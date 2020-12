Vier Beispiele zeigen, warum Leute der Stadt St.Gallen den Rücken zukehren Vier Personen, vier Lebensstile aber eine Gemeinsamkeit: Sie alle haben St.Gallen verlassen. Die Gründe wiederum sind unterschiedlich. Notiert: Sandro Büchler, Diana Hagmann-Bula, Christina Weder, Daniel Wirth 16.12.2020, 18.00 Uhr

Die Einwohnerzahl der Stadt St.Gallen wird sich nach Jahren der Auf-und-Ab-Bewegung um diese Marke jetzt wohl über 80'000 einpendeln. Dennoch zeigen verschiedene Studien: Es gibt Leute, die verlassen die Stadt und ziehen in Gemeinden in der Agglomeration. Die Gründe für ihren Wegzug sind unterschiedlicher Natur, wie vier Beispiele zeigen.

(cw) Wir wohnten zehn Jahre lang in der Stadt St.Gallen, in einer zentral gelegenen, grosszügigen, schönen Altbauwohnung. Dann wollten wir uns verkleinern. Bei der Entscheidung, nach Speicher zu ziehen, hat meine Frau den grösseren Ausschlag gegeben. Sie hat sich schon ein Jahr vor meiner Pensionierung nach einer altersgerechten, bezahlbaren Wohnung mit Lift umgeschaut.

Gerhard Hildebrandt mit seiner Frau Elke Ruppert Hildebrandt. Er leitete bis zur Pensionierung die Klinik für Neurochirurgie am Kantonsspital. Bild: Ralph Ribi

Doch wir mussten feststellen, dass eine solche Wohnung in der Stadt nur schwierig zu finden ist. Nach langer Suche hat sich nichts ergeben. Dabei haben wir einen grossen Aufwand betrieben und uns mit anderen Parteien zusammengeschlossen mit dem Ziel, genossenschaftlich zu wohnen. Im Fokus hatten wir ein Mehrgenerationenhaus. Doch wir fanden kein gescheites Objekt zum Kaufen. Zudem erhielten wir von den offiziellen Stellen keine Unterstützung.

Die Stadt ist noch immer schnell zu erreichen

Dann kam der Zufall, dass mir meine ehemalige Sekretärin von einer neuen Überbauung in Speicher erzählte. Die besondere Bauweise aus Holz und die Nähe zur Natur haben uns sofort überzeugt. Die Haltestelle der Appenzeller Bahnen ist in drei Minuten zu Fuss zu erreichen.

Wir schwärmen noch heute von der Entscheidung, auf die Vöge­linsegg zu ziehen. Seit drei Jahren wohnen wir nun hier, in einer wunderschönen Eigentumswohnung auf 1000 Metern über Meer mit Blick auf den Bodensee. In der Überbauung sind auch Familien mit Kindern zu Hause. Die Altersdurchmischung ist gelungen. Die Nachbarn schauen aufeinander.

Es ist für uns die ideale Lösung. Wir haben nun beides: Natur und Stadt. Ich kann mit den Schneeschuhen direkt von der Haustür aus losziehen, ich bin aber auch in 15 Minuten mit der Appenzeller Bahnen in der Stadt St.Gallen, die viel zu bieten hat: eine umfangreiche Infrastruktur, das Spital, die kulturellen Angebote. Ich lerne seit drei Jahren Chinesisch und fahre jede Woche zum Hauptbahnhof, um einen Kurs zu besuchen.

Tiefere Steuern: Ein schöner Nebeneffekt

St.Gallen ist für uns immer noch interessant, die Wege sind kurz. Und ja, auch die tieferen Steuern habe eine Rolle gespielt. Allein deswegen wären wir zwar nicht aus der Stadt weggezogen. Aber es ist ein willkommener Nebeneffekt. Im Moment könnte ich mir nicht vorstellen, von der Vögelinsegg wegzuziehen.

