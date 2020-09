Video Von der Pop-Up-Bar zum regionalen Hotspot: Was den Strandgarten in Horn zur Oase für Seeliebhaber macht Ursprünglich sollte es den Strandgarten nur ein Jahr lang geben. Heute steht die Bar immer noch. Die Gründer erklären, wieso sie doch weitermachen. Alexandra Pavlović 21.09.2020, 18.27 Uhr

Der Strandgarten in Horn ist für viele im Sommer zu einem beliebten Rückzugsort geworden. Ralph Ribi

Gepunktete Sonnenschirme, Sitzplätze aus Holzpaletten, Lampen aus Bast: Wer sich im Strandgarten niederlässt, fühlt sich an einem fremden Ort. Hier sei es wie in den Ferien, sagen die Besucher. Und tatsächlich: Der Duft von grilliertem Fleisch steigt einem in die Nase, die erfrischenden Cocktails löschen den Durst und die Musik im Hintergrund lässt den Stress des Alltags vergessen.

Wir sind hier aber in Horn, direkt am Ufer des Bodensees, und nicht irgendwo in der Ferne. Wozu im Sommer weit reisen, wenn die Idylle direkt vor der Haustüre liegt? Diese Frage beschäftigte vier Freunde aus der Bodenseeregion schon seit längerem.

«Wir staunen immer wieder, wie schön es in unserer Gegend ist. Doch irgendwie fehlte uns in all den Jahren ein Rückzugsort für Jüngere, Ältere und auch Familien.»

Diesen Umstand wollten sie ändern. Also haben Fabio Hübscher, Andi Bommer sowie die Brüder Louis und Philip Stark vor zwei Jahren gehandelt, statt immer nur davon zu reden.

Ein Treffpunkt mit regionalem Verpflegungskonzept

Die vier Freunde verbrachten ihre Jugendjahre am Bodensee. Für sie war daher schnell klar, wo dieser eine Rückzugsort entstehen soll. «Es ist ein Privileg, den See direkt vor der Haustüre zu haben. Selbstverständlich ist das nicht, das schätzen wir bis heute. Und seit Corona noch ein bisschen mehr», sagen sie. Auf der Suche nach einem idealen Standort für ihr Projekt entdeckten die vier Männer eine Wiese beim Horner Hafen. Diese war seit Jahren unbenutzt. Das bestätigte ihnen auch die Gemeinde Horn auf Nachfrage. Die Idee, einen Treffpunkt für die breite Bevölkerung anzubieten ohne Profitgedanken, dazu noch mit einem regionalen und abwechslungsreichen Verpflegungskonzept, stiess bei den Zuständigen denn auch auf Wohlwollen.

Akkurat planten die Freunde fortan monatelang jedes Detail. Wert legten sie dabei nicht nur auf das Verpflegungsangebot, sondern besonders auch auf die Einrichtung. Gemütlich musste sie sein. Eine, die sich in die Umgebung einfügt, Jung und Alt anspricht und nicht von der Hauptattraktion – dem Bodensee – ablenkt. Nachdem alle nötigen Unterlagen und Bewilligungen eingeholt waren, war es im Sommer 2019 so weit. Das Projekt, das sie inzwischen auf den Namen Strandgarten getauft hatten, konnte eröffnet werden. Vorerst aber nur als Pop-Up-Bar. «Die Gemeinde hat uns nur eine Bewilligung für ein Jahr ausgestellt. Wenn alles gut laufen würde, könnten wir eine Verlängerung beantragen», erklärt Bommer.

Und es lief gut. Die Besucher waren von der Bar und dem Konzept begeistert. Die Rückmeldungen fielen positiv aus. Die Gemeinde zeigte sich zufrieden. Auch hätten sie keine Probleme wegen Lärmklagen oder anderem gehabt. Das erste Jahr lief besser als erwartet, sagen die Gründer heute sichtlich stolz.

