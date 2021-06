Historische Villa im Park «Dieser Garten hat eine über 170-jährige Geschichte»: Gossauer Ehepaar pflegt im Verborgenen ein wildromantisches Stück Natur Die Gossauer Susi und Norbert Hälg zeigen exklusiv ihren riesigen, prachtvollen Garten. Die beiden hegen und pflegen den wohl grössten privaten Park der Region: 12'000 Quadratmeter Blumenwiesen, alte Bäume, ein Schwimmteich. Eine Basler Landschaftsarchitektin hat die Blumenbeete neu gestaltet – und die Farbe Rosa verboten. Melissa Müller 16.06.2021, 05.00 Uhr

Sie ist für die Blumen und Stauden zuständig, er für die Bäume: die Gossauer Norbert und Susi Hälg in ihrem Park. Bild: Michel Canonica

«Quak, Quak!» Wer die leidenschaftlichen Hobbygärtner Susi und Norbert Hälg in ihrem Park im Gossauer Mettendorf besucht, wird von einem Froschkonzert begrüsst. Der Kiesweg zur 200-jährigen Villa führt an einem Schwimmteich vorbei. «Je länger wir hier sitzen, desto lauter quaken die Frösche», sagt die 70-jährige Susi Hälg und tischt unter einer Birke Aprikosenküchlein auf. Der Blick schweift über ein blau-weiss getupftes Blütenmeer, über dem Hummeln, Bienen und Schmetterlinge schwirren. Man wähnt sich in einem impressionistischen Gemälde von Claude Monet.

Kaum zu glauben, dass man in Gossau ist. Ein paar Meter weiter wälzt sich der Verkehr durch die St.Gallerstrasse, vorbei an Discountern, Bräunungsstudios und Industrie. Niemand würde vermuten, dass sich um die Ecke ein verwunschener Park verbirgt. «Bei uns leben Dachs, Igel und viele Vögel», sagt Susi Hälg. Nur Eichhörnchen gebe es seit dem Bau der Autobahn in den 60er-Jahren nicht mehr.

Die Hälgs hegen und pflegen den wohl grössten privaten Park der Region. Auf 12’000 Quadratmetern Land kümmern sie sich um einen alten Baumbestand mit Eichen, Buchen und Robinien, eine Magerwiese voller Wildblumen wie Klappertopf und Kuckucksnelke, Apfelbäume, Kräuter und Gemüse. Den Park à jour zu halten, erfordert täglich stundenlangen Einsatz.

Gossaus grüne Lunge: der Park im Gossauer Mettendorf von oben. Bild: Michel Canonica

Die farblich assortierten Blumenbeete im Eingangsbereich sind neu. Die lockere Bepflanzung aus Gräsern und Blüten wirkt wildromantisch. Dabei wurde aber nichts dem Zufall überlassen. Die Basler Landschaftsarchitektin Anne Forster hat die Rabatte gestaltet und über 1000 Blumenzwiebeln gepflanzt. Als die Fachfrau den Park in Gossau vor einem Jahr zum ersten Mal betrat, war sie begeistert vom «fantastischen Ensemble von Haus und Garten». Sie schlug aber vor, ein paar wuchtige Buchsbaumkugeln neben dem Schwimmteich zu entfernen und das von renitentem Unkraut durchwachsene kunterbunte Staudenbeet zu erneuern.

Blaue Blumen bringen gelbe Fassade zum Strahlen

«Es war ein Chrüsimüsi», sagt Susi Hälg. Sie wünschte sich Beete in Rosa, Blau und Weiss wie in einem Garten, den Anne Forster bereits in Mörschwil angelegt hatte. Doch die Landschaftsarchitektin riet von Rosa ab: Das sehe vor dem schönen gelben Haus der Hälgs nicht gut aus. Blaue Blumen durchmischt mit Pflanzen in zartem Gelb würden es besser zur Geltung bringen.

