Warum 34 St.Galler Kindergärtler bald den Schulbus nehmen

St.Gallen «So können wir 150'000 Franken sparen»: Warum 34 Kindergartenkinder bald mit dem Schulbus fahren müssen Zwei Kindergärten im Quartier Bach-St.Georgen werden umgebaut. Zunächst war geplant, einen Container in der Nähe der Kindergärten aufzustellen. Doch nun hat der Stadtrat umentschieden: Die Kindergärtler sollen ein Jahr lang mit dem Schulbus zu einem bestehenden Provisorium chauffiert werden – aus Kostengründen. Christina Weder Jetzt kommentieren 08.11.2022, 18.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch ist die Tagesbetreuung Hebel-Bach in den Containern beim Schulhaus Hebel in St.Georgen untergebracht. Nach deren Auszug sollen hier zwei Kindergartenklassen unterrichtet werden. Bild: Reto Martin

Noch wird in den beiden Kindergärten Bach I und II gebastelt, gespielt und gesungen. Insgesamt 34 Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren besuchen hier im Quartier Bach-St.Georgen den Kindergarten. In ein paar Wochen wird der Unterricht in den Räumen an der St.-Georgen-Strasse 215 in der Nähe der Busendhaltestelle aber nicht mehr möglich sein.

Der Wohnblock, in dem die Kindergärten untergebracht sind, wird saniert. Die Haupteigentümerin, die Max Pfister Baubüro AG, will Fenster, Bäder und Küchen erneuern. Die Fassade soll saniert und die Ölheizung durch eine Erdsondenwärmepumpe ersetzt werden. Gleichzeitig erhalten die beiden Kindergärten eine «Auffrischung», wie Schulleiterin Ursula Litscher in einem Brief an die Eltern der betroffenen Kindergartenkinder schreibt.

Der Wohnblock, in dem sich die beiden Kindergärten Bach I und II befinden, soll saniert werden. Bild: Reto Martin

Während der einjährigen Bauzeit sei an Unterricht nicht zu denken: zu viel Lärm, zu grosse sicherheitstechnische Bedenken. «Unzumutbar», sagt auch Stefan Züst, Projektleiter beim städtischen Hochbauamt. «Die Kinder müssen raus.» An einer Infoveranstaltung erklärte er am Montagabend den Eltern, wo ihre Kinder nach den Winterferien den Kindergarten besuchen sollen. Die Übergangslösung gestaltet sich anders, als zunächst erwartet.

Container beim Hebel-Schulhaus werden frei

Die Kindergartenkinder sollen im Containerprovisorium unterrichtet werden, das derzeit auf dem Pausenplatz des Schulhauses Hebel in St.Georgen steht. Seit vier Jahren ist darin die Tagesbetreuung Hebel-Bach untergebracht. Doch nun rückt der Auszug näher. Im Januar soll der Neubau eröffnet werden. Dann werden die Räume im Container frei – die grosse Küche, die Aufenthaltsräume, die sanitären Anlagen, das Büro.

Die erste Idee der Verantwortlichen war, den Container zu zügeln und ihn in unmittelbarer Nähe der Kindergärten Bach I und II aufzustellen. Einen möglichen Standort hatten sie nach verschiedenen Abklärungen gefunden: den Spiel- und Sportplatz auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Diese Lösung sei ursprünglich favorisiert worden, heisst es im Schreiben von Ursula Litscher.

Trotzdem sieht der Stadtrat nun davon ab – aus Kostengründen. Er kommt zum Schluss: Es sei günstiger, den Containerbau am jetzigen Standort auf dem Hebel-Pausenplatz zu belassen und die Kindergartenkinder ein Jahr lang mit dem Schulbus hin und her zu chauffieren.

Teurer Ab- und Aufbau der Container

Projektleiter Stefan Züst rechnet vor: Die Kosten für den Schulbusbetrieb belaufen sich auf rund 50'000 Franken für ein Jahr. Der Ab- und Aufbau der Container würde dagegen mit 200'000 Franken zu Buche schlagen. Die Rechnung ist laut Züst einfach: «Bleibt der Container am bisherigen Standort stehen, sparen wir rund 150'000 Franken.»

Stefan Züst, Projektleiter Hochbauamt St.Gallen. Bild: Christina Weder

Die Kosteneinsparung sei aber nicht der einzige Vorteil, sagt Züst: Am Standort auf dem Pausenplatz des Hebel-Schulhauses sei nicht nur die ganze Infrastruktur, sondern auch doppelt so viel Platz vorhanden. Der Nachteil: Die meisten der vier- bis sechsjährigen Kindergartenkinder aus Bach-St.Georgen werden ihren Schulweg nicht mehr zu Fuss zurücklegen können. Für die 1,5 Kilometer lange Strecke werden sie den Schulbus nehmen.

Ursula Litscher, Schulleiterin Primarschule Hebel-Bach in St.Georgen. Bild: Tobias Garcia

Schulleiterin Ursula Litscher erklärte, wie das funktionieren soll. Angedacht sei, dass sich die Kinder in der Nähe der Kindergärten Bach besammeln und dort vom Schulbus abgeholt werden. Auf halber Strecke wird ein Zwischenhalt beim Etzelbünt eingelegt, damit dort wohnhafte Kinder zusteigen können.

Schulbus muss mehrmals pro Tag hin- und herfahren

Der Schulbus wird die Strecke zwischen Bach-St.Georgen und Hebel-Schulhaus mehrmals am Tag zurücklegen: Um 8 Uhr chauffiert er die älteren Kindergärtler, kurz vor 9 Uhr die jüngeren. Am Mittag holt er die Kinder wieder ab. An zwei Nachmittagen kommen je eine Hin- und eine Rückfahrt dazu. Je nachdem, wie viele Kinder gefahren werden müssen, ist laut der Schulleiterin ein gestaffelter Transport nötig. Der Bus verfügt über 23 Plätze. Insgesamt 34 Kinder besuchen die beiden Kindergärten.

In der Fragerunde war bei den Eltern Klärungsbedarf: Wo genau werden die Kinder in den Bus einsteigen? Wer wird die Kinder beaufsichtigen, während sie auf den Bus warten? Um welche Zeit fährt der Bus? Wie werden die Kindergärtler auf dem grossen Schulareal zurechtkommen? Und wie wird es sein, wenn im Sommer die Vierjährigen einschult werden, die noch Mühe haben, sich von den Eltern zu trennen? «Ich stelle es mir nicht einfach vor, die Kinder direkt im Schulbus abzugeben», sagte jemand.

Bis zu den Sportferien sei noch vieles zu klären, sagte Schulleiterin Litscher. Klar ist schon jetzt: Im Containerprovisorium wird für ein weiteres Jahr Betrieb herrschen. Was danach mit den Containern passiert, ist gemäss Stefan Züst vom Hochbauamt noch offen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen