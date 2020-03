Harte Zeiten für Hoteliers in St.Gallen: Viele Gruppen stornieren die Zimmer Das Corona-Virus trifft auch die Hotelbranche. Über das Ausmass sind sich die Hoteliers in der Stadt uneinig. Sheila Eggmann 13.03.2020, 05.00 Uhr

Die Rezeptionistinnen des Hotels Walhalla warten auf Kundschaft. Bild: Urs Bucher

Die Zahlen sind ernüchternd: Wegen des Corona-Virus wurden in Schweizer Hotels 45 Prozent aller Buchungen für die Monate März und April storniert. Bis jetzt. Erwartet wird im März im Schnitt ein Umsatzverlust von 47 Prozent. Zudem rechnen die Hoteliers damit, im selben Monat nur 35 Prozent aller Zimmer belegt zu haben. Im Vergleich: Normalerweise sind es 64 Prozent. Diese Zahlen gehen aus einer Umfrage des Verbands Hotelleriesuisse hervor, an der schweizweit über 380 Betriebe teilgenommen haben. Wie sieht die Situation bei Hotels in der Stadt St.Gallen aus?