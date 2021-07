Ostschweizer Cupfinal: Winkeln trifft am Sonntag auf Mels

Regionalfussball Ostschweizer Cupfinal: Der FC Winkeln geht voller Freude ins Spiel des Jahres Der FC Winkeln bestreitet am Sonntag um 16 Uhr gegen Mels den OFV-Cupfinal im Gründenmoos. Ives Bruggmann 02.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Winkelns Luca Roelli (links) ist mit seinem Tempo eine stete Gefahr für die gegnerische Defensive. Bild: Tim Frei

Es war eine komische Saison für den FC Winkeln. Lange wusste er nicht, ob er überhaupt noch einmal wettkampfmässig spielen darf. Dann ging es plötzlich Schlag auf Schlag: Trainingserlaubnis, Meisterschaftsstart, Abstiegskampf. Aufgrund der Reduktion der Anzahl Spiele auf deren elf stand für die St.Galler plötzlich viel auf dem Spiel. «Es hat Nerven gekostet», sagt Trainer Thomas Koller.

Doch seine Mannschaft hat den Ligaerhalt bei erster Gelegenheit souverän sichergestellt. In den 1:0-Sieg gegen Eschenbach hat das Team um Captain Marc Grünenfelder alles hineingesteckt. Beinahe unbemerkt war der FC Winkeln zuvor mit einer ersatzgeschwächten Equipe in den Cup-Halbfinal eingezogen. Als die 2.-Ligazugehörigkeit gewährleistet war, legte die Mannschaft den Schalter um. «Seither gilt unser voller Fokus dem Cup», so Koller. Und so änderte sich auch die Ausgangslage. Der FC Winkeln hatte nichts mehr zu verlieren, nur noch etwas zu gewinnen. Eine mässige Saison kann nun plötzlich in eine erfolgreiche umgewandelt werden. Dazu fehlt noch der letzte Schritt: der Sieg im Ostschweizer Cupfinal am Sonntag um 16 Uhr im Heimspiel gegen den FC Mels aus der anderen 2.-Liga-Gruppe.

Einst war im Cup der FC Gossau zu Gast

Auf dem Spiel steht nicht nur der regionale Cupsieg, sondern vor allem der Einzug in die Hauptrunde – verbunden mit der Hoffnung auf das ganz grosse Los. Letztmals ist dies dem FC Winkeln 2007 gelungen mit Spielern wie Thomas Koller oder Roger Kobler, die heute in anderer Funktion im Verein wirken. Damals empfing Winkeln im Cup den FC Gossau aus der Challenge League. «Ich weiss deshalb, dass es ein einmaliges Erlebnis sein kann», sagt Koller. Dieses Ziel zu erreichen, sei der grosse Ansporn.

«Die Spieler sind geladen, freuen sich aber gleichzeitig ungemein auf dieses Endspiel.»

Mit Mels fordert eine kampfstarke Mannschaft den FC Winkeln heraus. Der Sportsgeist der St.Galler Oberländer darf aber durchaus angezweifelt werden. Denn zur letzten Meisterschaftspartie in der 2. Liga trat der FC Mels aufgrund einiger gesperrter und verletzter Spieler nicht mehr an. Man wolle den Cupfinal nicht aufs Spiel setzen, liess der Verein verlauten. «Für mich ist dieses Verhalten zumindest fragwürdig», sagt Winkelns Trainer Koller. Er weiss aber auch, dass diese Aktion eine zusätzliche Motivation für seine Mannschaft darstellen kann. Schliesslich ist Winkeln seinerseits zum Kehrausspiel gegen Bronschhofen ebenfalls mit einem Rumpfteam angetreten – und verlor prompt mit 2:5.

Das Heimspiel als Pluspunkt

Am Selbstvertrauen hat diese Niederlage im letzten Saisonspiel nicht genagt. «Ich bin überzeugt von unseren Qualitäten», sagt Koller. Die Offensive um Captain Grünenfelder und die sprintstarken Aussenspieler wie Luca Roelli oder Noah Eberle ist immer für Tore gut. «Ich fürchte mich nicht», so Koller.

Ein weiterer Pluspunkt könnte für den FC Winkeln das Heimspiel sein. Da die Meisterschaften beendet sind, könnte es im Gründenmoos durchaus ein paar Zuschauer mehr geben. Das hofft auch Koller:

«Die Leute wollen wieder raus, das könnte eine schöne Kulisse geben.»

Es ist also alles angerichtet für das letzte Spiel der Saison. Es liegt nun an Winkelns Spielern, diese einmalige Gelegenheit am Sonntag zu nutzen.