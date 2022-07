Vinylboom: Der Plattenladen kommt zurück in die Stadt St.Gallen

Vinyl statt Spotify «Ein Album auf Vinyl ist ein Gesamtkunstwerk»: Die Stadt St.Gallen hat wieder einen Plattenladen Mit dem Vinylboom kehrt der Plattenladen zurück in die Stadt: Philipp Buob und Magdiel Magagnini haben an der Engelgasse den Plattenladen Analog samt Bar und Café eröffnet. Das Lokal ist das Abenteuer zweier Musikliebhaber – und eine Trendwende. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 28.07.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Philipp Buob (links) und Magdiel Magagnini wollen mit dem Analog-Plattenladen an der Engelgasse einen Treffpunkt schaffen für Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber. Bild: Raphael Rohner (25. Juli 2022)

Philipp Buob streicht mit der Hand über seine nach hinten zu einem Schwanz gekämmten Haare – und verharrt. «Ich wollte schon immer mal so auf einem Bild posieren.» Buob steht an der Engelgasse 8 im neuen Plattenladen, den er zusammen mit Magdiel Magagnini vor einer Woche eröffnet hat. Er heisst «Analog». Wobei die Schallplatten nur die eine Hälfte des Lokals einnehmen, auf der anderen Seite ist eine stilvolle Bar eingerichtet. Neben der Bar sind gemütliche Sitzecken. Auf der Visitenkarte steht denn auch «Analog – Kaffee, Bar, Vinyl».

Mit dem «Analog» kehrt der Plattenladen ins Zentrum der Stadt St.Gallen zurück, wo Vinyl in den vergangenen Jahren mehr und mehr verschwunden war. 2021 schloss Thomas Spirig seinen Plattenladen Yesterday’s Music, ein Jahr zuvor verabschiedete sich Armin Eisenring und der Z Records – nach 40 Jahren im Geschäft. Eisenring stirbt nur ein Jahr nach dem Ende seines Plattenladens. So verblieb bis zuletzt einzig der Vintageladen Klang und Kleid an der Kugelgasse, der neben Kleidern auch Vinyl verkauft. Der Bro Records war bereits 2009 – nach über 30 Jahren in der Innenstadt – nach St.Fiden Richtung Silberturm gezügelt.

Zurück zum Traumjob

Doch Vinyl boomt wieder. «Aber in St.Gallen hat es keinen Laden für neue Platten, dabei kommen aktuell wieder so viele klasse Scheiben raus», antwortet Magdiel Magagnini auf die Frage, weshalb er mit Philipp Buob zusammen einen Plattenladen eröffnet hat. Buob ist seit elf Jahren Besitzer des Restaurants Stickerei am Oberen Graben 44. Die Hausnummer ist auch sein aktuelles Alter.

Video: Raphael Rohner

Bevor er zur Gastronomie kam, bestimmte Vinyl sein Leben. Buob arbeitete in jungen Jahren im Bro Records, machte sich als DJ P-Beat einen Namen und hat von 2006 bis 2011 zusammen mit Miggi Kundert bereits einen Plattenladen aufgezogen, den «Freshcuts».

«Plattenhändler zu sein, ist noch immer mein Traumjob. Jetzt kehre ich zurück. Jetzt kombiniere ich meine beiden Steckenpferde – Vinyl und Gastronomie.»

Magdiel Magagnini ist 20 Jahre jünger als Buob. Der 24-Jährige kam ebenfalls früh mit Musik und Vinyl in Kontakt. Er ist Teil des St.Galler DJ- und Produzentenkollektivs Shelter 12. Der gelernte Koch arbeitete eine Zeitlang auch in der Stickerei von Buob. So lernen sich die beiden kennen.

Bevor Philipp Buob mit der «Stickerei» in die Gastronomie einstieg, arbeitete er schon zweimal in einem Plattenladen. Bild: Raphael Rohner (25. Juli 2022)

Doch Magagnini übersiedelt nach Zürich. Erst später entdecken die beiden den gemeinsamen musikalischen Spürsinn. Bei einem Heimatbesuch – als die Restaurants während der Pandemie geschlossen waren und die beiden viel Zeit haben – strecken sie die Köpfe zusammen. Und merken, dass sie für Vinyl brennen.

Lieblinge und Schätze aus dem Keller

«Ziemlich schnell ist die Idee für den ‹Analog› entstanden», erzählt Magagnini. «Wir wollen Gastronomie, vom Naturwein über Kaffee und bis hin zu Cocktails, mit Musik zu einem Paket verbinden.» Sie gründen eine GmbH, sind zu je 50 Prozent Inhaber.

