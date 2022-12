Gmünderhaus Goldach: IG lanciert Motion für öffentliche Nutzung

Volksmotion Gemeindepräsident ist «nicht ganz glücklich»: Goldacher will, dass das Gmünderhaus weiterhin öffentlich zugänglich ist Bruno Zürcher hat mit drei anderen Personen die Interessengemeinschaft Gmünderhaus gegründet. Er will das älteste Haus Goldachs nach dessen Umbau für die Öffentlichkeit bewahren. Judith Schönenberger 15.12.2022, 05.00 Uhr

Das Gmünderhaus ist das älteste Gebäude in Goldach und wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Bild: Ralph Ribi

Das Gmünderhaus war einmal das Gemeindehaus von Goldach, mehrere hundert Jahre später ein Jugendtreff und ist mittlerweile Stein des Anstosses in der Gemeinde am See. Im September 2021 präsentierte der Goldacher Gemeinderat sein Sanierungsprojekt für das «wahrscheinlich älteste» Gebäude der Gemeinde. Nun hat sich die Interessengemeinschaft (IG) Gmünderhaus gegründet. Sie will bei der zukünftigen Nutzung des Gebäudes mitreden. Bereits im Juli 2020 hatte die SP Rorschach eine öffentliche Nutzung des Gmünderhauses gefordert.

Gemäss den Sanierungsplänen der Gemeinde sollen die schützenswerten Bestandteile des Gebäudes erhalten und saniert, der Teil gegen die Strasse hin durch einen Neubau ersetzt werden. In den zwei oberen Stockwerken sind Wohnungen vorgesehen, in der untersten Etage wäre eine gewerbliche Nutzung denkbar. Die rund zwei Millionen Franken Baukosten soll ein Investor finanzieren.

Die IG Gmünderhaus will sich nun dafür einsetzen, dass die Gemeinde ein Nutzungskonzept für das sanierte Haus erarbeitet und sicherstellt, dass die Goldacherinnen und Goldacher auch in Zukunft Zugang zum historischen Gebäude haben. Kopf der Gruppe ist Bruno Zürcher, ehemaliger Lehrer und im Dorf kein Unbekannter. Ausser Zürcher engagieren sich bisher Brigitta Kuratli, Margrit Zürcher-Braun und Paul Weibel in der IG.

Zeitzeuge oder «alter Haufen»

Die IG Gmünderhaus will ihre Volksmotion «Vergangenheit erhalten – Zukunft gestalten» an der nächsten Gemeindeversammlung ins Gespräch bringen. Damit über die Motion abgestimmt werden kann, benötigt die IG mindestens 50 Unterschriften von Goldacherinnen und Goldachern. «Unser Ziel ist, dass wir die Unterschriften bis am 31. Januar 2023 zusammenhaben», sagt Zürcher. Um die ersten Unterschriften zu sammeln, stellen sich die IG-Mitglieder am Samstag, 17. Dezember, von 10 bis 12 Uhr «bei Wind und Wetter» vor das Gmünderhaus.

Bruno Zürcher, Motionär und Mitgründer der IG Gmünderhaus. Bild: PD

Zürcher sagt:

«Wir sind zuversichtlich, dass wir die Unterschriften zusammenbringen und weitere Leute finden, die in der IG dabei sein wollen.»

Von neuen Mitgliedern verspricht er sich auch Ideen dazu, wie das Gmünderhaus in Zukunft öffentlich genutzt werden könnte. Er selbst kann sich einen Co-Working-Space, ein Ortsmuseum oder ein Trauzimmer im historischen Teil des Gebäudes vorstellen.

Der öffentlichen Nutzung der historischen Räume steht der Goldacher Gemeindepräsident Dominik Gemperli skeptisch gegenüber, wie er auf Anfrage schreibt. «Die Möglichkeiten einer öffentlichen Nutzung wurden bereits im Gemeinderat diskutiert, eine entsprechende Nachfrage ist nicht erkennbar.»

Motionär Bruno Zürcher will das nicht ganz glauben. Ihm fehlt die Initiative von Seiten der Behörden, er hat das Gefühl, das Gmünderhaus werde als «lästig» empfunden. Ihm sei bewusst, dass auch einige Goldacherinnen und Goldacher fänden, der «alte Haufen» solle endlich abgebrochen werden. Aber: «Für mich ist das Haus der Grossvater im Dorf, der noch viel zu erzählen hat und den man gerne über die Vergangenheit befragt.»

So soll das Gmünderhaus nach der Sanierung aussehen. Bild: Visualisierung/PD

Gemeindepräsident will keine Emotionen schüren

Gemeindepräsident Gemperli ist mit der Motion insgesamt «nicht ganz glücklich», auch wenn das Teil der Demokratie sei. Der Gemeinderat habe mit seinem Vorgehen die Diskussion nämlich bewusst entpolitisieren und entemotionalisieren wollen, «um endlich Lösungen für das Gmünderhaus zu ermöglichen».

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach. Bild: Tobias Garcia

Nun werde ein gutes Projekt, das für die Gemeinde keine massgeblichen Kosten habe, in Frage gestellt. Gemperli sagt: «Das ist aus meiner Sicht sehr schade. Es wäre doch viel wichtiger, das Objekt zu erhalten, als eine Diskussion über öffentliche Nutzungsmöglichkeiten zu führen, welche wieder die finanzielle Beteiligung der Gemeinde in den Vordergrund rückt und damit Emotionen schürt.»

Er wolle keine negativen Gefühle befeuern, sagt Zürcher. Diese gebe es sowieso schon in der Gemeinde.

«Ich will positive Emotionen wecken und aufzeigen, dass das Gmünderhaus einen historischen Wert hat und ein Anziehungspunkt für Goldach sein könnte.»

Schliesslich besuche man in den Ferien ja auch gerne die Altstadt und nicht die neugebauten Viertel. Er wolle in Goldach kein «viereckiges Dorfzentrum», wie es das überall sonst gebe.

Ähnlich klingt es auch in der Motion: Goldach habe in den vergangenen Jahren mehrere geschichtsträchtige Bauten und damit sein einmaliges Gesicht verloren. Als Beispiele werden etwa die Dorfmetzgerei an der Sulzstrasse oder das Restaurant Schäfle an der Hauptstrasse genannt.

Gegenargument Wirtschaftlichkeit

«Uns geht es einfach darum, ältere Häuser und damit die Vergangenheit in Goldach zu erhalten, denn diese verschwinden immer mehr», sagt Zürcher. Das Sanierungsprojekt selbst fände er «sehr schön», es verbinde Altes mit Neuem. Ihm sei aber wichtig, dass die Bevölkerung den Zugriff auf das Haus behalte und es nicht nur von aussen betrachten könne. Deshalb fordert die Motion, dass der Gemeinderat den Zugang zum Haus für die Bevölkerung sicherstellt. Entweder, «indem er den Umbau selbst realisiert» oder einem möglichen Investor die historischen Gebäudeteile abkauft oder dafür einen langfristigen Mietvertrag abschliesst.

Das ist laut Gemeindepräsident Gemperli nicht möglich – aus Gründen der Wirtschaftlichkeit. «Können beispielsweise nur zwei Geschosse verkauft werden, damit die Bohlendecke im Erdgeschoss von jedermann und jederfrau besichtigt werden kann», sei die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben «und das Vorhaben für einen privaten Investor oder auch die Gemeinde selber nicht mehr interessant». Dass die öffentliche Hand den Umbau mitfinanziere, habe der Gemeinderat vermeiden wollen, «um auch kritische Stimmen vom Vorhaben zu überzeugen». Das scheint nicht gelungen zu sein.