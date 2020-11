Sport Von Alltag bis Ausnahmezustand: So unterschiedlich ergeht es Ostschweizer Spitzensportlern in der Corona-Pandemie Das Coronavirus setzt der Sportwelt zu. Ein Boxer, eine Leichtathletin, ein Schwimmer und eine Unihockeyspielerin erzählen, wie sie durch die Pandemie kommen. Die Unterschiede zwischen den Sportarten sind frappant. Nico Conzett 13.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vorerst kann Boxer Zino Meuli keine Knock-Outs verteilen: Die Corona-Pandemie setzt den Schweizer Boxsport ausser Gefecht. Reto Martin

Zino Meuli - Boxer

Der Frust war gross. Anfang September wollte Zino Meuli vom Boxclub Sportring St.Gallen nach zwei Jahren Wettkampfpause seinen 14. Profikampf bestreiten. Doch das Coronavirus liess diesen Plan scheitern. Mehrere Monate lang rackerte sich der 28-jährige Horner Meuli täglich ab, um seine perfekte Bilanz – er gewann bisher alle Kämpfe auf Profistufe – zu wahren.

Wenige Tage vor dem Event in St.Gallen der Schock: Gegner Victor Garcia aus Frankreich wird positiv auf das Coronavirus getestet. Es gelingt kurzfristig nicht, einen Ersatzgegner zu finden, der Kampf fällt ins Wasser. Eine Enttäuschung für Meuli:

«Klar, es war nicht alles umsonst, aber ich habe auf viele Dinge verzichtet, auf die ich sonst nicht hätte verzichten müssen.»

Wie es weitergeht, ist für Meuli höchst ungewiss. Boxen ist als klassischer Kontaktsport besonders stark von den Corona-Massnahmen betroffen. Im Amateurbereich sind Trainings mit Körperkontakt gänzlich verboten, die meisten Schweizer Kampfsportler sind zum Abwarten verdammt. Meuli sagt: «Für uns ist es ein Quasi-Lockdown. Wir haben null Anhaltspunkte, wie es weitergehen wird.»

Spitzenathleten aus Randsportarten haben ein schweres Los

Meuli selbst bestreitet zwar erfolgreich Profikämpfe, seine sportliche Situation verortet er jedoch im halbprofessionellen Bereich. Denn im Kontrast zu seinen ausländischen Gegnern arbeitet er Vollzeit. Spitzenathleten aus Randsportarten haben es in der Schweiz in finanzieller Hinsicht nicht einfach, so auch Meuli. «Es war schon immer ein bewusster Entscheid von mir, dass ich mich neben dem Sport weiterbilden und arbeiten will», sagt er. Aktuell erweist sich dieser Entscheid als Segen.

Livia Resegatti - Unihockeyspielerin

Meisterschaft unterbrochen: Livia Resegatti kann vorerst keine Tore für den UHC Waldkirch-St.Gallen erzielen. Michel Canonica

Livia Resegatti ist das Urgestein der NLB-Frauen des UHC Waldkirch-St.Gallen. Sie spielt ihre 14. Saison in der ersten Equipe. Diese hat vielversprechend begonnen. Die St.Gallerinnen haben erst einmal verloren und grüssen vom zweiten Tabellenrang. Doch Ende Oktober unterbrach der Unihockeyverband die Saison wegen den steigenden Fallzahlen. In Resegatti löste der Entscheid gemischte Gefühle aus:

«Einerseits tat es weh, weil wir einen guten Lauf hatten. Andererseits war ich froh, dass so bestimmt gehandelt wurde.»

Denn Resegatti arbeitet nebst dem Sport in einem 100-Prozent-Pensum als Lehrerin. «Ich hatte ein schlechtes Gewissen gegenüber den Kindern und den anderen Lehrpersonen, weil ich mit dem Team in der Schweiz herumreise und so einen Risikofaktor darstelle.»

