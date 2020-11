Vom Aufstieg und Fall des Johannes Künzle: Wie ein Gossauer Postbote zum Anführer einer Volksbewegung wurde Er verhalf der Region zu neuen Freiheiten, versagte dann aber in hohen Ämtern: Heute vor 200 Jahren starb in Gossau Johannes «Bot» Künzle. Karl Schmuki 04.11.2020, 05.00 Uhr

Johannes «Bot» Künzle lehnte sich gegen die Herrschaft der St.Galler Fürstäbte auf. Staatsarchiv St.Gallen, BMB 074

Im Kloster St.Gallen nannten sie ihn eher abschätzig «Künzel». In Gossau hat er hingegen mit seinem Übernamen Spuren hinterlassen, den er von Amtes wegen erhalten hat: Johannes «Bot» Künzle starb am 4. November 1820. Heute verläuft die Bot-Künzle-Strasse auf jenem Gelände, auf dem er am 23. November 1795 auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand.

An der Front seines Wohnhauses an der Herisauerstrasse 4, das auch Arbeitsort war, ist sein Porträt aufgemalt, und auf Schloss Oberberg trägt die Bot-Künzle-Stube seinen Namen. In einfachen Verhältnissen als Sohn eines Gerbers geboren, zeichnet sich Johannes Künzle früh durch Lerneifer und Wissbegierde aus. Mit seiner mitreissenden Art, seiner Beredsamkeit und Schlagfertigkeit versteht er es, Menschen für sich und seine Ziele einzunehmen.

Der Bote lernt die Oberschicht kennen und lieben

Nicht einmal 18-jährig, kann er 1767 die fürstäbtisch-sanktgallische Postablage in Gossau übernehmen, dank einer Kaution von 4000 Gulden, die Männer aus der Oberschicht der Gossauer Bevölkerung für den Jüngling leisten. Gossau ist ein wichtiger Postumschlagplatz: Reiter aus Zürich, Schaffhausen und St.Gallen bringen die Post mit Pferden hierher. Die Feinverteilung von Briefen, Zeitungen, Paketen und Geldsendungen ins Appenzeller Hinterland und nach Hauptwil und Bischofszell erfolgen zu Fuss von Gossau aus.

In dieser Funktion kommt Künzle in Kontakt mit einflussreichen Persönlichkeiten; mit der Fabrikantenfamilie Wetter in Herisau oder dem feinsinnigen Staatsmann Karl Müller von Friedberg, der von 1783 bis 1792 fürstäbtischer Obervogt des Oberbergeramtes ist, jedoch dem Gedankengut der Französischen Revolution mit «Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit» sehr offen gegenübersteht.

Künzle hält eine packende Rede

Künzle, 1779 dank der Heirat mit Anna Maria Contamin, der Tochter eines reichen Tuchhändlers, sozial aufgestiegen und ab 1788 auch Gossauer Gemeindevogt, entwickelt sich zu einem glühenden Anhänger dieser Ideen. Bald profiliert er sich als führender Kopf einer Oppositionsbewegung gegen die Landesherrschaft der St.Galler Fürstäbte.

Das Weibelhaus in Gossau mit einem Abbild von Johannes Bot Künzle, gemalt von Leo Sutter. Werner Dudli

An der Landsgemeinde von Gossau von 1795, an der 25000 Männer aus dem gesamten Gebiet der Fürstabtei teilnehmen, gesteht der greise Abt Beda Angehrn (1767–1796) der Bevölkerung weitgehende Selbstverwaltungsrechte zu. Künzle hält eine packende Eröffnungsrede.

Landammann, Senator und dann Häftling

Künzle genügt das nicht: Anfang Februar 1798 nötigt die revolutionäre Bewegung den neuen St.Galler Fürstabt zur Abtretung der Landesregierung. Am 13. Februar 1798 wird in Gossau die «Freie Republik der Landschaft St.Gallen» ausgerufen; Künzle steigt zum Landammann auf. Die Helvetische Revolution fegt die «Republik Fürstenland» allerdings zwei Monate später wieder weg.

Aber im neuen Kanton Säntis, bestehend aus dem nördlichen Teil des Kantons St.Gallen und beiden Appenzell, wird Künzle in ehrenvolle Ämter portiert: Präsident der Verwaltungskammer und helvetischer Senator. Die komplexen Aufgaben überfordern ihn. Innert zweier Jahre wegen Unregelmässigkeiten abgesetzt, kurzzeitig inhaftiert, später rehabilitiert und wieder eingesetzt, wird er im August 1800 von den revolutionären Ereignissen weggespült.

Am Ende wird er wieder Postdirektor

Er zieht sich primär auf die lokale Ebene zurück. Die Popularität des «besten Kopfes in Gossau» (so Müller-Friedberg) schwindet so schnell, wie sie entstanden ist. Er wird Strasseninspektor des Distrikts Gossau und ab 1803 wieder Postdirektor.

«Vereinsamt», so ein Eintrag im Totenbuch der Pfarrei, stirbt der einst hochgefeierte Künzle vor 200 Jahren. Rastlos tätig, zielstrebig, klug, geschmeidig, zurückhaltend und bestimmt zugleich: Johannes Künzle war eine vielschichtige Persönlichkeit, die damals wie heute nicht leicht einzuschätzen und zu beurteilen ist.