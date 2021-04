Volksmusik Aus der Ostschweiz in die Welt: Die Andwilerin Schlagersängerin Andrea Wirth ist auch in den Niederlanden bekannt Die Schlagersängerin Andrea Wirth stand schon auf vielen Bühnen und bereits dreimal auf dem ersten Platz der holländischen Hitparade. Derzeit tritt sie vor allem im Fernsehen auf – als Moderatorin. Rita Bolt 28.04.2021, 18.00 Uhr

Andrea Wirth schreibt heute ihre Lieder selbst. Derzeit ist sie mit der siebten CD beschäftigt. Bild: Michel Canonica

Andrea Wirth reist regelmässig nach Zofingen ins Tonstudio, um für das Schlagerfernsehen Musig.tv.24 «die Wunschbox» aufzunehmen. «Für vier Sendungen je 25 Minuten volle Konzentration», sagt Wirth, die eigentlich Sängerin und nicht Moderatorin ist. «Früher habe ich gesagt, lieber zehn Stunden singen als fünf Minuten moderieren», erzählt sie und lacht. Heute macht ihr das Moderieren viel Spass, sie habe es einfach probiert.

Die musikalischen Wünsche von Zuschauern zu erfüllen, sei gar nicht immer so einfach: Manchmal könne sie die gewünschten Musiktitel und die Glückwünsche an die Zuhörer nur schwer entziffern. Und es könne vorkommen, dass sie einen Namen falsch ausspreche.

«Ich verstelle mich nicht, ich bin wie ich bin und moderiere frei von der Leber weg.»

Die Fernsehzuschauer würden ihr die kleinen Fehler sicher verzeihen. Die «Wunschbox» wird wöchentlich 13 bis 18 Mal zu verschiedenen Zeiten ausgestrahlt.

Platz 1 der holländischen Hitparade

Die gebürtige St.Gallerin Andrea Wirth ist seit über 15 Jahren im Schlagerbusiness tätig. Die 42-Jährige ist gelernte Köchin und hat lange Zeit in Andwil gewohnt. Damals arbeitete sie an verschiedenen Orten in der Region als Küchenchefin und stand in der Freizeit auf vielen Bühnen, auch im nahen Ausland. Damals noch allein. Heute hat sie teilweise fünf Männer an ihrer Seite. Die Formation heisst dann Andrea Wirth mit Musikfreunden.

Andrea Wirth und ihre fünf Gesangspartner, zusammen sind sie Andrea Wirth mit Musikfreunden. Bild: PD

Singen sei auch heute noch ihre grosse Leidenschaft. Ihre Musik habe sich in den letzten Jahren aber verändert. Früher habe sie herzhafte Schlagermelodien gesungen. «Heute schreibe ich viele meiner Texte selber, lasse meine Seele sprechen», erklärt die Sängerin. So schreibt sie beispielsweise über die sechste CD, die 2019 produziert wurde: Neu sind Eigenkompositionen mit Themen, die aus dem Alltag und Leben gegriffen sind. Ein Song auf einer CD ist beispielsweise einem Lawinenunglück gewidmet.

Nun ist sie mit der siebten CD beschäftigt. Wann genau diese herauskommt, ist noch nicht festgelegt.

«Ich lasse mir damit Zeit, denn ich will die Lieder selber texten.»

Geplant sei, dass sie zu den Musiktiteln noch Videoclips drehe. Sie könnte sich als einen der Drehorte sehr gut den Seealpsee vorstellen, denn viele ihrer Songs handeln von Heimat, Bergen, Liebe und Sehnsucht. Und einige Lieder sind mit Naturjodel untermalt. So wie beispielsweise «Heimat spür’n».

Diesen Song hat Andrea Wirth am 15. März 2013 bei ihrem zweiten Auftritt im «Musikantenstadl» gesungen, der erste Stadl-Auftritt war 2010 anlässlich eines Talentwettbewerbs.

«Das waren grosse Erlebnisse.»

Moderator Andy Borg sei ein wunderbarer Gastgeber. Er nehme sich für jeden Künstler und jede Künstlerin Zeit, schreibe sogar persönliche Botschaften.

Aufgetreten ist sie unter anderen auch in der TV-Sendung «Wenn die Musi kommt». Und kaum zu glauben: Dreimal war der «Schlagerstern aus der Ostschweiz» – so ihr Slogan – auf dem ersten Platz der holländischen Hitparade. Sie stand zudem an vielen Grand Prix in Deutschland und Österreich auf der Bühne. Einen Traum hat Andrea Wirth dennoch: «Ein Auftritt im Schweizer Fernsehen im ‹Samschtigjass› wäre etwas Grosses für mich.»

Brunch für die Fans im Mai

Andrea Wirth und ihre Sänger haben in der alten Schulanlage Dorf in Wittenbach ein Probelokal gemietet. Sie hoffen, die Gesangsproben bald wieder aufnehmen und auftreten zu können.

«Ich möchte meinen Männern meine neuen Lieder vorstellen.»

Geplant wäre gewesen, am Sonntag im «Toggenburgerhof» in Kirchberg einen musikalischen Brunch durchzuführen, den Andrea Wirth selber organisiert hätte. Dieser Brunch fand schon in den vergangenen Jahren statt, musste inzwischen wegen Corona schon zweimal verschoben werden. «Wir hoffen, am 15. August funktioniert es nun endlich.» Der Event gebe ihr die Möglichkeit, nahe beim Publikum zu sein und sich für die Gäste Zeit zu nehmen. Es kämen jeweils etwa 150 bis 200 Fans.

Auftreten werden zudem die Tiroler Pfundskerle. Ein Pfundskerl ist der Partner von Andrea Wirth. Deshalb pendelt sie zwischen Wittenbach und dem Tirol. Gemeinsam züchten sie Pferde und Ponys. Das ist auch der Grund dafür, dass Andrea Wirth auf vielen Fotos mit Pferden abgebildet ist. Eine ihrer CDs heisst denn auch «Die wilden Mähnen».

Die Sängerin braucht wie alle Künstlerinnen und Künstler bald wieder Auftritte, um längerfristig überleben zu können. Die Moderationen in der TV-Wunschbox macht sie ohne Entgelt, damit sie den Kontakt zum Publikum nicht verliert. Und weil der Sender erst im Aufbau sei. Um Geld zu verdienen, arbeitet sie zwischendurch in einem Gartenbau-Unternehmen in Wittenbach.