«Es ist ein schönes Gefühl, wenn so viele gute Reaktionen zurückkommen. Wir haben wohl doch einiges richtig gemacht.»

«Reinspringen und einfach losschwimmen»

Für alle vier ist der Strandgarten das erste Projekt in der Gastrobranche und sozusagen ihr «Baby». Keiner von ihnen hatte zuvor Erfahrung in dieser Szene. Es war wie ein Sprung ins kalte Wasser, erklären sie. Die Devise hiess: «Reinspringen und einfach losschwimmen». Geschadet hat es offensichtlich nicht.

Einer der Strandgarten-Gründer: Fabio Hübscher. Ralph Ribi

Dennoch: Das Führen eines Gastrobetriebs in der Freizeit sei für alle eine Herausforderung gewesen. Profitieren konnten sie durch ihre Berufe als IT-Fachmann, Treuhänder, Handwerker und Marketingspezialist. «Jeder brachte sein Wissen und seine Stärken ein. Das hat uns sehr weit gebracht», erklärt Mitgründer Fabio Hübscher.

Die vier Männer sind seit gut 20 Jahren miteinander befreundet. Man kennt sich, hat die Jugendzeit miteinander verbracht, Höhen und Tiefen durchgestanden. Nun führen sie gemeinsam den Strandgarten. Eine Aufgabe, die ihnen viel abverlangt. Denn: Wenn es ums Geschäft geht, wird jede Freundschaft zur Zerreissprobe. So war es auch bei ihnen. Sie hatten ein sehr intensives Jahr. Auch habe es mal geknallt, auf einen Streit folgte dann aber doch immer die Versöhnung. Heute lachen sie, wenn sie über die Probleme und Diskussionen von damals sprechen. «Wir haben immer offen und ehrlich miteinander kommuniziert, das hat uns in vielerlei Hinsicht geholfen», erklärt Hübscher und lacht dabei seine Freunde an. Ihre Freundschaft sei am Projekt noch mehr gewachsen, und auch jeder einzelne von ihnen. «Die Erlebnisse haben uns gezeigt, dass wir gemeinsam vieles erreichen können.»

Beliebter Treffpunkt am Bodensee

Der Strandgarten ist mittlerweile rund um die Bodenseeregion beliebt. Die ursprüngliche Pop-Up-Bar ist nun doch in ihrer zweiten Saison. Es habe sich alles sehr spontan ergeben, erklären die Gründer. Obwohl 2019 für alle ein strenges Jahr war und das eigene Privatleben oftmals zu kurz kam, wollten sie unbedingt weiter machen. Der Zuspruch der Gäste habe sie ermutigt, sagen sie.

«Allerdings war am Ende der Saison unklar, ob wir überhaupt weitermachen durften.»

Denn: Bei der Gemeinde Horn mussten eine weitere Freigabe für die Bar eingeholt werden. Ende 2019 haben sich die vier schliesslich entschlossen eine Bewilligung für weitere fünf Jahre zu beantragen. Die Antwort der Gemeinde fiel positiv aus. Dem Antrag wurde stattgegeben. Die Zukunft des Strandgarten war gesichert.

Gepunktete Sonnenschirme und Lampen aus Bast: Im Strandgarten wurde auch viel Wert auf Details gelegt. Ralph Ribi

Aus einer Idee ist nun ein langfristiges Projekt geworden. Ohne die Unterstützung ihrer Familien, Freunde und Geschäftspartner, wäre all das jedoch nicht möglich gewesen, sagen die Gründer.

«Am Erfolg sind massgeblich auch unsere Mitarbeiter beteiligt – und nicht zu vergessen all unsere Gäste.»

Damit ihre geschaffene Oase am Horner Hafen so bleibt, planen sie einige Neuerungen. Was genau, wollen die vier Freunde nicht verraten. «Wir bauen den Strandgarten aber nicht um. Er soll seinen Charme von einer einfachen und gemütlichen Bar behalten.»

