbarer Zeit beim Gemeinderat sein Rücktrittsgesuch platzieren.

Dazu beigetragen hat, dass ihn mit Lynn Blattmann (GLP) nur einen Monat vor der Wahl eine wilde Kandidatin herausgefordert hat. Nachdem sie in einem Leserbrief im Mitteilungsblatt das angekündigte Campingverbot auf dem Parkplatz Unterbilchen kritisiert habe, hätten sie zahlreiche unzufriedene Bürgerinnen und Bürger dazu ermuntert. Der Vorwurf, den man immer wieder hört: Mit Hochreutener lässt sich nicht reden. Zumindest dann nicht, wenn man eine andere Meinung vertritt.

Der Parkplatz Unterbilchen liegt idyllisch über dem Bodensee – und in der Landwirtschaftszone. Er hat sich zum Geheimtipp für Camper gemausert. Der Gemeinderat will das nun verbieten. Johannes Wey (7. September 2020)

Ein begnadeter Sanierer, aber auch ein «Despot»

Einer dieser Unzufriedenen ist Robert Anderegg. Der heute 81-Jährige sass 14 Jahre lang im Schul- und zehn Jahre im Gemeinderat, drei davon zusammen mit Hochreutener. Zwar findet er für die Leistung des Gemeindepräsidenten, vor allem in der ersten Amtsdauer, lobende Worte: «Da war er sensationell.» Er habe die Gemeinde finanziell saniert und die Verwaltung auf Vordermann gebracht. «Das hätte wohl kein anderer geschafft», sagt Anderegg. Doch dann folgt ein grosses Aber:

«Hochreutener ist auch ein Despot. Wenn man nicht seiner Meinung ist, wird er unfair. Ich werde Blattmann wählen.»

Den Zeitpunkt, den Rücktritt anzukündigen, findet Anderegg «kläglich» gewählt. Hochreutener hätte vor Blattmanns Kandidatur sagen müssen, dass er keine ganze Amtsdauer mehr absolvieren will, findet Anderegg.

«Untragbar» sei die Art und Weise, wie Hochreutener mit den Leuten kommuniziere. Anderegg kritisiert auch, wie Hochreutener als Präsident des Trägervereins Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) mit den Plänen für ein Internat für Asylsuchende in der Landegg die Ausserrhoder Nachbargemeinde Lutzenberg überfahren habe.

Hoffnung auf zweiten Wahlgang keimt auf

Einer, der sich vom Gemeindepräsidenten gar schikaniert fühlt, ist Markus Brülisauer. Seit anderthalb Jahren liegt er mit der Gemeinde im Clinch um eine Baubewilligung. Mit dem Resultat, dass der Betrieb, der sich bei Brülisauer einmieten wollte, nun die Hälfte seines Geschäfts über die Kantonsgrenze nach Heiden habe verlagern müssen.

Hochreutener sei stur und nicht kompromissbereit, sagt Brülisauer. Darum habe er sich sehr über die Rücktrittsankündigung gefreut. Er werde seine Stimme Lynn Blattmann geben. Die Chancen für einen zweiten Wahlgang sind aus seiner Sicht gestiegen, weil die Ankündigung die Gegner Hochreuteners mobilisiere.

Schon viele Kämpfe ausgefochten

Auch der Gruber Gewerbler Markus Bischof findet, dass der Gemeindepräsident schon früher hätte kommunizieren müssen, dass er keine ganze Amtsdauer mehr absolvieren will. Nun spiele Hochreuteners Ankündigung Blattmann in die Karten, die aber nach wie vor haushohe Aussenseiterin sei. Auch er kritisiert Hochreuteners Diskussionskultur:

«Wenn man sich querstellt, reagiert er gehässig.»

Bischof hat mit Hochreutener schon mehrere Kämpfe ausgefochten. Er wehrte sich gegen die ursprüngliche Gestaltung des Postautowendeplatzes in Grub und den von Hochreutener geplanten Austritt aus der Regiwehr. Und Markus Bischof ist auch Wasserwart der Elektra und Wasserkorporation Grub SG.

Deren ehemaliger Präsident Rainer Bischof listet eine ganze Reihe von Streitigkeiten zwischen Korporation und politischer Gemeinde auf, darunter auch ein Einspracheverfahren, das vor Verwaltungsgericht zugunsten der Wasserkorporation endete. Auch er stört sich insbesondere an der Kommunikation des Gemeindepräsidenten und werde die wilde Kandidatin wählen.

