Die Bahnhöfe Bruggen und Haggen zu einem neuen Bahnhof kombinieren? – Jetzt prüft St.Gallen die Machbarkeit Soll der Bahnhof Bruggen verschoben werden und mit dem Bahnhof Haggen zu einem neuen Verkehrsknoten im Westen der Stadt werden? Die Stadt prüft diese Frage aktuell in einer Studie, wie jetzt bekannt wird. Der Impuls dazu kommt von den SBB.

Blick aus der Vogelperspektive: in der Mitte der Bahnhof Haggen. Der mögliche Standort für einen neuen Bahnhof Bruggen ist unten rechts zu sehen. Bild: Michel Canonica (18. Januar 2020)

Es wäre ein umfangreiches Bauprojekt und würde – falls es dereinst realisiert wird – das Gesicht des Westens von St.Gallen massgeblich verändern. Die Stadt ist aktuell an einer Machbarkeitsstudie für einen neuen Bahnhof, den «Westbahnhof». Dabei würde der Bahnhof Bruggen um rund 600 Meter in Richtung Stadtzentrum verschoben und käme so auf gleicher Höhe wie der Bahnhof Haggen zu liegen.

Florian Kessler, seit 2014 Leiter des St.Galler Stadtplanung. Bild: Urs Bucher (16. Oktober 2014)

«Durch den Zusammenschluss der beiden Bahnhöfe entstünde ein neuer zentraler Ort mit einem grossen Entwicklungspotenzial», sagt Florian Kessler. Erstmals spricht der St.Galler Stadtplaner öffentlich über die Machbarkeitsstudie, die der Stadtrat im vergangenen September in Auftrag gegeben hat und die voraussichtlich in diesem Sommer fertiggestellt wird.

Noch stehen hinter der Idee viele Fragezeichen: Lässt sich die Haltestelle ohne weiteres verschieben? Ist das verkehrstechnisch machbar? Was würde ein solches Unterfangen kosten? Inwiefern würde der Westen der Stadt davon profitieren? Zumindest auf die letzte Frage hat der Stadtplaner bereits eine Antwort.

«Das Gebiet Lerchenfeld hat ein enorm grosses Potenzial, sich zu einem urbanen, modernen Arbeitsort und Wohngebiet zu entwickeln.»

Ein neuer Verkehrsknoten würde dabei einen starken Impuls auslösen für das ganze Gebiet – für Haggen zusammen mit dem Gebiet Lerchenfeld sowie Bruggen. In Kesslers Zukunftsbild spielt auch der bei der Empa angesiedelte künftige Innovationspark Ost – ein Forschungscampus für Medizin, Maschinenindustrie und Digitalisierung – eine zentrale Rolle.

«Alles käme zusammen.»

Daniele Pallecchi, Mediensprecher der SBB.

Bild: Severin Bigler (3. Februar 2018)

Auch die SBB stehen hinter der Vision: «Interessant ist die Verschiebung des Bahnhofs Bruggen aber primär aus Sicht Stadtplanung», sagt SBB-Mediensprecher Daniele Pallecchi.

Bahnhof Bruggen muss bis 2026 behindertengerecht ausgebaut werden

Die Idee, den Bahnhof Bruggen nach Osten zu verschieben und mit dem Bahnhof Bruggen zu verknüpfen, ist nicht neu. Sie geistert schon mehrere Jahre durch die Köpfe von Stadt-, Verkehrs- und Mobilitätsplanern. Bereits für die Agglomerationsplanung St.Gallen-Bodensee im Aggloprogramm 3 wurde die Idee 2016 laut Kessler einmal grob geprüft.

Markus Tofalo, Blogger und grünliberaler Politiker. Bild: PD

Aufwind erhielt die Vision zuletzt vor etwas mehr als einem Jahr, als der Grünliberale und Blogger Markus Tofalo in Eigenregie Planskizzen für eine Fusion der beiden Quartierbahnhöfe zu einem neuen Bahnhof St.Gallen West online publizierte. Rege Diskussionen folgten. Kessler sagt:

«Tofalos Skizzen gaben ein erstes Bild, wie sich etwas verändern liesse. Jetzt wird die Vision in einer Machbarkeitsstudie geprüft.»

Tofalos Planspiele waren indes nicht der Auslöser für die Studie. Vielmehr ist es das Behindertengleichstellungsgesetz, das den SBB im Nacken sitzt. Denn der heutige Bahnhof Bruggen genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr und muss saniert werden. «Bis Ende 2026 wollen die SBB am Bahnhof St.Gallen-Bruggen einen behindertengerechten Zugang ermöglichen», sagt SBB-Mediensprecher Daniele Pallecchi.

