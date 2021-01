Traffixx Vision eines Gossauers: Alle Kinder in der Schweiz sollen sein Verkehrsspiel spielen können Der Gossauer Dominik Brücker hat ein Verkehrsspiel entworfen, das er nun in Gossau, Appenzell und Altstätten vertreibt. Sein Projekt kostete ihn drei Jahre Arbeit und Investitionen von über 100'000 Franken. Rita Bolt 12.01.2021, 18.00 Uhr

Dominik Brücker mit seinem Spiel. «Traffixx» wird in seiner Druckerei in Altstätten hergestellt. Bild: Gert Bruderer

Überall in der Altstätter Druckerei stehen Paletten mit Puzzleteilen: Auf Kartonbögen gedruckte Strassen und Kurven, ausgestanzte Häuser und Kreisel, beklebte Kartons mit Parkplätzen und Zebrastreifen, Folien mit Stickern wie Kuhfladen, Strassengullys, Signalschildern, Temposchildern, Velos oder einem simulierten Gefängnisausbruch. Alles sind Zubehöre des Verkehrsspiels Traffixx, das der Gossauer Dominik Brücker Ende des vergangenen Jahres auf den Markt gebracht hat.

Er führt in Gossau und Altstätten je eine Druckerei. «Traffixx» wird in Altstätten hergestellt; die Druckerei ist auf Kartons und Verpackungen spezialisiert. Das Strassensystem besteht aus 2,5 Millimeter dickem Karton. Die Strassenteile sind beidseitig bedruckt, können also beidseitig eingesetzt werden. Brücker sagt:

«Mir war es wichtig, dass Traffixx von der Verpackung bis zum Inhalt nur aus Karton und Papier besteht.»

Sodass das Spiel eine Alternative biete zu den ganzen Plastik-Spielsachen.

Schweizweit in Kindergärten und Kitas

Drei Jahre hat Dominik Brücker getüftelt und weit mehr als 100‘000 Franken investiert, bis «Traffixx» fertig gebaut und parat für den Verkauf war. Derzeit gibt es vier Sets: Das Starter-, Farmer-, Building- und Street-Set. Insgesamt sind 5000 Puzzles gedruckt und verpackt. 500 davon sind ausgeliefert und grösstenteils verkauft. «Eine gute Zahl, wenn man bedenkt, dass das Spiel erst seit wenigen Wochen vor Weihnachten und in nur drei Verkaufsstellen sowie im Internet angeboten wird», sagt der 54-Jährige.

Bekannter machen es sicher Gossauer Schüler: Die Erstklässler haben das «Traffixx» von Brücker geschenkt bekommen. Für die zweite Klasse hat die Schulleitung einen Satz gekauft. Der Erfinder sagt:

«Die Primarschüler sind begeistert.»

Seine beiden Söhne Aaron (acht Jahre) und Benjamin (sechs Jahre) bringen viele Feedbacks nach Hause. «Es macht mich glücklich, weil meine Söhne so stolz sind», sagt Brücker. Er habe an Weihnachten an die Kinder gedacht, die das Traffixx-Spiel als Geschenk erhalten haben, und gehofft, dass es ihnen gefalle. Dass sie es ihm nicht zurückschicken.

«Es ist kein Spiel zurückgekommen», sagt Brücker, lächelt und wirkt erleichtert. «Das Feedback der Verkaufsstellen ist sehr positiv.» Rücksendungen wären auch schlecht für das Geschäft. Denn Brückers anvisiertes Ziel ist gross: Alle Kinder in der Schweiz sollen «Traffixx» spielen können. Beliefert werden sollen Kindergärten und Kitas. Um dieses Ziel zu erreichen, führt der Druckerei-Inhaber derzeit Gespräche mit Vertriebspartnern.

Das fünfte Set ist in Planung

«Traffixx» eignet sich für Kinder ab vier Jahren. Das Prinzip ist einfach und das Spiel sofort bereit: Die 73 Teile der Starter-Box können nach Lust und Laune zusammengesteckt und mit Häusern komplettiert werden. «Die Häuser müssen nur gefaltet und mit Kamin oder Balkon besteckt werden. Es braucht keinen Klebstoff», erklärt Brücker.

Die Teile sind beidseitig bedruckt und bestehen aus Karton. Bild: Rita Bolt

Im Starter-Set sind auch 39 Sticker, die die Kinder ebenfalls nach Lust und Laune auf Teile aufkleben können. Seine beiden Söhne Aaron und Benjamin hätten zu Hause eine zehn mal drei Meter grosse Verkehrsanlage mit 20 Häusern aufgebaut: Polizeistation, Feuerwehr, Bauernhaus und viele mehr.

Bei so viel Verkehr und Autos braucht es genügend Parkierungsmöglichkeiten. Bereits fertig gedruckt, aber noch nicht im Verkauf, ist das Parkhaus-Set mit einer doppelstöckigen Parkgarage. In Planung ist zudem das nächste Set mit schneebedeckten Strassen, Alpen-Chalets und Sportgeschäft.

Die Entwürfe liegen im Altstätter Büro. «Traffixx ist beliebig erweiterbar und zeitlos», erklärt Brücker. «Traffixx» könne auch als Basis genommen und mit Lego-oder Playmobil-Elementen erweitert werden.

Brücker liebt Gesellschaftsspiele

Dominik Brücker ist stolz, dass sein Spiel bei der Papeterie Pius Schäfler in Gossau und Pezzoni AG in Rebstein direkt neben Legos und Monopoly ausgestellt ist. Er verrät, dass er selber gerne spielt. Auch Monopoly.

Während seines Maturastudiums hätten er und seine Mitschüler jede freie Minute «Dampfross», ein strategisches Brettspiel, gespielt. Heute spiele er mit seiner Familie «Kuhhandel», ein Kartenspiel, bei dem auch geblufft werden muss, um möglichst schnell die meisten Tierquartette zu erhalten.

www.traffixx.ch