Unkomfortable Wiederaufnahme der Trainings

Drei Wochen nach dem Unterbruch ist im Sport noch keine Normalität eingekehrt. Als NLB-Team durften Resegatti und ihre Mitspielerinnen nicht einmal trainieren. Ab nächster Woche ist das mit einem Schutzkonzept möglich, jedoch keineswegs komfortabel: Die Gesichtsmaske ist in den Teamtrainings Pflicht.

Marius Toscan - Schwimmer

Schwimmer Marius Toscan fokussiert sich auf die Kurzbahnmeisterschaften in Sion. Urs Bucher

Marius Toscan vom Schwimmverein St.Gallen-Wittenbach spürt aktuell kaum Einschränkungen aufgrund des Coronavirus: «Wir haben derzeit leicht erschwerte Bedingungen in den Schwimmbädern. Wir trainieren in kleineren Gruppen, es gibt Abstandsregeln, Maskenpflicht und Besucherlimiten in den Hallenbädern», sagt der Schweizer Meister über 1500 Meter Freistil von 2019. Seine Einheiten kann Toscan deshalb trotzdem alle abspulen.

Anders war die Situation zu Lockdown-Zeiten im Frühling: Damals wurden reihenweise Schwimm-Meisterschaften abgesagt, national wie international. Toscan geht im Nachhinein gelassen damit um:

«Ich wäre zwar gerne an den World Cup in Berlin gefahren. Aber schlussendlich verpasse ich nicht viel, ich kann diese Wettkämpfe im nächsten Jahr wieder bestreiten.»

Dem St.Galler Schwimmer kommt gelegen, dass die Kurzbahnsaison erst richtig losgeht. Nämlich mit der Schweizer Meisterschaft in Sion, welche an diesem Wochenende unter strengen Auflagen stattfindet. Toscan startet in mehreren Disziplinen, über 1500 Meter Freistil gilt er als Titelfavorit. Corona-Massnahmen hin oder her – für Toscan steht längst wieder das Sportliche im Vordergrund: «Ich will in allen Disziplinen mindestens auf das Podest schwimmen.»

Larissa Bertényi - Leichtathletin

Beinahe coronakonform möglich: Leichtathletinnen wie Larissa Bertényi kommen gut durch die Krise. Urs Siegwart

«Verglichen mit anderen Sportarten hatten wir es gut», sagt Larissa Bertényi vom LC Brühl. Ihr Sport lässt sich fast problemlos coronakonform durchführen: Draussen, kein Körperkontakt, eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern. Die Hürdenläuferin sieht die vergangene Zeit deshalb positiv:

«Ich habe das Beste daraus gemacht.»

Zu Beginn der Pandemie wurden zwar Leichtathletik-Meetings abgesagt. Im Trainingsbetrieb hatte Bertényi, die seit Sommer in Biel lebt, um in Magglingen trainieren zu können und gleichzeitig die Berufsmaturität zu absolvieren, aber kaum Einschränkungen. «Das Gute an meinem Sport ist, dass ich ausser ein paar Hürden nichts brauche – notfalls kann ich sogar auf die verzichten.»

Lockdown war Familienzeit

Zuhause im Rheintal trainierte sie zu Lockdown-Zeiten wie gewohnt weiter – oft mit ihrer Familie. Die 20-Jährige war trotz allem gut in Form. Im Sommer machten ihr aber Fussprobleme zu schaffen. Doch dem Verletzungszeitpunkt konnte Bertényi etwas Positives abgewinnen: Weil voraussichtlich viele Wettkämpfe den Corona-Restriktionen zum Opfer fallen würden, entschied sie sich, die Saison abzubrechen und ihrem Fuss genügend Zeit zur Heilung zu verschaffen. Bertényi sagt lachend:

«Meine Verletzung kam sozusagen zum richtigen Zeitpunkt.»

Mittlerweile kann sie wieder normal trainieren. Ende Januar stehen planmässig die ersten Hallenwettkämpfe der Saison an. Ob und in welchem Umfang diese stattfinden werden – das ist noch ungewiss.