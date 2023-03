Kollisionsgefahr für Vögel bei der Hängebrücke in Goldach gebannt

Vogelschutz Jetzt sehen auch Vögel die Tragseile: Goldacher Hängebrücke wird mit Feier eröffnet Wer mag, kann bereits seit Ende Dezember über die 94 Meter lange Hängebrücke im Goldachtobel laufen. Erst Mitte dieser Woche wurden hingegen die Kugeln angebracht, welche die Drahtseile für Vögel besser sichtbar machen. Das Eröffnungsfest geht am 26. März über die Bühne. Rudolf Hirtl 17.03.2023, 05.00 Uhr

Seit Mitte dieser Woche sind auch die schwarz-weissen Flugwarnkugeln an der Goldacher Hängebrücke montiert. Bild: Rudolf Hirtl

Wer über die spektakuläre Stahlkonstruktion laufen wollte, die in 13 Metern Höhe die Flussufer von Goldach und Mörschwil verbindet, der war bisher gut beraten, anständiges Schuhwerk anzuziehen. Wer die Zugangswege zur Hängebrücke im Goldacher Rantelwald benutzte, der musste nämlich stellenweise durch knöcheltiefen Matsch waten.

Nun tun es auch Halb- oder Turnschuhe, denn die Wege und Treppen wurden mittlerweile fertiggestellt und bekiest. Auch bei regnerischem Wetter ist die Brücke dadurch sauberen Fusses zu erreichen.

Vogelschutz-Kugeln wurden Mitte Woche montiert

Der zehnminütige Fussweg vom Technologiepark Blumenegg durch den Wald der Goldach entlang lohnt sich allemal, denn die 94 Meter lange Hängebrücke, die beidseits durch 12,5 Meter hohe Pylonen (Pfeiler) aus Stahl gesichert wird, ist eine echte Attraktion und verblüfft mit ihren Dimensionen.

Schwarz-weiss karierte Flugwarnkugeln machen die Tragseile für Vögel sichtbar. Bild: Rudolf Hirtl

Weniger toll finden vermutlich Vögel den Fussgängerübergang, denn diese können schlimmstenfalls in die Tragseile der Hängebrücke fliegen und sich dabei verletzen. Aus diesem Grund wurden am Mittwoch sogenannte Flugwarnkugeln angebracht, dies in Absprache mit der Vogelwarte Sempach.

Die Hängebrücke im Goldachtobel ist nun auf bekiesten Zugangswegen zu erreichen. Bild: Rudolf Hirtl

Dank dieser Verblendungen nehmen Vögel die Tragseile besser wahr. Dabei handelt es sich um schwarz-weiss karierte Flugwarnkugeln. Ähnlich den grossen orangen Plastikkugeln, die man auch bei Hochspannungsseilen sieht. Vor allem das Kollisionsrisiko für Uhus und Wanderfalken soll damit massiv reduziert werden.

Dass die Kugeln schwarz-weiss gestaltet sind, hat laut Livio Rey, Biologe

bei der schweizerischen Vogelwarte Sempach, einen einfachen Grund. «Schwarz-Weiss hat die grösste Kontrastwirkung und wird von Vögeln am ehesten wahrgenommen.» Bereits bei der Planung der Brücke mit der Vogelwarte zusammenzuarbeiten, hat dem Goldacher Brückenprojekt nicht geschadet. «Es ist ratsam, nicht nur die Vogelwarte, sondern grundsätzlich Naturorganisationen für die Planung ins Boot zu holen – Konfliktpotenzial wird so früh erkannt und Probleme können in der Regel rasch gelöst werden», so Livio Rey.

Eröffnung mit Musik und Bratwurst

Das Fest zur Eröffnung der Hängebrücke findet am 26. März, 10 Uhr, bei der Grillstelle auf Höhe der Hängebrücke im Rantelwald statt. Neben einer Ansprache von Gemeindepräsident Dominik Gemperli orientiert Bernard Braun von der Wälli AG über die Brückenkonstruktion. Die Alphorngruppe «Trio-Ahorn» umrahmt die Eröffnungsfeier musikalisch. Im Anschluss können Besucherinnen und Besucher eine Bratwurst geniessen und auf das gelungene Projekt anstossen.

Die auf beiden Seiten der Goldach angebrachten Betonanker haben eine Zugkraft von mehreren Tonnen. Bild: Rudolf Hirtl