(sab) Meine Tage in der Stadt sind gezählt. Im nächsten Spätsommer ziehe ich weg von St.Gallen – nach Feuerthalen am Rhein, die beschauliche Stadt Schaffhausen vor der Türe. Den Vertrag für die neue Wohnung habe ich bereits unterschrieben.

Vreni Huser arbeitete 20 Jahre am Kantonsspital.

Bild: Benjamin Manser

Ich flüchte aufs Land, weil es hier an den Wochenenden nicht mehr lebenswert ist. Was nützen mir die Vorzüge der Stadt, wenn ich in der Nacht Angst haben muss, wenn ich über den Marktplatz laufe. Ich würde eigentlich gerne weiter hier wohnen.

Tagsüber ist die Stadt ganz nett: St.Gallens Atmosphäre ist dörflich; die Geschäfte und Restaurants bemühen sich, obwohl sie es wegen Corona aktuell schwer haben. Doch in den Nächten, insbesondere am Wochenende, schert sich niemand darum, was da abläuft: Lärm, Saufgelage und überall liegt später Abfall herum. Die Stadt räumt morgens früh wieder auf. Das müsste man einfach einmal liegen lassen! Viele haben keinen Anstand mehr. Wenn ich wegziehe, muss ich das wenigstens nicht mehr mit den Steuern bezahlen.

Jugendliche, die die Musik zu laut stellen

Wenn es dunkel ist, sitzen am Roten Platz, wo ich wohne, oft Jugendliche und trinken Alkohol. Ich bin schon zu ihnen hin und habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass ich darüber wohne und meine Musik nicht mehr höre, weil sie ihre so laut aufdrehen. Erstaunlicherweise zeigten sie Verständnis, entschuldigten sich. Ich habe mich dann neben sie gesetzt, um zuzuschauen. Das hat die Jugendlichen irritiert und sie sind gegangen.

In St.Gallen gibt es zudem kaum adäquate Wohnungen – mit Lift, modernem Ausbaustandard und ebenerdigen Zugängen. Und die wenigen verfügbaren Alterswohnungen am Stadtrand sind für eine alleinstehende 73-jährige Frau schlichtweg nicht bezahlbar. Ich bin noch fit: Für ein Altersheim ist es noch zu früh, aber für die Zeit bis dahin bietet mir St.Gallen leider nichts.

In Südafrika wartet ein freiwilliges Engagement

Ich verbessere zurzeit mein Englisch, damit ich – sobald es wieder möglich ist – nach Südafrika reisen kann. Dort werde ich wie schon 2019 während einiger Wochen in einem Nationalpark an einem Freiwilligenprogramm teilnehmen. In einer Gruppe beobachten und zählen wir Wildhunde. Jeden Morgen um 5 Uhr geht es los mit dem Jeep. Darauf freue ich mich. Aber auch auf ausgedehnte Wanderungen den Rhein entlang.

(dwi) Ich habe gerne in der Stadt St.Gallen gewohnt. Hier bin ich grösstenteils auch aufgewachsen. Die Stadt ist kein Moloch, aber hier läuft etwas. Ich besuche die Olma, gehe ans Open Air im Sittertobel und schaue mir die Spiele des FC St.Gallen im Kybunpark an. Ich gehe hier auch mit Freunden in den Ausgang.

Meinen Arbeitsplatz habe ich im Osten der Stadt St.Gallen. Eigentlich finde ich hier alles, was ich brauche. Mit einer Ausnahme: Ich suchte mit meiner Frau und meinen zwei Kindern Wohnraum, der zu uns passt, in dem wir uns wohlfühlen und den wir bezahlen können. Wir schauten uns um, einmal mehr, einmal weniger offensiv. Es war nicht so, dass wir ein Inserat geschaltet hätten: «Junge Familie sucht Einfamilienhaus in der Stadt St.Gallen.» So arg war unsere Not dann doch nicht.

