Vom Erfinder des Wankelmotors: Das Glashaus im Rorschacherberger Neuseeland wird umgebaut und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht

Der deutsche Maschinenbauingenieur Felix Heinrich Wankel ging als Erfinder des Wankelmotors in die Geschichte ein. Er verfolgte energisch die Idee eines Motors als Bindeglied zwischen einer Turbine und eines Hubkolbenmotors, dem «Schüttelhuber». Die erfolgreiche Idee hatte er 1954. Die Realisierung war allerdings nur mit tatkräftiger Hilfe einiger seiner Mitarbeiter möglich. Die Geschichte der Wankelmotorentechnik ist eine Folge von Höhen und Tiefen. Nach der anfänglichen Begeisterung war in der breiteren Öffentlichkeit nur das Engagement des japanischen Fahrzeugherstellers Mazda bekannt, nachdem NSU, Audi und VW die Weiterentwicklung eingestellt hatten. Dennoch ist diese Motorentechnik in einigen anderen Bereichen lebendig geblieben.



Mazda hat eine Wankel-Range-Extenderversion seines ersten Elektroautos angekündigt, bei dem die Batterie für längere Strecken geladen werden kann. Wasserstoffanwendungen in Deutschland werden mit Kreiskolbenmotoren bedient und auch in militärischen Bereichen ist er mit Diesel als Treibstoff präsent. Seine positiven Eigenschaften wie niedriges Leistungsgewicht, besseres Schwingungsverhalten und Vielstofffähigkeit können bei konsequenter Weiterentwicklung Vorteile in bestimmten Anwendungen bringen. Wie bei jeder Technik hängt dies jedoch immer von wechselnden Rahmenbedingungen ab.