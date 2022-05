Gisa Hürzeler und Roger Gnägi eröffnen Vintageladen in Engelburg

Vintage Sie retten alte Schätze vor dem Abfall: Paar eröffnet originellen Retro-Laden mit Café am Engelburger Dorfplatz Gisa Hürzeler und Roger Gnägi betreiben in Engelburg seit kurzem den kleinen Vintage-Laden Floh & Co mit Café. Hier findet man Designermöbel, SBB-Schätze und viele Kuriositäten aus vergangenen Zeiten. Melissa Müller Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Roger Gnägi und Gisa Hürzeler mit Labradoodle Manitu in ihrem Brocante-Café Floh & Co am Engelburger Dorfplatz. Bild: Ralph Ribi

Zwei Kinder drücken sich die Nasen platt am Schaufenster am Engelburger Dorfplatz. Sie mustern Mainzelmännchen, alte Verkäuferliläden und eine Tütenlampe aus den Fünfzigern. Es tut sich etwas im Ladenlokal neben dem Blumenhaus Dörfli. Lange stand es leer. Nun haben Gisa Hürzeler und Roger Gnägi hier ihren Brocante-Laden Floh & Co eröffnet.

Stilvoll haben sie es mit Raritäten, Kuriositäten und Vintage-Möbeln ausstaffiert. «Kommt rein! Wie wär's mit einem Kaffee oder Aperol Spritz?», fragt die Frau mit den blonden Locken. Auch ihr Hund Manitu begrüsst den Besuch mit freundlichem Wedeln. Eine Kundin fragt:

«Würden Sie mir bitte diese grosse Micky Maus reservieren? Die muss ich unbedingt haben!»

Es fällt schwer, in diesen Laden zu spazieren, ohne sich zu verlieben. Etwa in einen roten Treteimer mit silbernem Deckel, der schon mindestens 70 Jahre alt ist, aber mehr Charme versprüht als jedes neue Massenprodukt. Oder in einen hauchdünnen Porzellankrug mit zartem Relief-Dekor von Rosenthal. Oder in die schwarze SBB-Kondukteurtasche aus Leder, die wohl einige Geschichten zu erzählen hätte.

Tisch mit Kübel aus SBB-Zug

Ferrophile finden noch andere Objekte, die den Puls höherschlagen lassen, wie eine Gepäckablage aus einem Zug, die sich zur Garderobe umfunktionieren lässt, oder ein graues Tischchen aus einem Zugabteil mit Abfallkübel zum Ausklappen samt Aschenbecher. Das waren noch Zeiten, als man im Zug rauchen durfte.

Der Laden ist für Gisa Hürzeler und Roger Gnägi ihr grösstes Hobby. Ein Ort, wo sie ihre Freude an schönen Dingen teilen wollen. Sie haben am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr offen.

Gisa Hürzeler sammelt Mainzelmännchen, die sie wiederverkauft. Bild: Ralph Ribi

Die Heilpädagogin und der Maschinenmechaniker retten Gegenstände, die andere entsorgen. Etwa einen Haufen ausgedienter Wanderwegweiser aus der Region St.Gallen, die sich nun als Verkaufsschlager entpuppen. Oder einen französischen Hocker, den sie in Teufen aus dem Altmetall gefischt haben. Oder einen Sprungbock auf Stahlrohrbeinen aus einer St.Galler Turnhalle – Industrial-Design-Fans reissen sich um solche Geräte, die bei manchen düstere Erinnerungen an den Turnunterricht wecken. Gisa Hürzeler sagt:

«Wir haben so viele Sachen im Lager, dass wir den Laden fünf Mal füllen könnten.»

Sie freue sich bereits auf ihre Pensionierung in einem Jahr, wenn sie noch mehr Zeit für den Laden mit Café hat. Ihren 17 Jahre jüngeren Partner hat sie auf dem Fussballplatz kennen gelernt: Er war Captain, sie Speakerin des FC Fortuna.

Sessel aus der Seniorenresidenz

Der Profit spielt für die Sammler, die auch Gartenmöbel verkaufen, eine untergeordnete Rolle. So verlangen sie für einen neuwertigen moosgrünen Thonet-Sessel mit Stahlrohr, den sie in einer Seniorenresidenz am Zürichsee für 300 Franken gekauft haben, gerade mal 350 Franken. Im Netz wird der Sessel für über 1000 Franken gehandelt.

Roger Gnägi in einem Thonet-Sessel, der in einer Seniorenresidenz stand. Bild: Ralph Ribi

Manche Schätze, die Hürzeler und Gnägi aufgestöbert haben, stammen aus einer Zahnarztpraxis, andere aus einer ehemaligen Bäckerei in Schaffhausen – wie handgedruckte Menutafeln, die von typografischem Können zeugen. Interessant sind auch die Preise von anno dazumal, als ein Cervelat mit Brot 90 Rappen und eine Portion Ravioli zwei Franken kostete.

Zuvor betrieb das Paar den Floh & Co in der Nähe des Bahnhofs Teufen, jedoch etwas versteckt. «Dort oben waren wir verloren», sagt Gisa Hürzeler. Das Interesse an Möbeln, Vasen und Dosen aus zweiter Hand war geringer als erhofft. Die Lage bei der Postauto-Haltestelle am Engelburger Dorfplatz sei nun ideal, sagt Roger Gnägi, der in Engelburg gewohnt hat, bevor er zu seiner Partnerin nach Winkeln zog.

«Dieser Platz lebt.»

Vor zwölf Jahren packte Gisa Hürzeler das Sammelfieber. In Winkeln in der Stadt St.Gallen, wo sie wohnt, wühlte sie sich regelmässig durch ein Brocki in einer alten Industriehalle, das es inzwischen nicht mehr gibt. Und ergatterte für ein Butterbrot Designklassiker wie die Tulpenstühle von Knoll. «Bald war mein Haus so voll mit schönen Sachen, dass ich meine Kinder herauswerfen musste», scherzt sie.

Ein Hund als Kerze wartet neben einem Service der Königlichen Porzellan-Manufaktur (KPM) auf ein neues Frauchen oder Herrchen. Bild: Ralph Ribi

Mit ihrem Partner klappert sie in Frankreich Flohmärkte ab. Dort werde auch gebechert und geschlemmt. Die Geselligkeit wollen die beiden nun auch in Engelburg pflegen. «Man kann unseren Laden auch mieten, etwa für Apéros», sagt Roger Gnägi, der das Wirtepatent macht und sich fürs neue Café eine teure Barista-Kaffeemaschine zugelegt hat. In der Mitte des Raums lädt ein langer Holztisch mit vielen Stühlen zum Verweilen ein – da bleibt man gern sitzen und taucht in die Vergangenheit ein.

