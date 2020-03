Interview Deshalb hat es länger gedauert, bis im Wahlkreis St.Gallen-Gossau die Stimmen ausgezählt waren Im Pfalzkeller trudelten am Sonntag die Resultate des Wahlkreises St.Gallen erst nach 17 Uhr ein. Stephan Wenger vom städtischen Wahlbüro erklärt warum. Sheila Eggmann 10.03.2020, 05.00 Uhr

Blick ins Stimmbüro im Rathaus: Bei Wahlen und Abstimmungen kommen jeweils externe Helferinnen und Helfer zum Einsatz. Bild: Ralph Ribi (9. Februar 2020)

Im Pfalzkeller war am Sonntag Geduld gefragt. Denn die Resultate des Wahlkreises St.Gallen wurden erst nach 17 Uhr bekanntgegeben. Zum Vergleich: In den Wahlkreisen Werdenberg und Toggenburg waren die Stimmen bereits drei Stunden zuvor ausgezählt. Stephan Wenger, Sekretär des Wahlbüros der Stadt, erklärt, wieso es in seinem Wahlkreis länger gedauert hat.