Vom Kopf fehlt diesmal jede Spur: Der Jüngling-Brunnen auf dem St.Galler Rosenberg ist schon wieder von Vandalen enthauptet worden Zum wiederholten Mal haben Unbekannte die Jünglingsfigur auf dem Brunnen an der Dufourstrasse auf dem St.Galler Rosenberg geköpft. Diesmal hat das städtische Hochbauamt den Kopf aber nicht gefunden – was die Verantwortlichen vor eine knifflige Frage stellt. Luca Ghiselli 09.06.2020, 17.53 Uhr

Der geköpfte Jüngling an der Dufourstrasse. Bild: Luca Ghiselli

Es ist ihm wieder an Kopf und Kragen gegangen: Der steinerne Bub auf dem Brunnen an der Verzweigung Winkelried-/Dufourstrasse auf dem St.Galler Rosenberg ist von Vandalen enthauptet worden. Und: Der Kopf ist auch trotz intensiver Suche nicht mehr aufgetaucht.

Wie Susann Adolph, Projektleiterin beim städtischen Hochbauamt, auf Anfrage bestätigt, ist der Kopf der Jünglingsfigur vor einigen Tagen «durch grobe Gewalteinwirkung» abgeschlagen worden. Sie sagt:

«Das ist kein Bubenstreich.»

Generell habe man in den vergangenen Monaten mehr Vandalismus im öffentlichen Raum zu verzeichnen. Hier handle es sich aber um einen besonders schweren Fall. Er wurde angezeigt.

Nachbilden oder kopflos lassen?

Die Verantwortlichen haben sich unmittelbar nach dem Vandalenakt auf die Suche nach dem Kopf der Figur gemacht. Dies vor dem Hintergrund, dass der Kopf nach früheren Vandalenakten stets in der näheren Umgebung – etwa in einem Gebüsch – später wieder aufgetauchte. Diesmal verlief die Suche allerdings erfolglos, der Kopf der Figur bleibt spurlos verschwunden. Das stellt das städtische Hochbauamt nun vor die Frage, wie sie mit der Figur, die in der Vergangenheit immer wieder Gegenstand von Vandalenakten wurde, weiter verfahren soll.

Im Wesentlichen werden zwei Varianten geprüft, wobei die eine deutlich kostspieliger ist: Entweder lässt das Hochbauamt den Kopf mithilfe einer Modellvorlage von einem Steinmetz nachbilden. «Das ist aber sehr kostenintensiv», sagt Adolph. Wie hoch genau die Kosten für den Ersatzkopf ausfallen, kann Adolph jedoch noch nicht beziffern. «Wir klären das derzeit ab.»

Eine radikalere Variante wäre, die Jüngling-Figur kopflos zu lassen. «Das wäre aus unserer Sicht allerdings unschön», sagt Adolph weiter. Diese Variante wäre aber nicht ohne Präzedenzfall: Als um die Jahrtausendwende herum Vandalen auf dem alten Friedhof in Rorschach ein Kreuz umgestossen hatten, entschied die katholische Kirchgemeinde, das umgekippte Kreuz so zu belassen. Noch heute liegt es dort, quasi als Mahnmal an den Vandalenakt.

Einst als Einbruchswerkzeug zweckentfremdet

Der Kopf der Figur wurde mutmasslich durch einen Schlag abgetrennt. Bild: Luca Ghiselli

Der 1935 an der Dufourstrasse errichtete Brunnen ist in der Vergangenheit öfter Gegenstand von Vandalenakten geworden. Bereits 1940 wurde er zum ersten Mal enthauptet, wie Wendelin Germann, langjähriger Brunnen-Verantwortlicher der Stadt, unlängst gegenüber dem Newsportal «Nau.ch» sagte.

Weitere Vorfälle folgten in den Jahren 2000, 2008 und 2018. Damals wurde der Kopf sogar als Einbruchswerkzeug missbraucht. Einige Meter weiter warfen die Täter damals den Kopf durch die Scheibe eines Geschäftshauses und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten.