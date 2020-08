FC Rorschach-Goldach steigt auf, Abtwil-Engelburg wird 4. und Winkeln holt sich

Platz 6 – so tippt die Redaktion den Regionalfussball Die drei 2.-Liga-Klubs aus der Region wissen eigentlich nicht, wo sie stehen. Das verspricht Spannung für die Meisterschaft, die am Wochenende beginnt. Ives Bruggmann 18.08.2020, 05.00 Uhr

Einziges St.Galler Derby der 2. Liga: Winkeln, hier Yanic Ammann (links), gegen Abtwil-Engelburg mit Nico Isler. Bild: Michel Canonica

Mitte November fanden in der 2. Liga regional die letzten Meisterschaftspartien statt. Neun Monate sind seither vergangen und ausser ein paar wenigen Cupspielen haben die Klubs aus der Region keine Ernstkämpfe mehr bestritten. Dementsprechend gross sind die Fragezeichen: Wo stehen die Teams? Wie stark werden die Konkurrenten sein? Wie sehr hat sich die lange Pause ausgewirkt?

Den Trainingsbetrieb haben der FC Abtwil-Engelburg, der FC Rorschach-Goldach und der FC Winkeln nach den Coronalockerungen im Juni wieder aufgenommen. Nach der Vorbereitung im Winter stand für die Amateurfussballer somit eine neuerliche Aufbauphase auf dem Programm. Die meisten Vereine nutzten die meisterschaftsfreie Zeit für Testspiele. Die ersten beiden Cuprunden gaben erste Indizien auf die Formstände. Doch eigentlich weiss kein Team, wo es steht. Das verspricht Spannung.

FC Abtwil-Engelburg – Redaktionstipp: 4. Platz

Der Trainer des FC Abtwil Engelburg, Marc Blumer.

Benjamin Manser

Die junge Mannschaft von Trainer Marc Blumer hat nach der abgebrochenen Saison 2019/20 keine nennenswerten Veränderungen erfahren. Einzig Stammgoalie Jordi Forster wechselte zum FC Amriswil in die 2. Liga interregional. Für ihn konnte mit Mathias Altermatt ein Nachfolger verpflichtet werden, der einst beim FC Basel ausgebildet wurde. «Die jungen Spieler sind wieder ein halbes Jahr älter», sagt Trainer Blumer. Und damit sei wohl die Qualität im Team wieder ein bisschen gestiegen. Mit einem Altersdurchschnitt von rund 22 Jahren wird Abtwil-Engelburg auch in dieser Saison wieder zu den jüngsten Mannschaften der Liga gehören.

Der Spielstil, mit dem Blumer agieren lassen will, kommt die Jugendlichkeit seiner Fussballer entgegen. Die Grundvoraussetzung für die Spielweise mit einem hohen Pressing und schnörkelloser Offensivtaktik ist laut dem Trainer ganz einfach: Viel laufen. Deshalb hat Blumer zu Beginn der zweiten Vorbereitung einen Leistungstest absolvieren lassen. Nach dem coronabedingten Unterbruch waren die Resultate teilweise ungenügend, was für Blumer aber nicht überraschend kam. Die Defizite seien nun aber ausgemerzt. Er sagt:

«Die Steigerungen in den Bereichen Kondition und Schnellkraft sind signifikant.»

Von der Spielweise her eifert der FC Abtwil-Engelburg dem grossen Nachbarn FC St.Gallen nach. Blumer:

«Ich vergleiche unsere Taktik gerne mit jener des Teams von Peter Zeidler. Das ist genau das, was wir spielen wollen.»

Eine Bestätigung, dass die Taktik auch im Amateurfussball funktionieren kann, erhielten die Abtwiler im Testspiel gegen den FC Gossau aus der 1. Liga. Über 90 Minuten liess das zwei Ligen tiefer spielende Abtwil-Engelburg dem Gegner keine Ruhe im Spielaufbau und störte früh. Dass Gossau am Ende dennoch 1:0 gewann, schmälert die Leistung des Aussenseiters keineswegs. Im Gegenteil. Mit attraktivem Fussball und einer eingespielten Mannschaft will Trainer Blumer seine Equipe in die Spitzengruppe führen. «Wir wollen unter die ersten vier», sagt er.

