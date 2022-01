Die fünf wichtigsten Ziele des St.Galler Stadtrats für 2022

Vision Gute Vorsätze fürs neue Jahr: Das sind die Ziele des St.Galler Stadtrats für 2022 Auch im Rathaus fasst man Vorsätze fürs neue Jahr. Der St.Galler Stadtrat hat die Jahresziele für 2022 definiert. Eines davon: Sportanlässe mit internationaler Ausstrahlung nach St.Gallen zu locken. Die fünf wichtigsten Ziele im Überblick. Julia Nehmiz 18.01.2022, 17.35 Uhr

Mehr Vision als konkrete Ziele: Der Stadtrat formuliert, wo es für St.Gallen langgehen soll. Benjamin Manser

Es ist eine Tradition: Mitte Januar, wenn die Ersten ihre Neujahrsvorsätze schon wieder aufgegeben haben, präsentiert der St.Galler Stadtrat jeweils seine Jahresziele. Das neue Jahr ist längst gestartet, die erste Stadtparlamentssitzung hat bereits stattgefunden – aber es eilt ja auch nicht, die Jahresziele sind mehr Vision als dringende Handlungsaufforderung. Was auffällt: grosse Ziele im Sport, kein Ziel zu den Finanzen, wenig Ziele in der Kultur – erwähnt wird nur das Bibliothekskonzept, das Stadtkulturgespräch, das 2022 erstmals in anderer Form stattfinden soll, sowie die Förderung soziokultureller Projekte.

Im zwölften Stock des Rathauses mit Weitblick über die Stadt stellt der Stadtrat am Dienstag seine fünf wichtigsten Jahresziele vor. Stadtpräsidentin Maria Pappa zitiert zu Beginn aus der Vision 2030 einen Satz, «der es in sich hat»: St.Gallen sei als lebenswerte, weltoffene, ökologische und innovative Stadt das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Zentrum der Ostschweiz. «Wir sehen uns wirklich als Zentrum», bekräftigt Pappa, «wir sind nicht grössenwahnsinnig, wir sind die grösste Stadt in der Umgebung. Wir wollen die Zentrumsfunktion wahrnehmen.»

Sie belegt dies mit Zahlen: So ist die Wohnbevölkerung gestiegen, zwar nur um bescheidene 0,3 Prozent, trotzdem konnte die 80'000er-Marke geknackt werden. Ende 2021 wohnten 80'213 Personen in der Stadt.

Stadtpräsidentin Maria Pappa stellt die Jahresziele des St.Galler Stadtrats vor. Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2022)

Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Beschäftigten auf 85'120. Auch dies zeige, warum St.Gallen das Zentrum der Ostschweiz sei. Allerdings seien die aktuellsten Beschäftigten-Zahlen von 2019, inwiefern sich die Coronakrise auf die Arbeitsplätze in der Stadt auswirke, werde man erst im August dieses Jahres erfahren, wenn die Beschäftigten-Zahlen von 2020 vorgelegt werden.

Stadtpräsidentin Maria Pappa erklärte, was in Sachen Verein Areal St.Gallen West – Gossau Ost geplant ist. Das 360 Hektaren grosse Gebiet erstreckt sich über die Gemeinden St.Gallen, Gossau und Gaiserwald. Man müsse also gemeindeübergreifend arbeiten. Die Stadt habe nicht das Lead inne, sei aber stark beteiligt. Immerhin geht es um 15'500 Arbeitsplätze auf dem Areal.

Für Stadtpräsidentin Maria Pappa ist die Entwicklung des Areals St.Gallen West – Gossau Ost von zentraler Bedeutung. Bild: Benjamin Manser

Die St.Galler Stadtplanung und Standortförderung erarbeiten, wie man das Gebiet fördern könnte. Das vom Verein definierte Ziel sei eine gemeinsame optimale Nutzung des Areals. 2021 wurde die Nutzungsvision 1.0 erarbeitet. Von den 880 befragten Nutzerinnen und Nutzern des Areals hatten 251 an der Umfrage teilgenommen. Die dort ansässigen Unternehmen wünschen Verbesserungen bei den Themen Freiräume, Verpflegungsmöglichkeit, Signalisation.

Auch in Sachen Cargo Souterrain wolle man unbedingt weiterarbeiten. Die Vision für das Areal werde 2022 nach der Vernehmlassung angepasst, geschärft, überarbeitet. Ende 2022, Anfang 2023 soll die überarbeitete Nutzungsvision stehen.

Stadtrat Mathias Gabathuler, Vorsteher Direktion Bildung und Freizeit, betont die Ausstrahlung St.Gallens, die nicht nur von den sportlichen Erfolgen der lokalen Protagonisten abhänge, sondern auch durch ein breites, starkes Angebot die nationale und internationale Resonanz hervorrufe.