Jetzt sind im Laden rund 2500 Platten säuberlich eingereiht, aus sechs Boxen erklingt Musik. «Aber nie zu laut», sagt Buob. «In unserer Stube soll man sich unterhalten und fachsimpeln können.» Erst Platten kaufen und anschliessend einen Eiskaffee schlürfen oder gleich zum Apéro übergehen.

«Bei uns hört der Tag nicht um 19 Uhr auf.»

Magdiel Magagnini hat als Teil des DJ- und Produzentenkollektivs Shelter 12 bereits früh Erfahrungen mit Schallplatten gemacht. Bild: Raphael Rohner (25. Juli 2022)

Doch die schwierigste Frage war zu Beginn, welche Platten das Duo überhaupt im Sortiment haben will. «Wir haben anfangs eine Auswahl getroffen. Was uns gefällt, unsere Lieblinge.» Aphex Twin, Belle and Sebastian oder Boards of Canada, zählt Buob auf. «Lustigerweise werden jetzt Alben, die vor 20 Jahren rauskamen, wieder neu aufgelegt – wie etwa das von Goldfrapp.» Auch einer von Buobs Lieblingen. Aber auch alte und neue Klassiker, etwa von den Beatles, Pink Floyd oder Parcels, finden sich im Sortiment.

Die Auswahl ist breit, aber handverlesen. Verschiedene Genres sind vertreten, nicht nur Elektronisches wie Breakbeat oder Techno, sondern von Pop über Indie bis hin zu Jazz, Afrobeat und Worldmusic.

Beatles, Cat Power, Eels, Parcels oder Sigur Rós: Die beiden «Analog»-Inhaber beschränken sich auf ein handverlesenes und ständig wechselndes Sortiment. Bild: Raphael Rohner (25.07.2022) Philipp Buob beim Stöbern im rund 2500 Stück zählenden Sortiment. Bild: Raphael Rohner (25.07.2022) Zum Plattenladen gehört auch eine Bar und ein Café. Vinyl verkauft wird von Mittwoch bis Samstag, jeweils von 10 - 18.30 Uhr und am Samstag bis 17 Uhr. Bar und Kaffee sind am Mittwoch und Donnerstag bis Mitternacht, Freitag und Samstag bis 1 Uhr geöffnet. Bild: Raphael Rohner (25.07.2022) Philipp Buob und Magdiel Magagnini haben sich in Buobs Restaurant Stickerei kennengelernt. Bild: Raphael Rohner (25.07.2022) Sie erkannten ihren musikalischen Spürsinn. Bild: Raphael Rohner (25.07.2022) Philipp Buob zupft eine seiner Lieblingsplatten heraus. Bild: Raphael Rohner (25.07.2022) Magdiel Magagnini hat viel lieber Platten statt Spotify. Bild: Raphael Rohner (25.07.2022) Stöbern im Sortiment. Bild: Raphael Rohner (25.07.2022) «Ah, was gefunden.» Bild: Raphael Rohner (25.07.2022) Im «Analog» sollen sich Nerds, Jung und Alt über Musik austauschen können. Bild: Raphael Rohner (25.07.2022) Wo ist die Lieblingsplatte einsortiert? Bild: Raphael Rohner (25.07.2022)

Das Fach mit Ostschweizer Musik kommt noch. Buob hat noch kein passendes Plätzchen dafür gefunden. Auch sein Fundus im Keller beherbergt noch so manches gesuchtes Sammlerstück, das es noch nicht in den Laden geschafft hat. Und nicht nur Neues, auch Secondhandplatten sind die beiden künftig nicht abgeneigt.

Weg vom Algorithmus

Woher rührt die Faszination Vinyl? Magagninis Augen beginnen zu funkeln. «Mit Spotify kann man einfach und schnell Zeugs entdecken, gesteuert vom Algorithmus – man kann jederzeit und überall Musik abrufen. Ich bevorzuge aber Platten, weil man ein gestaltetes Produkt in den Händen hält – wie ein analoges Foto. Und wie aus einer Rille ein Ton wird, fasziniert mich immer noch viel mehr als die ganze digitale Technik.»

Buob sagt: «Ein Album auf Vinyl ist ein Gesamtkunstwerk, das in den vergangenen Jahren in Vergessenheit geraten ist.» Doch nun entdeckten auffallend viele junge Leute wieder Vinyl. Sie kämen weg von einzelnen Songs und Playlists, hörten wieder ein Album am Stück.

«Wir feiern das ab hier.»

Er hofft, dass im «Analog» alles zusammenkommt: die Nerds, die Jungen, die Alten – einfach alle, die sich für Musik interessieren.

«Die vielen Gespräche über die heutige Musikindustrie, die wir vor der Selbstständigkeit mit verschiedenen Leuten geführt haben, gaben Wind unter den Flügeln.» Denn irgendwie sei es schon etwas verrückt, heutzutage wieder einen Plattenladen zu eröffnen, sagt Magagnini. «Aber die Chemie zwischen uns stimmt, wir teilen die gleiche Leidenschaft und wagen dieses Abenteuer.» Und Buob fügt hinzu, dass das Unternehmerische auch nicht im Vordergrund stehe.