Der Präsident des Seniorenzentrums glaubt nicht an einen Rücktritt

Während die einen Hochreutener kritisieren, verteidigen ihn andere durch alle Böden. Einer von ihnen ist Max Rindlisbacher, der unter Hochreutener Vize-Gemeindepräsident war und heute als Präsident der Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet AG mit ihm zusammenarbeitet. «Nicht immer hat er glücklich kommuniziert, jeder hat halt seine Stärken und Schwächen.»

Und Stärken attestiert er Hochreutener viele: «sehr kompetent», «sehr innovativ» und über die Massen engagiert. Er leiste wesentlich mehr als die 40 Prozent, für die er entlöhnt werde. Und er habe in seinen bald acht Jahren viel erreicht: Das strukturelle Defizit von anfänglich einer Million Franken sei weg, die Schulden getilgt. Darüber hinaus habe Hochreutener die Verwaltung umgebaut, den Werkhof reorganisiert und vieles mehr. Und auch wenn er zuweilen ruppig sei, könne man mit ihm gut reden.

Feinde habe sich Hochreutener wohl dadurch gemacht, dass er keine faulen Kompromisse mache, wenn es um die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen gehe, sagt Rindlisbacher:

«Roger Hochreutener ist ein Glücksfall für die Gemeinde. Wir brauchen ihn noch.»

Angesichts der anstehenden Aufgaben könne man sich einen «Blindflug» im Gemeindehaus nicht leisten. Dass Hochreutener seine Ankündigung tatsächlich wahr macht, glaubt Rindlisbacher allerdings nicht:

«Wenn er wiedergewählt wird und die Konstellation im Gemeinderat stimmt, wird er eine ganze Amtsdauer machen.»

Äusserst fähig – anders als die Vorgänger

«Etwas besseres als Roger Hochreutener konnte Eggersriet nicht passieren», sagt auch Alice Egger, die ihrer Begeisterung auch schon mit einem Leserbrief im «Tagblatt» Ausdruck verliehen hat. Bei einem Rücktritt sähe sie das Erreichte der vergangenen Jahre in Gefahr. Darum hoffe sie, dass Hochreutener noch bis zu seiner Pensionierung bleibe.

Zu den kritischen Stimmen aus der Gemeinde sagt sie:

«Die Wespen nagen nicht an den schlechtesten Früchten.»

Als Gemeindepräsident sei Hochreutener äusserst fähig, was man nicht von allen seien Vorgängern behaupten könne. Und man spüre, dass Eggersriet seine Heimatgemeinde sei. Darüber hinaus kenne er den Kanton und die Aufgaben einer Gemeindeverwaltung. Auch Egger lobt ausdrücklich, wie der Gemeindepräsident die finanzielle Schieflage korrigiert und die Einheitsgemeinde aufgegleist habe.

«Natürlich eckt Hochreutener auch an. Aber solche Leute braucht es.»

Kritik an der Kommunikation als Ausflucht

Roger Hochreutener selbst will keine Prognosen zum Ausgang der Wahl am 27. September aufstellen. Er findet es jedenfalls nicht verwunderlich, dass ihm schlechte Kommunikation vorgeworfen wird:

«Wenn keine inhaltlichen Fehler und Vorwürfe platziert werden können, geht die Kritik immer auf mangelnde Kommunikation hinaus. Damit muss man leben lernen.»

Allerdings hätte er so aber kaum «laufend gute Ergebnisse» für die Gemeinde in den vielen Verhandlungen mit der Bürgerschaft und dem Kanton erzielen können.

Die Gemeinde könne zudem nicht eine Korporation anders behandeln als andere Versorger, von denen es in Eggersriet eine Vielzahl gebe, sagt er zur Zusammenarbeit mit der Elektra und Wasserversorgung Grub SG.

Was das Bauvorhaben Markus Brülisauers angeht, verweist Hochreutener auf eine Überbauungsplanpflicht, die im betreffenden Gebiet seit vielen Jahren bestehe. Der Gemeinderat sei bereit, den Bau über eine Vereinbarung zu ermöglichen. «Wenn aber die öffentlichen Interessen an einer funktionierenden, weitblickenden Erschliessung den privaten Interessen hintangestellt werden müssen, dann ist eine vertragliche Regelung nicht möglich.»

Und dass ihm nun der Zeitpunkt seiner Rücktrittsankündigung angekreidet werde, sei eine «originelle Auslegung des Wahlrechts». Wie man sich bei kürzeren Behördentätigkeiten organisiere, sei Sache des Rates.