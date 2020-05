Viele Gemeinden rufen derzeit dazu auf, Hecken und Sträucher zurückzuschneiden – das kann tödliche Folgen für Jungvögel haben

Zu lange Hecken und Sträucher sind eine Gefahr im Strassenverkehr. Die Naturschutzorganisation Birdlife warnt aber vor voreiligem Zurückschneiden: In vielen Büschen und Bäumen brüten derzeit Vögel. In Muolen und Eggersriet will man künftig auf diese hinweisen.

Perrine Woodtli 25.05.2020, 05.00 Uhr