Landwirtschaft Nun hat auch Mörschwil seinen Kastanienhain: Landwirt Andreas Studach pflanzt diese Woche 100 Marronibäume. An einem Südhang im Weiler Reggenschwil in Mörschwil werden schon bald Marroni geerntet. Andreas Studach hat dort drei Sorten Edelkastanien gesetzt. Beratend zur Seite steht ihm Filipp Fässler. Der Goldacher war 2016 der Erste, der nördlich der Alpen Marroni im grossen Stil anbaute.

Andreas Studach und Sohn Ramon befestigen an den jungen Marronibäumen im Weiler Reggenschwil einen Frassschutz. Bild: Rudolf Hirtl

Mit jedem Schritt, mit dem wir uns dem Südhang im Weiler Reggenschwil in Mörschwil nähern, wird es gefühlt wärmer. Beste Voraussetzungen also, um Edelkastanien anzupflanzen. «Es ist hier ausserdem relativ trocken. Auch das ist gut für die Marroni, denn die mögen keine Staunässe», sagt Andreas Studach, der zusammen mit seinem Sohn Ramon die bereits gepflanzten Bäumchen mit einem grünen Frassschutz versieht.

Abwarten und zusehen, wie sich die Marronibäume entwickeln, ist nicht. Schon gar nicht auf dieser Wiese, die mit Gängen von Wühlmäusen übersät ist. Die vermehrungsfreudigen Nager haben die süsslichen Wurzeln der Edelkastanien nämlich zum Fressen gern. «Wir sind es schon gewohnt, hier gegen die Mäuseplage anzukämpfen. Jetzt müssen wir das noch intensivieren», so der 40-jährige Landwirt.

Vom Marroni-Pionier auf den Geschmack gebracht

Eigentlich wollte Andreas Studach nur zehn Bäume pflanzen, um Marroni und Produkte daraus im Hofladen anbieten zu können. Der Zufall wollte es, dass Filipp Fässler vor zwei Wochen im Weiler Reggenschwil spazieren ging und mit Engelbert Studach, dem Vater von Andreas Studach, ins Gespräch kam. Natürlich ging es dabei auch um Marroni, zumal Fässler im Januar 2016 als erster in der Ostschweiz im grösseren Stil Marroni anbaute. Mittlerweile hegt und pflegt der Goldacher Marroni-Pionier über 400 Edelkastanien in Rorschacherberg, Thal und Egnach und konnte bereits kleine Ernten einfahren. In fünf bis zehn Jahren sind Erträge von bis zu 50 Kilo pro Baum möglich. Spielt die Natur mit, so wird er mittelfristig über 20 Tonnen Marroni ernten.

Der Goldacher Filipp Fässler hegt und pflegt in der Region Rorschach über 400 Marronibäume. Bild: Rudolf Hirtl





Als Fässler einige Tage später mit Andreas Studach über einen möglichen Marronianbau sprach, brauchte es keine grosse Überzeugungsarbeit. «Es war sozusagen der Wink mit dem Zaunpfahl», räumt Andreas Studach mit einem Schmunzeln ein. Die Haltung von Vieh, egal ob für Milch oder Fleisch, gerate preislich immer mehr unter Druck. Da sei es wichtig, vorauszuschauen, andere Standbeine aufzubauen und sich als Landwirt breiter aufzustellen. Studach hat sich für die Sorten Bouche de Betizac, Longal und Boaventura entschieden und lässt diese als Hochstämme wachsen. Um Biodiversitätsbeiträge des Bundes zu beziehen, darf er einerseits maximal 100 Bäume pro Hektare pflanzen und andererseits muss er Strukturelemente wie Steinhaufen oder Trockenmauern schaffen. Nisthöhlen oder Nisthilfen für Wildbienen sind vom Kontrolldienst für umweltschonende und tierfreundliche Qualitätsproduktion ebenfalls gerne gesehen.

Auf der Suche nach der perfekten Marroni

«Marroni, aber auch Nüsse finden sich auf immer mehr Tellern in der Schweiz. Wenn der Anbau ausreichend Erträge abwirft, werden wir das Ganze betriebswirtschaftlich anschauen und der Nachfrage entsprechend weitere Marronibäume pflanzen», sagt Andreas Studach. Die Abnahme dürfte allerdings kein Problem sein, denn Marroni verarbeitende Unternehmen wie die Caviezel Giovanettoni AG in Arbon oder die Bischofszell Nahrungsmittel AG freuen sich schon auf die ersten grösseren regionalen Ernten.

Die Sorte Bouche de Betizac, die nun auch Andreas Studach anpflanzt, hat bei Filipp Fässler bisher nicht funktioniert, alle Bäumchen sind abgestorben. «Diese neuen Jungbäume kommen nicht aus Frankreich, sondern von einem Veredler aus Wädenswil. Ich bin zuversichtlich, dass es mit der nun gelieferten Qualität funktioniert», so der Goldacher. Grosse Hoffnungen setzt er in die etwas flachere Kastanie Boaventura, die für die industrielle Verarbeitung sehr gut geeignet ist, und auf die zweite portugiesische Sorte Longal. Diese ist etwas kleiner, aber sehr süss. Damit hat er auf seinen Feldern die abgestorbenen Marronibäume ersetzt.

Marroni auf der Bleiche in Rorschacherberg. Bild: Rudolf Hirtl

(Oktober 2018)

Leicht zu schälen, gut im Geschmack, nicht zu fest: Wenn die Marroni diese Kriterien nicht erfüllen, dann wird Filipp Fässler solange andere Sorten anpflanzen und testen, bis er die perfekte Marroni gefunden hat.