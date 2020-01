Vize bringt sich als Häggenschwiler Gemeindepräsident ins Spiel Raffael Gemperle will Hans-Peter Eisenring beerben. Johannes Wey 09.01.2020, 21.45 Uhr

Raffael Gemperle Johannes Wey

An der Informationsveranstaltung vom Donnerstag gab es in Häggenschwil gleich doppelte Neuigkeiten zur Nachfolge von Gemeindepräsident Hans-Peter Eisenring: CVP, SVP und SP haben zusammen mit einer Vertretung der Dorfvereine eine Findungskomission gebildet. Und der bisherige Vize-Gemeindepräsident Raffael Gemperle kündete sogleich an, sich dort zu bewerben.