Stadtrat Mathias Gabathuler, Vorsteher Direktion Bildung und Freizeit: «St.Gallen hat Grosses vor im Sport.» Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2022)

Die Stadt plane, neue wiederkehrende Events zu organisieren - in Sportarten, die hier bereits verankert seien. So werde im August dieses Jahres zum ersten Mal eine neue Veranstaltung stattfinden «mit positiver Ausstrahlung»: der Internationale Helvetia Cup – ein U16-Fussballturnier, an dem europäische Spitzenklubs teilnehmen wie auch Jugendliche mit körperlicher Beeinträchtigung sowie ein Team aus einem Krisengebiet, so Gabathuler.

Auch andere Grossanlässe hofft Gabathuler, nach St.Gallen locken zu können. Als Veranstaltungsort käme die neue Olma-Halle, 9000 Quadratmeter gross, in Frage. Sie wird 12'000 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz bieten. Im Gründenmoos sei eine Eventhalle für 4000 Besucherinnen und Besucher geplant. Dort könnten regelmässige Handball-Länderspiele, Badminton oder Unihockey stattfinden. Gabathuler:

«St.Gallen hat Grosses vor im Sport.»

Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin Direktion Soziales und Sicherheit, stellt das Projekt zur Sprachkontakterhebung vor. Knapp 50 Prozent aller Kindergartenkinder in St.Gallen sprechen Deutsch nicht als Muttersprache. Lüthi sagt:

«Dieser Nachteil, wenn ein Kind bei Eintritt in den Kindergarten kein Deutsch kann, ist kaum mehr aufholbar.»

Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin Direktion Soziales und Sicherheit, möchte die Chancengerechtigkeit in Sachen Bildung vorantreiben. Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2022)

Mit dem städtischen Spielgruppen-Angebot setze man seit 2006 den Schwerpunkt auf frühe Förderung. Über 50 Prozent der Kinder erreiche man mit diesem Angebot. Aber ausgerechnet jene Familien, deren Kinder Probleme mit der deutschen Sprache hätten, erreiche man nicht, so Lüthi. Deswegen plane die Stadt eine Kontakterhebung. Alle Familien, deren Kind 2023 den Kindergarten besucht, werden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, anhand dessen eine systemische Erhebung erfolgen soll: Welches Kind hat welche Sprachkompetenzen und wird wo wie familienergänzend betreut. Zudem soll sich ab Sommer 2022 eine Fachperson (50 Stellenprozent) um Sprachförderung kümmern.

Die Stadt habe von der Bevölkerung den Auftrag bekommen, bis 2050 klimaneutral zu sein, sagt Stadtrat Peter Jans, Vorsteher Direktion Technische Betriebe. Es stehe also eine vollständige Dekarbonisierung an, man müsse wegkommen von fossilen Brennstoffen. Dies betreffe vor allem den Wärmebereich, der rund die Hälfte der gesamtstädtischen Energie ausmache.

Noch seien Öl- und Erdgasheizungen dominant in der Stadt. Von der Energiemenge fallen 29 Prozent auf Öl, 46 Prozent auf Gas. Bis 2050 soll es keine Ölheizungen mehr geben, Gasheizungen nur noch in Form von Wärmeverbünden. In den letzten Jahren sei diese Entwicklung in Gang gekommen, aber noch immer werde mehr als jede zweite Heizung bei der Erneuerung durch eine fossile Heizung ersetzt.

Stadtrat Peter Jans, Vorsteher Direktion Technische Betriebe, will die Anzahl Öl- und Erdgasheizungen in der Stadt reduzieren. Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2022)

Gemäss Jans müssten mehr Eigentümer die Möglichkeit erhalten, sich ans Fernwärmenetz anzuschliessen. Der Ausbau des Fernwärmegebiets erfolgt im Losverfahren, man müsse vielen Interessenten absagen. Umgekehrt würden 20 Prozent aller, die Zugang zum Fernwärmenetz hätten, nicht davon Gebrauch machen. Da brauche es mehr Überzeugungsarbeit. Als Jahresziel formuliert Peter Jans: Mehr Möglichkeiten bieten, Informationen verstärken. Aktuell werde geprüft, ob es dafür ein zusätzliches Kreditgefäss brauche.

Der grosse Brocken, der die Stadt nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den kommenden Jahren beschäftigen wird, ist der Richtplan. Wie Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher Departement Planung und Bau, sagt, wird der Richtplan, der seit 2012 besteht, das erste Mal angepasst.

Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher Direktion Planung und Bau, hat 2022 mit einem «grossen Brocken» zu tun: der Anpassung des Richtplans. Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2022)

Kernstück sei die Implementierung der raumrelevanten Strategien, insbesondere der Innenentwicklungsstrategie – also wo, wie viel und wie in St.Gallen gebaut werden soll. Und eben auch, wo nicht gebaut werden soll, um wertvolle Freiräume zu erhalten.

Der Richtplan sei ein solides Koordinationsinstrument für Behörden und Verwaltung. An der jetzigen Anpassung müssen auch kantonale Vorgaben in den Richtplan eingearbeitet werden – ein mehrjähriger Prozess. Die Stadt sei bei der Richtplananpassung terminlich auf Kurs. Das Ziel: Im Frühling werde er in die Vernehmlassung gehen, Ende Jahr soll er dem Stadtparlament vorgelegt werden.