Kaltbrunn Kantonspolizei St.Gallen verhindert Treffen von Rechtsextremen aus der Schweiz und Deutschland

Am Samstag erhielt die Kantonspolizei St.Gallen einen Hinweis, wonach sich Rechtsextreme für ein Konzert in Kaltbrunn treffen wollten. Sie sprach umgehend ein Verbot aus und konnte so die Veranstaltung verhindern.