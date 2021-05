Vogelpflegestation St.Gallen: Tierärztin rettet junge Eulen

Vogelschutz Vom Nestling zum Ästling: Wie in der neuen Vogelpflegestation beim Naturmuseum St.Gallen jungen Eulen, Meisen und Spatzen geholfen wird Gegen eine Scheibe geprallt, aus dem Nest gefallen oder von einer Katze übel zugerichtet: Vögel leben gefährlich. Tierärztin Monika Bochmann kuriert die Pechvögel in der Vogelpflegestation beim St.Galler Naturmuseum. Einer Vogelart wird allerdings nicht geholfen. Melissa Müller 30.05.2021, 05.00 Uhr

Zootierärztin Monika Bochmann untersucht einen Sperber, der in eine Fensterscheibe geprallt ist und dabei seinen Kopf verletzt hat. Bild: Arthur Gamsa

Tierärztin Monika Bochmann legt acht tiefgefrorene, zerhackte weisse Mäuse auf einen Teller. Die Leiterin der neuen Vogelpflegestation geht damit zu den zwei Volièren hinter dem Naturmuseum im St.Galler Neudorf. Die Gitter sind mit Efeu bewachsen, um die Vögel vor neugierigen Blicken zu schützen. Auf einer Stange sitzen zwei grosse, silbergraue Waldkäuze. Einer kuschelt sich an den flaumigen Flügel des anderen. Die Eulen scheinen zu schlummern, aber das trügt. Ihre schwarzen Augen sind zu Schlitzen verengt. «Sie haben uns schon von weitem gesehen», sagt die Tierärztin und stellt die blutige Mahlzeit hin, ohne mit den imposanten Vögeln zu reden. Das sei wichtig:

«Die Tiere sollen keine Beziehung zu uns aufbauen und ihre natürliche Scheu vor Menschen bewahren.»

Frisches Futter für die Eulen. Bild: Arthur Gamsa

Eine Jägerin hat die Waldkäuze im April auf die neue Wildvogel-Pflegestation gebracht. Die Eulenkinder waren beim Fällen eines Baums in der Nähe vom Gründenmoos zum Vorschein gekommen: Sie lebten in der Baumhöhle. Drei weitere Jungvögel starben, als der Baum stürzte. In einem Baum wohnten meist sehr viele Tiere, sagt Monika Bochmann. «Dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man einen Baum fällt.»

Seit November betreibt die 37-Jährige die Wildvogel-Pflegestation im dritten Stock des Naturmuseums gemeinsam mit Tierpflegerin Andrea Wüst. Obwohl die beiden vom Walter Zoo angestellt sind, handelt es sich um eine gemeinnützige Institution, die sich durch Spenden finanziert.

Bochmann führt ins sterile Notfallzimmer, das mit seinem Edelstahlmobiliar an ein Spital erinnert. Bislang wurden hier 120 Vögel operiert und gepflegt: Schwäne, Spatzen, Amseln, Meisen, Käuze, Rotkehlchen und Mäusebussarde. Nur eine Vogelart wird nicht behandelt: die Stadttaube. Sie ist im Gegensatz zu anderen Vögeln nicht bedroht und gilt als regelrechte Plage.

Goldgelbe Augen unter der Lupe

Für einen Drittel der 120 Patienten kam jede Hilfe zu spät. «Wir mussten sie mit einer Spritze von ihrem Leid erlösen.» Manche wurden von einer Katze verletzt, andere sind in eine Fensterscheibe geprallt. Wie ein prächtiger Sperber, den Monika Bochmann und ihre Kollegin behutsam aus einer Box heben, um ihn zu untersuchen. Sie tun dies im Dunkeln, um das traumatisierte Tier zu schonen.

Bochmann leuchtet mit einer Lampe in seine goldfarbenen Augen. «Die Augen sind in Ordnung», sagt sie und tastet Bauch und Brust des Greifvogels ab. «Aber er ist noch immer sehr dünn.» Sie werde seinen Kot untersuchen, um Aufschluss über den Parasitenbefall zu erhalten.

Futterneid bei den Jungspatzen

Im Vogelspital piept es aus drei pinken Plastikschüsseln, die unter Wärmelampen stehen und bedeckt sind. Tierpflegerin Andrea Wüst nimmt die Tücher weg: Sieben junge, noch fast nackte Spatzen recken die Köpfe in die Höhe und rufen nach Futter. Wüst zieht weisse Handschuhe an und verfüttert den Vögeln mit einer stumpfen Pinzette zerkleinerte Grillen.

Spatzen, die aus dem Nest gefallen sind, werden von der Tierpflegerin mit zerstückelten Grillen verköstigt. Bild: Arthur Gamsa

Geht es ums Fressen, kennen die Jungspatzen kein Pardon. Sie schlagen und schubsen ihre Geschwister mit Schnäbeln und Flügeln. Bochmann sagt:

«Es ist ein gutes Zeichen, dass sie alle die Schnäbel so weit aufgesperrt haben.»

Wenn ein Nestling das nicht tue, sei er mit ziemlicher Sicherheit krank oder sehr schwach.

Danach drängen sich die Spatzenküken an den Rand und lassen Kotpakete ab, welche die Elterntiere normalerweise entsorgen, um das Nest sauber zu halten. Sobald die Spatzen satt sind, kehrt wieder Stille ein. Wüst deckt die Pfleglinge wieder zu. «Das gibt ihnen Geborgenheit, als würden sie von ihren Eltern gewärmt.»

Eine halbe Stunde später geht das Spiel von vorne los, dann brauchen die Spatzen wieder Stärkung. Andrea Wüst, die pro Woche 2000 Grillen verfüttert, dokumentiert Gewicht und Fressverhalten jedes Vogels.

Das Gewicht jedes Tiers wird dokumentiert. Bild: Arthur Gamsa

«Jetzt haben die Jungvögel Hochsaison», sagt Monika Bochmann. Sie unterscheidet Nestlinge, die noch gefüttert und gewärmt werden müssen, und Ästlinge, welche ihre ersten Flugversuche unternehmen. Eine gefährliche Lebensphase, da sie noch sehr tollpatschig sind und bei Gefahr noch nicht so schnell wegfliegen können. «Manchmal greifen Menschen unnötig ein und sammeln einen Ästling ein, obwohl er keine Hilfe braucht.» Denn oft hätten die Eltern den Jungvogel im Blick und würden ihn noch füttern.



Diese Meise ist noch ein Ästling und unternimmt erste Flugversuche. Bild: Arthur Gamsa

Wer etwas für die Vögel tun wolle, könne einen insektenfreundlichen Garten anlegen, sagt Bochmann. Denn wo die Insekten seltener werden, fehlt es an Vogelnahrung. «Man sollte im Garten nicht so oft aufräumen.» Also: Laubhaufen stehen lassen, das Gras nicht so oft mähen, Obstbäume und Sträucher mit Beeren pflanzen. Und für die Körnerfresser solle man Sträucher, Kräuter und Gräser nach der Blüte nicht zurückschneiden, damit sie Samen ausbilden können, welche die Vögel fressen können.

Ein Nest auf der Baustelle

Ein Grossteil von Bochmanns Arbeit besteht aus Beratung. Kürzlich rückte die Tierärztin aus, weil ein Amselpaar sein Nest auf dem Gerüst einer Baustelle gebaut hatte. Sie versetzte das Nest in einen Busch neben der Baustelle. «Ich hoffe, dass die Amseln diese Zügelaktion akzeptieren.»

Oft sei es nicht nötig, die Tiere aus ihrer Umgebung zu reissen. Es sei denn, ihr Leben schwebt in Gefahr. «Ein Aufenthalt in unserer Vogelstation ist ein grosser Eingriff», sagt Bochmann, die sich bereits darauf freut, die Käuze in die Freiheit zu entlassen.

Zootierärztin Monika Bochmann bei den Volièren hinter dem Naturmuseum St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

www.wildvogelpflegestation.ch Telefon 076 4413423

Vogelsterben Viele Vögel finden keinen Lebensraum mehr. Der Einsatz von Pestiziden, von Dünger und die starke Landnutzung führen zu einem Rückgang der Arten. Vögel finden nicht mehr genügend Nahrung, um ihren Nachwuchs aufzuziehen. Die meisten Singvögel füttern ihre Jungen mit Insekten, die reich an Eiweiss sind. Auch Zugvögel ernähren sich von Insekten. (mem)