Philipp Sennhauser fährt gerne Velo. Bild: Philipp Sennhauser

In Speicher zufällig fündig geworden

Mehr oder weniger zufällig wurden wir auf ein Einfamilienhaus in der Ausserrhoder Gemeinde Speicher aufmerksam gemacht. Wir schauten uns die Liegenschaft an und sagten uns: Das passt. Uns gefällt es gut in Speicher. Die Kinder können im Garten spielen und haben einen kurzen ungefährlichen Schulweg. Die Schule in Speicher macht einen guten Eindruck.

Mein Arbeitsweg von Speicher in den Osten St.Gallens dauert nur wenige Minuten, egal ob ich das Velo, das Auto oder den öffentlichen Verkehr nehme – ich brauche nicht viel länger, wie wenn ich im Westen der Stadt wohnte.

Ich fahre gerne mit dem Mountainbike. Dieses Hobby kann ich in Speicher bestens ausüben; nach ein paar Tritten in die Pedale bin ich offroad. Klar: Der Steuerfuss in der Stadt St.Gallen ist hoch. Er war aber für mich und meine Familie kein Grund, uns von unserem ehemaligen Wohnort abzuwenden. Ich schliesse nicht aus, einmal zurückzukehren.

(dbu) Es gibt Menschen, die träumen vom Haus im Grünen, kaum ist das erste Kind unterwegs. Ich gehöre nicht zu ihnen. Und doch lebe ich heute auf dem Land. Unser Elternhaus in Eggersriet ist frei geworden, weil es meinen Vater und seine Partnerin wieder in die Stadt gezogen hat. Mein Bruder in Zürich hatte andere Pläne. Ich hätte es schade gefunden, wenn wir das alte Bauernhaus hätten verkaufen müssen. Wir haben schliesslich einen Teil unserer Kindheit dort verbracht.

Die 35-jährige Julia Niedermann ist froh über den Wegzug. Nun wachsen ihre Kinder in der Natur auf. Bild: Arthur Gamsa

Also sind wir halt eingezogen. Ich war gerade mit dem zweiten Kind schwanger, das dann auch in unserem neuen Zuhause zur Welt gekommen ist. Vor dem Dorfleben hatte ich immer etwas Respekt. Seit ich daheim ausgezogen bin, habe ich in Städten gewohnt. Kurz in Basel, über zehn Jahre in St.Gallen. Beide Städte haben mich inspiriert und ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Im Mehrfamilienhaus herrschte stets ungezwungener Kontakt unter den Mietern. Im Dorf wohnt man zwar weiter von einander entfernt und doch interessieren sich die Leute mehr dafür, wer was tut.

Kaffee in der Stadt, Glück im Grünen

Es gibt Tage, an denen ich die Stadt vermisse. Die Museen, die Nachbarn, den Bauernmarkt, ein schönes Café. Wenn ich mir dann die Zeit nehme, um durch die Stadt zu schlendern, wenn ich mir am Markt einen Blumenstrauss gönne, bei einem feinen Kaffee die Zeitung lese, empfinde ich es danach als grosses Glück, in unser schönes Zuhause im Grünen zurückzukehren.

Ich liebe es, mit den Kindern im Garten zu sein, eigenes Gemüse zu ernten und abends mit Freunden zu grillieren. Dass wir uns hier nie Gedanken machen müssen, ob wir zu laut sind, erachte ich als Luxus. Im Sommer stehen wir manchmal auf und gehen als erstes im Pyjama raus, barfuss durch das noch kühle Gras, wir picknicken im Garten. Im Winter bauen wir dort Hütten aus Schnee.

In der Natur gross werden

Die Kinder in der Natur zu erleben, berührt mich. Zu sehen, wie sie mit einer Selbstverständlichkeit Tomaten ernten und sie in den Mund stecken, wie sie Engerlinge sammeln. Oder wie sie unsere Hühner in den Stall treiben. Es sind solche Momente, die unsere Entscheidung in das alte Bauernhaus im Grünen zu ziehen, immer wieder bestätigen.