FC Rorschach-Goldach – Redaktionstipp: 1. Platz

Olaf Sager, Trainer des FC Rorschach-Goldach.

Benjamin Manser

Seit der Fusion im Jahr 2017 stand am Ende der drei bisherigen Saisons immer dieselbe Schlussrangierung: Platz zwei. In der abgebrochenen Coronasaison wäre bei nur einem Punkt Rückstand auf Leader Ruggell für den FC Rorschach-Goldach durchaus noch der Meistertitel in Reichweite gelegen.

Für Trainer Olaf Sager, der stets auf der Suche nach Verbesserungen ist, kann das Ziel somit nur der Aufstieg sein. Doch Sager relativiert:

«Natürlich wollen wir vorne mitspielen, aber der Vorstand setzt keinen zusätzlichen Druck auf.»

Sager kümmert sich lieber um Dinge, die er als Trainer beeinflussen kann. «Wir haben relativ viele Gegentore erhalten.» Die Stabilität sowie die Kompaktheit habe sein Team zuweilen vermissen lassen. Ebenfalls war Sager die Auswärtsschwäche von Rorschach-Goldach ein Dorn im Auge. «Das ist eine Mentalitätssache. Ich habe probiert, hier den Hebel anzusetzen.»

Rorschachs einziger Neuzugang: Stefan Niklaus (rechts). Ralph Ribi

Als einzigen Neuzugang präsentiert der FC Rorschach-Goldach den 32-jährigen Stefan Niklaus vom FC Amriswil. Von ihm erhofft sich Sager souveräne Auftritte in der Innenverteidigung, damit die Anzahl der Gegentore tief gehalten werden kann. Zudem fungiert Niklaus als Assistenztrainer, wird also im ständigen Austausch mit Sager sein. «Ich kenne und schätze ihn aus Amriswil.» Daneben setzt Sager auf Kontinuität im Kader. Abgänge gibt es keine. Einen ersten Dämpfer musste Rorschach in der ersten Cuprunde hinnehmen. Dort scheiterten die St.Galler überraschend an Celerina aus der 4. Liga. Nach der darauf erfolgten Aussprache erwartet Sager zum Saisonstart eine Reaktion. Doch der Auftakt verzögert sich. Nach der Absage des Spiels gegen Altstätten, tritt Rorschach-Goldach erstmals am 29. August gegen Schluein Ilanz an.

FC Winkeln – Redaktionstipp: 6. Platz

Thomas Koller, Trainer FC Winkeln. Hanspeter Schiess

In der zweiten Saison nach dem Abstieg aus der 2. Liga interregional platzierte sich Winkeln vor dem Corona-Abbruch im Mittelfeld auf Platz fünf. Trainer Thomas Koller war nicht unzufrieden, vermisste aber bisweilen die Variabilität in seiner Equipe. Daran haben die Winkler nun in der langen Pause gearbeitet. «Wir wollen zwei Systeme beherrschen», sagt Koller, ohne Details zu verraten. Ziel sei es vor allem, auch spielstärkeren Gegner mit einer etwas defensiveren Taktik Paroli bieten zu können. «Dennoch will ich meiner Linie und dem nach vorne gerichteten Fussball treu bleiben.»

Rapperswil-Jona II, Eschenbach und Frauenfeld sieht Koller als Favoriten auf den Aufstieg. Die anderen Mannschaften vermutet er auf Augenhöhe. Um das gesteckte Saisonziel, mindestens Platz fünf, zu erreichen, setzt der Trainer vermehrt auf eigene Junioren. Zum Auftakt muss Winkeln nach Schmerikon – wie in der vergangenen Saison, als es ein 1:3 absetzte. Koller:

«Noch einmal will ich dort nicht verlieren.»