Ein Blumenbeet ganz in Blau würde allerdings dumpf wirken. «Es braucht weisse Akzente, um das Blau zum Strahlen zu bringen», sagt Anne Forster. Sie hat das Gartenstück so angelegt, dass von Frühjahr bis Spätherbst immer etwas blüht. Zurzeit stehen Salbeiarten, Katzenminze, Steppen-Wolfsmilch, hellgelber Mohn, diverse Gräser, gelbe Pfingstrosen, zartgrüner Frauenmantel und weisser Zierlauch, der grosse Blütenkugeln bildet, in voller Blüte. Sie wetteifern mit Storchenschnabelpflanzen in hellem und dunklerem Blau.

«Ich liebe Blau in allen Schattierungen», sagt Susi Hälg. Blau ist auch Anne Forsters Lieblingsfarbe:

«Blau wirkt kühl, distanziert, schwebend. Es öffnet den Raum.»

Symphonie der Farben: Weisser Storchenschnabel bringt blauen Salbei zum Strahlen. Bild: Michel Canonica

Am Anblick eines blauen Blütenfelds weidete sich auch Anna Elisabeth Kelly (1825–1890), die erste Frau, die als Malerin im Kanton St.Gallen Erfolg hatte. Sie wuchs in der Villa im Park in Gossau auf und war ebenfalls passionierte Gärtnerin. «Es ist überliefert, dass die Malerin von ihrem Zimmer aus auf ein blau blühendes Flachsfeld schaute», sagt Norbert Hälg. Darum blüht auch im neuen Beet die zartblaue Leinpflanze – eine Reverenz an Kelly.

Ein deutscher Flüchtling und polnische Soldaten kümmerten sich um die Pflanzen

Die Villa im Park ist Susi Hälgs Elternhaus. «Als 20-Jährige fand ich Gärtnern furchtbar mühsam», sagt sie und lacht. «Aber dann bin ich hineingewachsen.» Inzwischen liest sie botanische Fachbücher, etwa über Tulpen. Schon ihr Ururgrossvater bewohnte das einstige Haus des Türkischrotfabrikanten Johann Jakob Kelly. «Unser Garten hat eine mindestens 170-jährige Tradition», sagt Norbert Hälg, der sich als Lokalhistoriker betätigt und einen Wikipedia-Eintrag über die Türkischrotfärberei verfasst hat.

Susi Hälg (links) als Kantischülerin mit ihrer Mutter Sana Dischler in ihrem Garten in Gossau um 1970. Bild: Privat

Jede Generation habe dem Park eine persönliche Prägung gegeben. Aus alten Briefen weiss Hälg, dass die Kellys ab 1824 gärtnerten. Sie nahmen einen deutschen Gärtner auf, der 1848 vor der Märzrevolution geflohen war. Er schrieb 1850 alle Pflanzen im Garten mit lateinischen Namen an.

Danach wohnte und gärtnerte im Anwesen der Kaufmann August Funk. Auch er hatte einen grünen Daumen, züchtete Johannisbeeren und stellte daraus Wein her. 1888 gewann Funk mit seinem Obst- und Gemüsesortiment mehrere Preise an der kantonalen landwirtschaftlichen Ausstellung in Gossau, einer Art Ur-Olma. «Das zeigt, dass hier aktive Leute lebten», sagt der 72-Jährige.

Im Zweiten Weltkrieg wurden in der Villa im Park mehrere Polen interniert. Die Soldaten machten sich im Garten nützlich. «Meine Mutter hat mit den Polen Felder voller Kabis und Kartoffeln angebaut», sagt Susi Hälg.

«Während des Kriegs war es lebenswichtig, einen Nutzgarten zu haben.»

In den Fünfzigerjahren wurde im Park mehrheitlich Gemüse angebaut, um die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses zu ernähren. Bild: Privat

Immer wieder bücken sich die Hälgs, zupfen ein Kraut aus, das nicht hingehört. In ein paar Wochen wird Susi Hälg Katzenminze, Lavendel, Frauenmantel und Salbei zurückschneiden. «Dann besteht die Chance, dass sie noch ein zweites Mal aufblühen bis in den Herbst.» Im Winter lässt die Gärtnerin die Stauden stehen, damit Insekten darin überwintern können. Von Raureif und Frost überzogen, verwandeln sich vertrocknete Pflanzenhalme, Stängel und Blütenköpfe dann in abstrakte Skulpturen.