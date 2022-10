Neuer Schallplattenladen in St.Gallen eröffnet

Vinyl-Liebe Vor einem Jahr schloss Thomas Spirig seinen Plattenladen, jetzt eröffnet er wieder einen: Das steckt dahinter Der Schallplattenladen «Yesterday’s Music» öffnet am Donnerstag in der Schwertgasse seine Türen. Inhaber Thomas Spirig ist im Pensionsalter, die Liebe zum Vinyl lässt ihn nicht los. Gabriela Hagen Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Thomas Spirig besitzt weit über 8000 Schallplatten. Bild: Arthur Gamsa

Das Bedauern war riesig unter den Kunden von Thomas Spirig, als er vor einem Jahr seinen Schallplattenladen an der St.-Jakob-Strasse schloss. So gross, dass seine Stammkundschaft zu Spirig nach Hause pilgerte und dort Platten kaufte. Zwei bis drei Kunden hat Spirig wöchentlich bei sich zu Hause empfangen. Thomas Spirig hatte nie ausgeschlossen, noch einmal ein Geschäft aufzumachen, aber wie er sagt, es war ihm alleine einfach zu viel.

Doch bereits drei Monate nach der Schliessung von «Yesterday’s Music» juckt es den 65-Jährigen wieder in den Fingern. Und als sich ein Stammkunde von Thomas Spirig als Companion anbietet, fackelt Spirig nicht lange. Die personelle Entlastung durch den Companion im Laden, das riesige Bedürfnis seiner Kundschaft und die Möglichkeit, in seiner zweiten Firma kürzerzutreten, erleichtern Spirig die Entscheidung, «ich greife nochmals an», sagt er und lacht verschmitzt.

Raritäten an zentraler Lage

Ein Jahr nach der Schliessung steht Thomas Spirig in einem neuen Plattenladen. Am Donnerstag ist Eröffnung in der Schwertgasse 23. Er strahlt. Es riecht nach frischer Farbe, das Lokal wurde renoviert, das war auch nötig; 17 Jahre war hier ein Maleratelier ansässig. Die Beschriftung am Schaufenster fehlt noch, die Visitenkarten fehlen auch. Daran stören tut sich Spirig überhaupt nicht, «eins ums andere», sagt er entspannt. Unzählige Papiersäcke mit Dutzenden von Schallplatten stehen zum Einräumen bereit. Fein säuberlich sind die Plattenkisten beschriftet. Rock, Jazz, Soul, Funk, Punk, Alternativ, Progressiv, New Wave, Psychedelic, Fusion, das Sortiment ist gewaltig.

Pop, Funk, Soul, Jazz: das nur einige der Musikstile im «Yesterday's Music». Bild: Raphael Rohner

Spirig schätzt, dass er noch 7000 bis 8000 Platten in seinen drei Lagern verteilt hat. Platz, sie alle im Laden unterzubringen, hat er nicht. In seinem vorherigen Lokal hatte er mehr Ausstellungs- und Lagerfläche zur Verfügung, «aber hier ist es einfach schöner», sagt der Vinylliebhaber.

Eine Schallplattenwaschmaschine

Thomas Spirig kommt ins Schwärmen, wenn er über Vinyl spricht. «CD oder Streamen ist keine Musik hören», sagt er entschieden. «Vinyl macht die Musik zum Erlebnis. Die Musik ist wärmer, man legt die Platte bewusst auf, keine automatische Playlist eben.» Zur Demonstration legt Spirig einen seiner Lieblinge auf den Plattenteller und sogleich ertönt Led Zeppelins «Whole Lotta Love». Neben Robert Plants Stimme ist das typische Vinylknistern zu hören. «Ein bisschen knistern darf es schon, aber nicht zu viel», erklärt der Musikkenner.

«Wenn die Leute die Platten unvorsichtig behandeln, zerkratzen sie. Auch fettige Fingerabdrücke verstärken das Knistern.»

Um Abhilfe zu schaffen, hat Thomas Spirig eigens eine «Plattenwaschmaschine». Die ähnelt einem Plattenspieler. Spirig legt die Platte auf, lässt den Plattenteller drehen und besprüht das Vinyl mit einem Spezialreiniger. Eine feine Bürste kommt zum Einsatz, sie verteilt die Reinigungslösung gleichmässig auf der Platte. Am Tonarm ist nicht die Nadel befestigt, sondern eine Art Staubsauger, der das Putzmittel absaugt. «Das bringt unheimlich viel», sagt der 65-Jährige und demonstriert den Unterschied. Das Knistern ist viel leiser.

Kostbare Originale

Perlen hat Thomas Spirig in seinem «Yesterday’s Music» unzählige. Originale beispielsweise. Oder solche mit speziellen Covers. Spirig zieht gezielt eine Platte aus einer der prall gefüllten Kisten. Jethro Tull, «ein Meisterwerk», wie Spirig sagt. Die Schallplattenhülle lässt sich aufklappen und zum Vorschein kommt ein zweidimensionaler Kartonaufsteller. Frank Zappa, Tom Waits, Uriah Heep, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jimi Hendrix; der Laden ist prall gefüllt mit Schätzen.

Thomas Spirig kennt jede einzelne Schallplatte in seinem Besitz. Bild: Raphael Rohner

Viele seiner Lieblinge sind aber nicht im Laden ausgestellt, Spirig schätzt, dass er von seiner gesamten Sammlung höchstens 20 Prozent im Laden präsentieren kann. Zu wenig Platz, und die besonders wertvollen Sammlerstücke bewahrt er woanders auf, einen Einbruch braucht er nicht, sagt Thomas Spirig.

Vinyltrend bei den Jungen

An neue alte Platten kommt Spirig über seine Kundschaft oder er kauft im Internet Schallplattensammlungen auf. Vor kurzem hat er eine Sammlung von über 700 Platten ergattert. Verkaufen tut Spirig seine Schätze bewusst nicht online, obwohl er viel mehr Geld verdienen könnte als mit dem Verkauf im Laden.

Spirig ist der Kontakt mit der Kundschaft wichtiger. Er beobachtet, dass sich wieder viele junge Leute für Vinyl interessieren und sich gerne von ihm beraten lassen. Eine Herzensangelegenheit für den 65-Jährigen, der keine Lust auf Rente hat, wie er sagt. «Vinyl und Musik machen mich einfach glücklich», sagt er. Seine Augen funkeln hinter der Brille.

Mit dem vorherigen Geschäft an der St.-Jakob-Strasse habe er sich etwas beweisen wollen, sagt. «Erfolg lässt sich manchmal nur mit Geld messen», resümiert Thomas Spirig, «jetzt ist mir das egal. Ich will einen Ort schaffen, wo man gerne ist und viel Zeit verbringen kann.» Mehr Zeit will sich der Vinylfreund für sich nehmen. Donnerstag, Freitag und Samstag ist Spirig von 13.15 Uhr bis 18.30 Uhr für seine Kundschaft vor Ort, den Rest verbringt er mit dem, was er am liebsten tut, progressive und psychedelische Musik hören und Schätze für sich und seine Kundschaft entdecken.