«Die Materie steckt voller Emotionen – wir schauen, wohin die Geschichte geht.»

Man merkt schnell, hier haben sich zwei über die Liebe zur Musik gefunden. Beide beginnen zu lachen: «Man hat uns gar schon mehrmals für Vater und Sohn gehalten.»

Streaming gibt den Ton an in der Schweiz – CDs und Vinyl fristen ein Nischendasein

Das österreichische Duo Cari Cari verkauft und signiert nach seinem Konzert am Kulturfestival St.Gallen am vergangenen Wochenende T-Shirts, CDs und Vinyl. «Mittlerweile müssen wir mehr Schallplatten als CDs mitnehmen», sagt Sängerin Stephanie Widmer. Neben ihr steht der Oberrieter Dionys Müller. Er ist Sänger, Gitarrist und Mastermind hinter Worries And Other Plants und hat vor den Österreichern gespielt. Sein in Eigenregie eingespieltes Débutalbum «Dreams & Nightmares» hat er gar nicht erst auf CD herausgebracht.

Bier, Klavier und barfuss: der Musiker Dionys Müller alias Worries And Other Plants. Bild: PD

«Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, nur 120 Stück auf Vinyl zu pressen.»

Müller sagt, viele Menschen könnten CDs gar nicht mehr abspielen. «Die meisten Laptops haben kein Laufwerk und auch in vielen Neuwagen gibt es keinen CD-Player mehr.» Vinyl sei interessanter als der kleine Silberling. «Auf dem Umschlag hat man mehr Platz und mehr grafische Möglichkeiten.» Für Müller genügen Vinyl und Spotify.

Vinyl boomt. Die Nachfrage ist in den vergangenen fünf Jahren explosionsartig gestiegen. Weltweit wächst der Vinylmarkt pro Jahr um 22 Prozent. Insbesondere eine Nachricht liess aufhorchen: In den USA wurden in der ersten Jahreshälfte 2021 erstmals seit den Achtzigerjahren wieder mehr Vinylalben als CDs verkauft.

Ähnliche Zuwachsraten verzeichnet auch der Schweizer Branchenverband Ifpi, allerdings auf einem merklich tieferen Niveau. In der Schweiz von einem Vinylboom zu sprechen, erscheint verfrüht. Zwar haben die Verkaufszahlen seit 2006 zugelegt, als Vinyl mit gerade noch 400’000 Franken Umsatz klinisch tot zu sein schien. Im vergangenen Jahr wurden hierzulande 4,8 Millionen Franken mit Platten umgesetzt.

Der CD den Rang abgelaufen haben die Schallplatten aber noch längst nicht. Denn 2021 betrug der Umsatz mit CDs immerhin noch 19,3 Millionen Franken – also viermal mehr als mit Vinyl. Doch auch das ist noch lange nichts im Vergleich zu den Zahlen, die der digitale Markt einbringt. Rund 164 Millionen Franken wurden gemäss Ifpi 2021 allein in der Schweiz mit Streaming umgesetzt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auch in der Ostschweiz wird wieder mehr Vinyl gehandelt. Anfang April fand etwa die erste Bodensee-Schallplattenbörse in Rorschach statt. Produziert wird ebenfalls wieder in der Schweiz. Ostschweizer Musiker wie Stahlberger oder Crimer lassen ihre Platten bei der aargauischen Produktionsfirma Adon pressen. Seit kurzem hat die Firma nach 20 Jahren Pause wieder eine eigene Pressmaschine – es ist die bisher einzige in der Schweiz.

Andreas Krüsi, CEO und Mitinhaber Adon Production AG. Bild: PD

«Ostschweizer Bands wie Velvet Two Stripes, Dachs, Marius Bear, Enderlin Chicks und andere lassen bei uns CDs, Vinyl und Kassetten herstellen», sagt Firmenchef Andreas Krüsi. Generell werden immer noch mehr CDs als Platten gepresst. «Typische Auflagen nationaler Bands sind 500 oder 1000 CDs und 300 Platten.» Musikgrössen wie ZüriWest oder Lo & Leduc können gemäss Krüsi schon einmal bis zu 2000 Stück bestellen.

Auch Adon spürt den Vinylboom. «Vielleicht noch nicht ganz so wie im restlichen Europa. Aber eine Steigerung ist auf jeden Fall da», sagt Krüsi. Dass wieder Plattenläden eröffnet werden, wertet er als weiteres Indiz, dass die Nachfrage steigt.

«Interessant ist, dass in diesen Läden auch viele sehr junge Kundinnen und Kunden zu finden sind.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen