Voliere steht Umbruch bevor: Der St.Galler Stadtrat will den Vogelpark umkrempeln – die Voliere-Gesellschaft übt Kritik Die Stadt hat die Verträge mit der Voliere-Gesellschaft gekündigt und will den Vogelpark neu ausrichten. An einem runden Tisch werden Ideen für die künftige Nutzung gesammelt. Luca Ghiselli 31.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In die Jahre gekommen: Die Voliere im Stadtpark soll nicht nur saniert, sondern generell neu ausgerichtet werden. Bild: Benjamin Manser (28. August 2020)

Sie dauern schon seit fast zehn Jahre, die Unstimmigkeiten zwischen der Voliere-Gesellschaft und der Stadt St.Gallen. Nun ist die Geschichte wieder um ein Kapitel reicher. Grund ist die geplante Sanierung der Anlage im Stadtpark, die einst um fünf Jahre auf 2020 vertagt wurde.

Nun sieht es aber nicht danach aus, als würden in diesem Jahr noch die Bagger im Stadtpark auffahren. Der St.Galler Stadtrat strebt nämlich eine Neuausrichtung der Voliere an. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Ende Jahr läuft der zehnjährige Vertrag zwischen Stadt und Voliere-Gesellschaft für die Nutzung der Infrastruktur aus. Er wäre automatisch bis 2030 verlängert worden. Die Stadt hat ihn nun aber gekündigt.

Zukunft der Voliere gemeinsam entwickeln

Baudirektorin Maria Pappa. Bild: PD

Stadträtin und Baudirektorin Maria Pappa bestätigt auf Anfrage die Absichten der Stadt zur Neuausrichtung der Voliere. Die Situation dort sei auch aus Sicht der Stadt derzeit nicht zufriedenstellend.

«Wir sind uns bewusst, dass wir etwas machen müssen.»

Bereits vor den Sommerferien habe die Direktion Planung und Bau deshalb einen runden Tisch organisiert. Neben Tier- und Umweltschutzverbänden waren auch die Voliere-Gesellschaft, der Quartierverein, das kantonale Amt für Natur, Jagd und Fischerei sowie diverse Dienststellenleiter der Stadtverwaltung dabei.

Wie die neue Voliere dereinst konkret aussehen und welche Leistungen sie erbringen soll, solle gemeinsam entwickelt werden, sagt die Baudirektorin. Im November 2020 findet ein zweites Treffen am runden Tisch statt, dann wisse man allenfalls mehr. Pappa sagt: «Der Stadtrat will, dass ergebnisoffen alle Optionen ausgelotet werden, um die Voliere zeitgemässer und attraktiver zu gestalten.» Die Vorschläge werden dann dem Stadtrat unterbreitet. Bis klar ist, wie es am östlichen Ende des Stadtparks weitergeht, soll der Betrieb mit einer befristeten Nutzungsverlängerung weitergeführt werden.

Aus Sicht der Voliere-Gesellschaft wäre die Stadt in der Pflicht, bei der Sanierung endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Denn der Zustand der Infrastruktur stellt Christian Müller, Präsident der Voliere-Gesellschaft, alles andere als zufrieden. Die Probleme sind bekannt: Es fehlen sanitäre Anlagen, es herrscht Platznot, das Futtermittel muss in Tiefkühlern im etwa 100 Meter entfernten Frauenpavillon gelagert und zu Fuss zur Anlage transportiert werden.

Kritischer Aushang erhitzt die Gemüter

Christian Müller, Präsident Voliere-Gesellschaft St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

Weil Tierpfleger immer wieder auf die heruntergekommenen Bauten angesprochen worden seien, hat Müller Anfang August einen Aushang ins Gehege gehängt. Darin hiess es: «Die Arbeitsbedingungen in der Voliere sind kaum mehr tragbar.» Und: «Der desolate Zustand des Gebäudes ist Sache der Stadt St.Gallen und nicht der Voliere-Gesellschaft.» Den Aushang musste Christian Müller inzwischen wieder entfernen, die Kritik an der Stadt aber bleibt.

«Die Unsicherheit für die Zukunft der Voliere-Gesellschaft ist gross», sagt Müller. Zwar sei es eine gute Nachricht, dass die Stadt die auslaufenden Verträge verlängern wolle. Gerade hinsichtlich der Finanzierung blieben aber noch immer viele offene Fragen. «Wir haben rund 900 Mitglieder. Die müssen wir spätestens kommendes Jahr informieren, wie es weitergehen soll.» Wohin die Stadt mit der Voliere will, ist im Moment auch Müller nicht klar.

«Die Ergebnisse des ersten runden Tischs sind nicht überschaubar.»

Wirklich Zählbares sei dabei bis anhin nicht herausgekommen.

Wie geht es nun weiter? Im Herbst findet ein zweiter runder Tisch mit den Interessensgruppen statt. Die Vorschläge, die aus dieser Runde hervorgehen, werden dann dem Stadtrat vorgelegt. Die Stadtregierung entscheidet dann, wohin sich die Voliere entwickeln soll. Und das Sanierungsprojekt wird darauf ausgerichtet.