Wo soll der neue Bahnhof Bruggen stehen? Blogger Markus Tofalo platzierte den neuen Bahnhof Bruggen in seinen Skizzen westlich der Brücke über die Haggenstrasse – beim Kosmetikproduzenten Mila D’Opiz. In der Machbarkeitsstudie wird nun jedoch ein Standort östlich der Unterführung, entlang der Gröblistrasse, geprüft. «Die Bahngleise verlaufen dort gerade», sagt der St.Galler Stadtplaner Florian Kessler. Dies sei wichtig, denn einen Bahnhof in einer Kurve behindertengerecht zu bauen, sei äusserst anspruchsvoll. «Die Abstände vom Perron zu den Zugtüren und die Neigung der Gleise sind dabei die grössten Schwierigkeiten – das ist eine Frage der Geometrie.» Als direktbetroffene Grundeigentümer rücken der Kompressions- und Stützstrumpfhersteller Sigvaris und der Fensterbauer Klarer nun in den Fokus.

Stadt, Kanton und SBB sind beteiligt

Die Bundesbahnen zeigen sich jedoch bereit, die für die Sanierung nötigen Mittel auch an einem neuen Standort einzusetzen. «Dies hat jetzt ein Zeitfenster geöffnet und gibt uns die einmalige Möglichkeit, eine Verschiebung des Bahnhofs fundiert anzuschauen», sagt Stadtplaner Kessler.

«Die Chance wollen wir packen.»

Da in der Machbarkeitsstudie eine Vielzahl von übergeordneten Fragen zu beantworten sind, hat die Stadt auch den Kanton St.Gallen mit ins Boot geholt. Das kantonale Amt für öffentlichen Verkehr und das Amt für Wirtschaft und Arbeit sind neben den SBB als Projektpartner involviert.

Die Machbarkeitsstudie zur Verschiebung des Bahnhofs Bruggen kostet laut dem zuständigen Stadtrat Markus Buschor 360'000 Franken. Für den Grossteil, 280'000 Franken, hat der Stadtrat einen Verpflichtungskredit gesprochen. Der Kanton unterstützt die Studie mit 80'000 Franken. Auch Buschor, der vor seiner politischen Laufbahn als selbstständiger Architekt tätig war, betont das grosse Potenzial für den Westen von St.Gallen:

Markus Buschor, Stadtrat und Vorsteher Direktion Planung und Bau. Bild: PD

«In der Siedlungsentwicklung ist es wichtig, dass man weit nach vorne schaut.»

Wieso aber wird die laufende Machbarkeitsstudie erst jetzt publik? Stadtplaner Kessler sagt, man habe nicht einfach den Start der vom Stadtrat beschlossenen Studie bekanntgeben wollen. «Ohne konkrete Ergebnisse zu informieren, erschien uns nicht zweckmässig.» Es brauche eben erst die durch die Machbarkeitsstudie gewonnenen Grundlagen, um die Diskussion führen zu können. Diese dürfte es zweifelsohne geben.

Was würde mit dem bisherigen Bahnhof Bruggen passieren?

Sobald die Ergebnisse im Sommer vorliegen, will Kessler als Erstes den Dialog mit dem Quartier und den direktbetroffenen Grundeigentümern suchen.

An der Gröblistrasse würde der neue Bahnhof Bruggen entstehen: Hält der Zug hier schon bald? Bild: Benjamin Manser (6. März 2021)

«Es ist wichtig, dass dieser Dialog stattfindet.» Etwa darüber, wie der «Westbahnhof» für den Fussgänger- und Langsamverkehr erschlossen würde. Laut Kessler lasse sich der neue Bahnhof optimal an die geplante Ost-West-Veloschnellachse anbinden.

Doch nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile des Projekts müssten diskutiert werden, etwa mit den Anwohnerinnen und Anwohnern beim jetzigen Bahnhof Bruggen. Denn würde der Haltepunkt in naher Zukunft verschoben, hätte der bisherige Bahnhof ausgedient. «Die Perronanlagen und Personenunterführung am alten Standort würden zurückgebaut», sagt SBB-Sprecher Pallecchi.

Wird der neue Bahnhof Bruggen nach Osten verschoben, wird aus dem jetzigen Bahnhof ein einfaches Gebäude nahe an der Bahnlinie. Bild: Urs Bucher (26. Januar 2018)

Die Idee eines neuen kombinierten Bahnhofs im Westen der Stadt, die mancher vor einem Jahr noch als Hirngespinst abgetan hatte, wird also konkreter. Ob sie aber wirklich realisiert wird, steht in den Sternen. Mit einer Prognose will sich Florian Kessler nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Er sagt lediglich: «Die Chance, dass der Westbahnhof Tatsache wird, ist in den kommenden zehn Jahren wesentlich grösser als in den darauffolgenden dreissig Jahren.»